Οι απολαυστικές ατάκες του Νίκου Μουτσινά: «Στην κλεψιά δεν πιάνεστε»

Το ξεκαρδιστικό στιγμιότυπο από το Lingo

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο Νίκος Μουτσινάς παρουσίασε αποκλειστικό απόσπασμα από το τηλεπαιχνίδι Lingo στο Breakfast@Star.
  • Στο απόσπασμα, ο Μουτσινάς καλωσόρισε τους παίκτες και έδωσε το γράμμα 'Α'.
  • Οι παίκτες προσπάθησαν να βρουν λέξεις όπως 'Αύριο', 'Άοσμο', και 'Απλός'.
  • Ο Μουτσινάς σχολίασε χιουμοριστικά τις απαντήσεις, προκαλώντας γέλια στο πλατό.
  • Η εκπομπή αναδεικνύει το χιούμορ και τις ανατροπές του παιχνιδιού.

Λίγο πριν το νέο επεισόδιο του Lingo, το Breakfast@Star πρόβαλε αποκλειστικά ένα απόσπασμα από το τηλεπαιχνίδι με παρουσιαστή τον Νίκο Μουτσινά, δίνοντας μια πρώτη γεύση από το κλίμα, το χιούμορ και τις ανατροπές που θα παρακολουθήσουν οι τηλεθεατές.

Στο απόσπασμα, ο παρουσιαστής καλωσορίζει τους παίκτες, δίνοντάς τους το πρώτο γράμμα της λέξης.

Οι απολαυστικές ατάκες του Νίκου Μουτσινά: «Στην κλεψιά δεν πιάνεστε»

«Το γράμμα σας είναι το Α και ο χρόνος έφυγε», λέει ο Νίκος Μουτσινάς, με την πρώτη απάντηση να είναι η λέξη «Αύριο».

Ο παρουσιαστής δεν έχασε την ευκαιρία να σχολιάσει με το χαρακτηριστικό του χιούμορ: «Με τα χρονικά κάτι παθαίνεις. Πέρσι, αύριο...», προκαλώντας γέλια στο πλατό.

Στη συνέχεια ακολούθησαν νέες προσπάθειες με λέξεις όπως «Άοσμο», «Άσωμο» και «Ασκός», χωρίς όμως να είναι οι σωστές απαντήσεις.

Οι απολαυστικές ατάκες του Νίκου Μουτσινά: «Στην κλεψιά δεν πιάνεστε»

Όταν ένας από τους παίκτες απάντησε «Απλός», ο Νίκος Μουτσινάς ξέσπασε σε γέλια και σχολίασε: «Πω ρε παιδί μου! Στην κλεψιά δεν πιάνεστε. Εντάξει... Το λέω για συντρόφους, συγγενείς κτλ., να το έχω στο μυαλό μου. Όχι, θέλω να πω για το παιχνίδι. Δεν ξέρω για τη ζωή», χαρίζοντας μία ακόμη αυθόρμητη και χιουμοριστική στιγμή.

Δείτε ολόκληρη την εκπομπή Breakfast@star

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ΝΙΚΟΣ ΜΟΥΤΣΙΝΑΣ
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LINGO
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BREAKFAST@STAR
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