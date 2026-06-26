Πατέρας και αδερφός Πάνου στο star.gr: «Το όνειρό του έγινε πραγματικότητα»

Συγκινούν ο πατέρας και ο αδερφός του μετά τη νίκη στο MasterChef

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Σε κλίμα έντονης συγκίνησης και χαράς, ο πατέρας και ο αδερφός του μεγάλου νικητή του MasterChef, Πάνου Τελάλη, μίλησαν αποκλειστικά στο star.gr και την Κατερίνα Καραγιάννη, λίγα λεπτά μετά τον θρίαμβό του στον μεγάλο τελικό.

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Οι δύο τους δεν έκρυψαν τη συγκίνησή τους για τη νίκη του Πάνου, τονίζοντας πως η επιτυχία του αποτελεί δικαίωση των κόπων και του μεγάλου του ονείρου.

«Μεγάλη χαρά, περηφάνια. Μ' αρέσει που το όνειρό του έγινε πραγματικότητα και σαν πατέρας το ευχόμουν από καρδιάς, από καρδιάς», δήλωσε ο πατέρας του νικητή, εμφανώς συγκινημένος.

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Υπερήφανοι μπαμπάς και αδερφός για τη νίκη του Πάνου

Υπερήφανοι μπαμπάς και αδερφός για τη νίκη του Πάνου

Στο ίδιο κλίμα ήταν και ο αδερφός του, ο οποίος τόνισε: «Περηφάνια κι εγώ. Χαρά πρώτα απ' όλα, εννοείται».

Η οικογένεια αποκάλυψε πως δεν έχανε ούτε ένα επεισόδιο του διαγωνισμού, με τον πατέρα του Πάνου να λέει χαρακτηριστικά: «Τι λέτε τώρα; Και να μην ήθελα, δεν μπορούσα, γιατί και η σύζυγος δεν μ' άφηνε να δω κάτι άλλο, μόνο αυτά».

Οι έξι μήνες της συμμετοχής του Πάνου στο MasterChef ήταν ιδιαίτερα δύσκολοι για τους δικούς του ανθρώπους, καθώς η απουσία του ήταν αισθητή από την πρώτη στιγμή.

«Ο Παναγιώτης ήρθε στην Ελλάδα και σε διάστημα 20 ημερών ήρθε στο MasterChef, οπότε εδώ και έξι μήνες μάς έχει λείψει πάρα πολύ, πάρα πολύ», είπε ο πατέρας του, ενώ ο αδερφός του συμπλήρωσε: «Πάνω που συνεχίσαμε λίγο την παρουσία του και τον είχαμε έτσι κοντά μας, αποφάσισε να μπει, οπότε ναι, ήταν αρκετά δύσκολοι οι έξι μήνες».

Πάντα στο πλευρό του Πάνου η οικογένειά του

Πάντα στο πλευρό του Πάνου η οικογένειά του

Πλέον, όμως, η οικογένεια ανυπομονεί να τον έχει ξανά στο σπίτι. «Τώρα ναι, εννοείται θα τον έχουμε εδώ και θα μαγειρέψει πολύ, και σε εμάς πρώτα», ανέφερε με χαμόγελο ο πατέρας του.

Ο αδερφός του αποκάλυψε μάλιστα ότι έχει ήδη δοκιμάσει τις μαγειρικές του ικανότητες, ακόμη και όταν ο Πάνος εργαζόταν στην Ιρλανδία.

«Σε εμένα έχει φτιάξει πολλά. Έχω δοκιμάσει και είχα την τύχη να δοκιμάσω και μενού του Πάνου στην Ολλανδία. «Εντάξει, φανταστικό. Γι' αυτό και ήμουν σίγουρος για τις δυνατότητές του εδώ», είπε χαρακτηριστικά, διευκρινίζοντας παράλληλα πως ο ίδιος δεν ακολουθεί τον ίδιο επαγγελματικό δρόμο: «Εγώ ασχολούμαι με πληροφορική».

Όσο για το μεγάλο χρηματικό έπαθλο που κατέκτησε ο νικητής, η οικογένειά του ξεκαθάρισε πως η αξιοποίησή του είναι αποκλειστικά δική του υπόθεση.

«Δικό του είναι. Θα το επενδύσει και μετά τα υπόλοιπα όπως θέλει. Αυτά είναι δικά του πράγματα, αυτός αποφασίζει», ανέφερε ο πατέρας του.

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