MasterChef:Η συγκινητική αφιέρωση & το ευχαριστώ του Ανδρέα στον πατέρα του

«Ο μπαμπάς μου είναι σεφ και μου τα έμαθε όλα»

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Από τους πιο αγαπητούς παίκτες του φετινού MasterChef, ο Ανδρέας βρέθηκε στον μεγάλο τελικό και μίλησε αποκλειστικά στο Star.gr και την Κατερίνα Καραγιάννη.

Με αυθορμητισμό και χιούμορ, συνεχάρη τον Πάνο Τελάλη για τη νίκη του, αποκάλυψε πως ετοιμάζει την επιστροφή του στην Ελλάδα, ενώ ευχαρίστησε δημόσια όλους όσοι τον στήριξαν στη διάρκεια του διαγωνισμού.

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Ο Ανδρέας δεν έκρυψε τη χαρά του για την έκβαση του διαγωνισμού σημειώνοντας: «Τα καλύτερα για τον Πάνο. Είναι ο νικητής φέτος. Τα πήρε, αξίζει, και θα δούμε τι θα γίνει τώρα. Θα γίνει χαμός στην Ελλάδα, αυτό πιστεύω», είπε χαρακτηριστικά.

Ο πρώην παίκτης του MasterChef αποκάλυψε ότι συνεχίζει να εργάζεται στην Ελβετία, ωστόσο ετοιμάζει ήδη τα επόμενα βήματά του με στόχο να βρίσκεται περισσότερο στην Ελλάδα.

«Τώρα κάνω το πάρτι, δουλεύω Ελβετία, αλλά ετοιμάζω πράγματα για την Ελλάδα, μην αγχώνεστε. Μπορώ να κάνω ταξίδια πολλά, αλλά αν μπορώ να είμαι και στην Ελλάδα, θα ήταν το καλύτερο για μένα», ανέφερε.

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Η αγάπη του για τη χώρα και τον κόσμο ήταν εμφανής σε κάθε του λέξη.

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«Μου αρέσει πάρα πολύ η Ελλάδα. Και ο κόσμος. Τώρα που το βλέπω έξω, είναι κάτι φανταστικό για μένα. Όλοι είναι πολύ καλοί μαζί μου και το χαίρομαι πάρα πολύ. Θέλω να πω ευχαριστώ σε όλη την Ελλάδα που ήταν πίσω μου», είπε συγκινημένος.

Ο Ανδρέας μίλησε με ιδιαίτερη θέρμη και για τις φιλίες που δημιούργησε μέσα στον διαγωνισμό.

«Έκανα πολλά φιλαράκια μέσα. Ο Χρήστος, ο Νίκος, ο Φίλιπ, ο Τάσος, ο Πάνος… μπορώ να πάω μέχρι το τέλος. Και από την μπλε μπριγάδα ο Μιχάλης, ο Πέτρος, ο Σαμ, ο Χάρης, όλοι. Ήταν καταπληκτική εμπειρία και αν υπάρχουν άλλα παιδιά που θέλουν να πάνε στο MasterChef, δύσκολο είναι, αλλά αξίζει», τόνισε.

Όσο για το τι του έλειψε περισσότερο όσο βρισκόταν στο σπίτι του MasterChef, η απάντησή του ήταν άμεση.

«Να σας πω την αλήθεια, η κοπέλα μου και η οικογένειά μου. Αυτό μου έλειψε περισσότερο».

Η κοπέλα του βρίσκεται στην Ελβετία και, όπως αποκάλυψε, τον παρακολουθούσε ανελλιπώς μαζί με τον πατέρα του.

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«Με βλέπανε κάθε βράδυ με τον μπαμπά μου. Κι αυτός είναι σεφ. Έβαλε τη τηλεόραση μέσα στην κουζίνα για να με βλέπει κάθε βράδυ», είπε γελώντας.

Μάλιστα, δεν δίστασε να αποδώσει στον πατέρα του όλα όσα έχει μάθει στη μαγειρική.

«Ο μπαμπάς μου μου τα έμαθε όλα. Ευχαριστώ μπαμπά. Και το ταλέντο είναι από τον μπαμπά μου», δήλωσε με συγκίνηση.

Κλείνοντας τη συνέντευξή του στο Star.gr, ο Ανδρέας άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να επιστρέψει μόνιμα στην Ελλάδα και να ανοίξει εδώ τα δικά του γαστρονομικά εγχειρήματα.

«Αν θέλετε, θα έρθω στην Ελλάδα», είπε χαμογελώντας.

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Κάμερα: Άμπερ Ντόκου

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