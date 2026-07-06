Moυτσινάς- Σαμαρά: Η «διαφωνία» τους σε ταξίδι τους στη Ρώμη

Οι δύο φίλοι το διασκέδασαν και μοιράστηκαν φωτογραφίες στα social

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Mία ανάσα από τις επαγγελματικές τους υποχρεώσεις πήραν ο Νίκος Μουτσινάς και η Ευγενία Σαμαρά και έφυγαν για τη την Αιώνια Πόλη ή αλλιώς Città Eterna, όπως αποκαλούν πολλοί τη Ρώμη.

Οι απολαυστικές ατάκες του Νίκου Μουτσινά: «Στην κλεψιά δεν πιάνεστε»

 

Moυτσινάς- Σαμαρά: Η «διαφωνία» τους σε ταξίδι τους στη Ρώμη

Οι απολαυστικές ατάκες του Νίκου Μουτσινά: «Στην κλεψιά δεν πιάνεστε»


Νίκος και Ευγενία έδωσαν μία γεύση στους διαδικτυακούς τους φίλους στο Instagram για το πώς περνάνε και αποκάλυψαν και μία μικρή “διαφωνία” που είχαν καθώς η ηθοποιός ήθελε να πάει σε κάποιο Μουσείο Τέχνης(σ.σ: Teatro Argentina, Theater Quirino Vittorio Gassman) και ο παρουσιαστής- ηθοποιός σε παζάρι(σ.σ: έχει πολλά στη Ρώμη, ανάμεσα σ’ αυτά το Rome Via Sannio Flea Market (San Giovanni), το οποίο διαθέτει οικονομικά second-hand ρούχα, το Mercato Monti Urban Market, που τα Σαββατοκύριακα φιλοξενεί ρούχα νέων Ιταλών σχεδιαστών).

Ευγενία Σαμαρά: «Μετά τον πατέρα μου τίποτα δεν είχε σημασία»

Moυτσινάς- Σαμαρά: Η «διαφωνία» τους σε ταξίδι τους στη Ρώμη

Η Ευγενία άρχισε να ψάχνει να βρει κάποιο παζάρι κοντινό όμως, όπως της είπε ο Νίκος καθώς εκείνος ήθελε να πάει με το πατίνι του.

Moυτσινάς- Σαμαρά: Η «διαφωνία» τους σε ταξίδι τους στη Ρώμη


Ο διάλογος ανάμεσα στους δύο φίλους ήταν απολαυστικός και τελικά βρήκαν παζάρι να πάνε! Καβάλησαν και οι δύο το πατίνι του Νίκου και το απόλαυσαν. 

 

 

Ο παρουσιαστής του Lingo του πιο γρήγορου και διασκεδαστικού παιχνιδιού λέξεων που μετατρέπει κάθε λεπτό σε μοναδική εμπειρία διασκέδασης και προβάλλεται μέσα από τη συχνότητα του Star κάθε Παρασκευή και Σάββατο στις 20:50, και η Ευγενία Σαμαρά την οποία έχουμε απολαύσει μέσα από πολλές δημοφιλείς σειρές ανάμεσα σ’ αυτές η πιο πρόσφατη “Έχω παιδιά”, είναι πάρα πολλά χρόνια φίλοι και βγαίνουν συχνά μαζί.

 

 

Ο Νίκος και η Ευγενία είδαν και άλλα αξιοθέατρα όπως την φημισμένη Πιάτσα ντι Σπάνια με τα αξιοθέατά της όπως τα Ισπανικά Σκαλιά (Scalinata) που οδηγούν στην εκκλησία Trinità dei Monti. το συντριβάνι σχήμα μισοβυθισμένης βάρκας του Πιέτρο Μπερνίνι γνωστό ως Φοντάνα ντε λα Μπαρκάτσια, αλλά και τον πιο εμπορικό δρόμο πολυτελείας της Ιταλίας, Via Condotti.

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