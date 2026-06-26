«Κάθαρμα, δολοφόνε», φώναζαν στον 43χρονο συγγενείς της Σταυρούλας

Απολογείται ο καθ' ομολογίαν δράστης - Τα χρήματα που βρέθηκαν στο χωράφι

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Πρώτη Δημοσίευση: 26.06.26, 13:03

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Συνοδεία ισχυρής αστυνομικής δύναμης οδηγήθηκε το πρωί της Παρασκευής (26/6) στα Δικαστήρια Χανίων ο 43χρονος, ο οποίος έχει ομολογήσει τη δολοφονία της Σταυρούλας Λεβεντάκη.

«Κάθαρμα, δολοφόνε», φώναζαν στον 43χρονο συγγενείς της Σταυρούλας

Ο καθ' ομολογίαν δράστης, που ήταν ενοικιαστής της άτυχης γυναίκας, πέρασε λίγο μετά τις 11:00 το κατώφλι του εισαγγελέα προκειμένου να απολογηθεί για την ανθρωποκτονία, ενώ έξω από το Δικαστικό Μέγαρο είχαν συγκεντρωθεί συγγενείς και φίλοι της 45χρονης, ζητώντας δικαιοσύνη.

Σταυρούλα Λεβεντάκη: Τη σκότωσε και μετά αγόρασε γλυκά για φίλο του

Η οργή ήταν έκδηλη. Τη στιγμή που ο 43χρονος εισερχόταν στο κτίριο, οι συγκεντρωμένοι τον αποδοκίμασαν έντονα, φωνάζοντας «κάθαρμα» και «δολοφόνε», εκφράζοντας την αγανάκτησή τους για τον τραγικό θάνατο της Σταυρούλας.

«Κάθαρμα, δολοφόνε», φώναζαν στον 43χρονο συγγενείς της Σταυρούλας

Σύμφωνα με τις κατηγορίες που αντιμετωπίζει, ο 43χρονος διώκεται για ανθρωποκτονία με πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση.

Κρήτη: Στο μικροσκόπιο οι 30.000 ευρώ της Σταυρούλας

Παράλληλα, νέα στοιχεία που έρχονται στο φως στρέφουν τις έρευνες προς την οικονομική διάσταση της υπόθεσης.

Σπαρακτικό το τελευταίο «αντίο» στη Σταυρούλα Λεβεντάκη

Σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσε η εκπομπή «Αποκαλύψεις» του ΑΝΤ1, η Σταυρούλα Λεβεντάκη είχε αποκτήσει πρόσφατα περίπου 30.000 ευρώ από την πώληση περιουσιακού της στοιχείου. Όπως αναφέρθηκε, σκόπευε να διαθέσει σημαντικό μέρος του ποσού στους ηλικιωμένους γονείς της, οι οποίοι αντιμετωπίζουν προβλήματα υγείας.

«Κάθαρμα, δολοφόνε», φώναζαν στον 43χρονο συγγενείς της Σταυρούλας

Ωστόσο, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, η μεταβίβαση των χρημάτων δεν πραγματοποιήθηκε ποτέ, γεγονός που έχει προκαλέσει νέο κύκλο ερευνών.

Δολοφονία Σταυρούλας Λεβεντάκη: «Το μετάνιωσα. Ζητώ συγγνώμη»

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει επίσης και ο εντοπισμός σημαντικού χρηματικού ποσού σε χώρο που συνδέεται με τον κατηγορούμενο.

«Κάθαρμα, δολοφόνε», φώναζαν στον 43χρονο συγγενείς της Σταυρούλας

Συγκεκριμένα σύμφωνα με την εκππμπή «Αλήθειες με τη Ζήνα», οι αστυνομικοί βρήκαν συνολικά 14.135 ευρώ σε μετρητά μέσα σε κοντέινερ ιδιοκτησίας του 43χρονου, το οποίο βρίσκεται στο χωράφι όπου είχε θαφτεί η σορός της 45χρονης. Από αυτά, 5.000 ευρώ εντοπίστηκαν σε ένα σημείο και ακόμη 9.135 ευρώ σε διαφορετικό σημείο του ίδιου χώρου.

Σταυρούλα Λεβεντάκη: Η τελευταία της φωτογραφία πριν τη δολοφονία

Παράλληλα, συνεχίζεται η έρευνα για τις κινήσεις των τραπεζικών λογαριασμών της Σταυρούλας Λεβεντάκη. Ο ίδιος ο κατηγορούμενος παραδέχθηκε ότι μετά τη δολοφονία πήρε τις τραπεζικές της κάρτες και πραγματοποίησε αναλήψεις μετρητών, υποστηρίζοντας ότι το έκανε για να αποπροσανατολίσει τις Αρχές σχετικά με την εξαφάνισή της.

«Κάθαρμα, δολοφόνε», φώναζαν στον 43χρονο συγγενείς της Σταυρούλας

Σταυρούλα Λεβεντάκη: Τα τρία σενάρια που εξετάζει η ΕΛ.ΑΣ.

Οι αστυνομικοί επιχειρούν πλέον να εξακριβώσουν εάν υπάρχει άμεση σύνδεση ανάμεσα στο χρηματικό ποσό που είχε στην κατοχή της η 45χρονη και στο έγκλημα.

Δολοφονία Λεβεντάκη: «Βρωμιάρη,δολοφόνε», φώναζαν στον 43χρονο

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που μετέδωσε ο ΑΝΤ1, εξετάζονται τρία βασικά σενάρια. Το πρώτο είναι ότι ο 43χρονος αφαίρεσε τα χρήματα πριν ή μετά τη δολοφονία. Το δεύτερο αφορά το ενδεχόμενο να είχε δανειστεί χρήματα από τη Σταυρούλα Λεβεντάκη, ενώ το τρίτο σενάριο είναι να την είχε πείσει να του τα παραδώσει οικειοθελώς.

«Κάθαρμα, δολοφόνε», φώναζαν στον 43χρονο συγγενείς της Σταυρούλας

Οι έρευνες συνεχίζονται τόσο για τη διαδρομή των χρημάτων όσο και για τον ακριβή ρόλο που ενδέχεται να διαδραμάτισαν στην υπόθεση, καθώς οι Αρχές εκτιμούν ότι η οικονομική πτυχή μπορεί να αποτελέσει το «κλειδί» για την πλήρη διαλεύκανση του κινήτρου της δολοφονίας. Μέχρι να ολοκληρωθεί η έρευνα, όλα τα ενδεχόμενα παραμένουν ανοιχτά.

Δολοφονία Σταυρούλας Χανιά: «Είναι πλεκτάνη, ο άνδρας μου είναι αθώος»

Η 45χρονη βρέθηκε νεκρή έπειτα από 22 ημέρες αναζητήσεων, με τον 43χρονο να λυγίζει τελικά κατά την ανάκριση και να ομολογεί το έγκλημα.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά από την προανάκριση, ο ίδιος φέρεται να περιέγραψε στους αστυνομικούς ότι επιχείρησε να αφαιρέσει τη ζωή της γυναίκας τρεις φορές, χρησιμοποιώντας αρχικά ένα μπουκάλι κρασιού, στη συνέχεια μαχαίρι και τέλος ένα κούτσουρο.

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