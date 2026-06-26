Κουτσόπουλος - Χάρης: Ο επικός διάλογος στον τελικό του MasterChef

Τι είπε για τον χαρακτήρα του Πάνου Τελάλη στο star.gr

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο Χάρης εξέφρασε τη χαρά του για τη νίκη του Πάνου Τελάλη στον τελικό του MasterChef 2026.
  • Ανακοίνωσε ότι θα ξεκινήσει νέο επαγγελματικό βήμα σε εστιατόριο στο Χαλάνδρι.
  • Συμβούλευσε τους υποψήφιους διαγωνιζόμενους να ακολουθούν την καρδιά τους και να μην ακούν συμβουλές.
  • Είχε χιουμοριστικό διάλογο με τον σεφ Κουτσόπουλο σχετικά με μηνύματα που δεν απαντήθηκαν.
  • Ευχόταν ο 11ος κύκλος του MasterChef να διατηρήσει το υψηλό επίπεδο του 10ου.

Στον μεγάλο τελικό του MasterChef 2026 βρέθηκε ο Χάρης, ο οποίος μίλησε αποκλειστικά στο Star.gr και την Κατερίνα Καραγιάννη, εκφράζοντας τη χαρά του για τη νίκη του Πάνου Τελάλη, αποκαλύπτοντας τα επόμενα επαγγελματικά του σχέδια, αλλά και μια ξεκαρδιστική στιγμή από τα παρασκήνια του διαγωνισμού, με πρωταγωνιστή τον σεφ Λεωνίδα Κουτσόπουλο.

«Είμαι εξαιρετικά, έχουμε έρθει για τον μεγάλο τελικό. Βγήκε ο Πάνος, χαίρομαι πάρα πολύ για τον Πάνο. Είναι ένας εξαιρετικός μάγειρας, ολοκληρωμένος μάγειρας θα έλεγα, και ένας πολύ γνήσιος χαρακτήρας», είπε αρχικά.

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Όπως εξήγησε, ο μεγάλος νικητής ξεχώρισε γιατί παρέμεινε ο εαυτός του σε όλη τη διάρκεια του παιχνιδιού.

Χάρης στο Star.gr: «Ο Πάνος είναι ολοκληρωμένος μάγειρας και γνήσιος χαρακτήρας»

Χάρης στο Star.gr: «Ο Πάνος είναι ολοκληρωμένος μάγειρας και γνήσιος χαρακτήρας»

«Ο Πάνος ξεχώρισε γιατί ήταν από την πρώτη μέρα ο ίδιος χαρακτήρας, δεν άλλαξε ποτέ. Ήταν αυθεντικός, πολύ καλός μάγειρας. Όταν φτάσαμε στο σημείο που ήμασταν αρχηγοί, εγώ και ο Πάνος, είχαμε πολύωρες μονομαχίες. Ξεχώρισε γιατί ήταν αυτός που είναι από την πρώτη μέρα και δεν άλλαξε καθόλου», ανέφερε.

Αναφερόμενος στη ζωή του μετά την αποχώρησή του από το MasterChef, αποκάλυψε πως απολαμβάνει λίγες ημέρες ξεκούρασης, ενώ ετοιμάζεται για το νέο επαγγελματικό του βήμα.

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«Ασχολούμαι λίγο με τα social το τελευταίο διάστημα, διακοπές εννοείται, και τώρα θα ξεκινήσω και σε ένα μαγαζί στην Αθήνα, στο Χαλάνδρι. Οπότε θα με βρείτε εκεί. Πάμε να δώσουμε όλη αυτή την εμπειρία που πήραμε από εδώ μέσα, τις γνώσεις και να βγάλουμε την τρέλα μας πάνω στα εστιατόρια».

Με αφορμή την ανακοίνωση του 11ου κύκλου του MasterChef, ο Χάρης έδωσε τη δική του συμβουλή στους επίδοξους διαγωνιζόμενους.

«Η συμβουλή μου είναι να μην ακούτε κανέναν. Δεν υπάρχουν συμβουλές. Να κάνετε αυτό που νιώθετε και αυτό που αγαπάτε, γιατί μόνο αυτό θα σας φτάσει όσο πιο μακριά γίνεται».

Η κουβέντα, όμως, πήρε χιουμοριστική τροπή όταν ο Χάρης αποκάλυψε πως είχε στείλει μήνυμα στον σεφ Λεωνίδα Κουτσόπουλο, χωρίς να πάρει ποτέ απάντηση.

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Η on camera στιγμή Χάρη και Κουτσόπουλου

«Σεφ, σου έχω στείλει μήνυμα και δεν μου έχεις απαντήσει», είπε χαμογελώντας, με τον Λεωνίδα Κουτσόπουλο να απαντά αυθόρμητα: «Όντως! Εντάξει, πάει στο χαμό τώρα, με συγχωρείς. Και ασχολούμαι ελάχιστα με όλα αυτά, να ξέρεις. Δεν έχει να κάνει με σένα».

Το κλίμα έγινε ακόμη πιο εύθυμο όταν ο Χάρης τον πείραξε λέγοντας: «Θα μου δώσεις το προσωπικό σου αριθμό; Θα σου στέλνω δύο η ώρα το βράδυ μηνύματα», με τον γνωστό σεφ να του απαντά γελώντας: «Θα μου δώσεις ό,τι θέλεις, στέλνεις...».

Στη συνέχεια, ο πρώην παίκτης θυμήθηκε μία από τις πιο αστείες στιγμές που έζησε μέσα στον διαγωνισμό και δεν προβλήθηκε ιδιαίτερα τηλεοπτικά.

«Η αγαπημένη στιγμή ήταν όταν είχα πάει μαζί με τον Πέτρο μπροστά και εκείνος είπε για ένα κομμάτι κρέας που είχε ψήσει ότι ήθελε περισσότερο χρόνο. Τότε πετάχτηκε ο σεφ Κουτσόπουλος και είπε μια ατάκα και πραγματικά τελειώσαμε όλοι στα γέλια», αποκάλυψε.

Κλείνοντας, ο Χάρης ευχήθηκε ο νέος κύκλος του διαγωνισμού να διατηρήσει το ίδιο υψηλό επίπεδο.

«Εύχομαι το 11ο MasterChef να είναι τόσο δυνατό όσο ήταν και το 10ο».

Δείτε όλα τα επεισόδια του MasterChef 2026

Κάμερα: Άμπερ Ντόκου

 

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