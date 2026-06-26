Συνοδεία ισχυρής αστυνομικής δύναμης οδηγήθηκε το πρωί της Παρασκευής (26/6) στα Δικαστήρια Χανίων ο 43χρονος, ο οποίος έχει ομολογήσει τη δολοφονία της Σταυρούλας Λεβεντάκη.

Ο καθ' ομολογίαν δράστης, που ήταν ενοικιαστής της άτυχης γυναίκας, πέρασε λίγο μετά τις 11:00 το κατώφλι του εισαγγελέα προκειμένου να απολογηθεί για την ανθρωποκτονία, ενώ έξω από το Δικαστικό Μέγαρο είχαν συγκεντρωθεί συγγενείς και φίλοι της 45χρονης, ζητώντας δικαιοσύνη.

Η οργή ήταν έκδηλη. Τη στιγμή που ο 43χρονος εισερχόταν στο κτίριο, οι συγκεντρωμένοι τον αποδοκίμασαν έντονα, φωνάζοντας «κάθαρμα» και «δολοφόνε», εκφράζοντας την αγανάκτησή τους για τον τραγικό θάνατο της Σταυρούλας.

Σύμφωνα με τις κατηγορίες που αντιμετωπίζει, ο 43χρονος διώκεται για ανθρωποκτονία με πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση.

Κρήτη: Στο μικροσκόπιο οι 30.000 ευρώ της Σταυρούλας

Παράλληλα, νέα στοιχεία που έρχονται στο φως στρέφουν τις έρευνες προς την οικονομική διάσταση της υπόθεσης.

Σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσε η εκπομπή «Αποκαλύψεις» του ΑΝΤ1, η Σταυρούλα Λεβεντάκη είχε αποκτήσει πρόσφατα περίπου 30.000 ευρώ από την πώληση περιουσιακού της στοιχείου. Όπως αναφέρθηκε, σκόπευε να διαθέσει σημαντικό μέρος του ποσού στους ηλικιωμένους γονείς της, οι οποίοι αντιμετωπίζουν προβλήματα υγείας.

Ωστόσο, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, η μεταβίβαση των χρημάτων δεν πραγματοποιήθηκε ποτέ, γεγονός που έχει προκαλέσει νέο κύκλο ερευνών.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει επίσης και ο εντοπισμός σημαντικού χρηματικού ποσού σε χώρο που συνδέεται με τον κατηγορούμενο.

Συγκεκριμένα σύμφωνα με την εκππμπή «Αλήθειες με τη Ζήνα», οι αστυνομικοί βρήκαν συνολικά 14.135 ευρώ σε μετρητά μέσα σε κοντέινερ ιδιοκτησίας του 43χρονου, το οποίο βρίσκεται στο χωράφι όπου είχε θαφτεί η σορός της 45χρονης. Από αυτά, 5.000 ευρώ εντοπίστηκαν σε ένα σημείο και ακόμη 9.135 ευρώ σε διαφορετικό σημείο του ίδιου χώρου.

Παράλληλα, συνεχίζεται η έρευνα για τις κινήσεις των τραπεζικών λογαριασμών της Σταυρούλας Λεβεντάκη. Ο ίδιος ο κατηγορούμενος παραδέχθηκε ότι μετά τη δολοφονία πήρε τις τραπεζικές της κάρτες και πραγματοποίησε αναλήψεις μετρητών, υποστηρίζοντας ότι το έκανε για να αποπροσανατολίσει τις Αρχές σχετικά με την εξαφάνισή της.

Σταυρούλα Λεβεντάκη: Τα τρία σενάρια που εξετάζει η ΕΛ.ΑΣ.

Οι αστυνομικοί επιχειρούν πλέον να εξακριβώσουν εάν υπάρχει άμεση σύνδεση ανάμεσα στο χρηματικό ποσό που είχε στην κατοχή της η 45χρονη και στο έγκλημα.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που μετέδωσε ο ΑΝΤ1, εξετάζονται τρία βασικά σενάρια. Το πρώτο είναι ότι ο 43χρονος αφαίρεσε τα χρήματα πριν ή μετά τη δολοφονία. Το δεύτερο αφορά το ενδεχόμενο να είχε δανειστεί χρήματα από τη Σταυρούλα Λεβεντάκη, ενώ το τρίτο σενάριο είναι να την είχε πείσει να του τα παραδώσει οικειοθελώς.

Οι έρευνες συνεχίζονται τόσο για τη διαδρομή των χρημάτων όσο και για τον ακριβή ρόλο που ενδέχεται να διαδραμάτισαν στην υπόθεση, καθώς οι Αρχές εκτιμούν ότι η οικονομική πτυχή μπορεί να αποτελέσει το «κλειδί» για την πλήρη διαλεύκανση του κινήτρου της δολοφονίας. Μέχρι να ολοκληρωθεί η έρευνα, όλα τα ενδεχόμενα παραμένουν ανοιχτά.

Η 45χρονη βρέθηκε νεκρή έπειτα από 22 ημέρες αναζητήσεων, με τον 43χρονο να λυγίζει τελικά κατά την ανάκριση και να ομολογεί το έγκλημα.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά από την προανάκριση, ο ίδιος φέρεται να περιέγραψε στους αστυνομικούς ότι επιχείρησε να αφαιρέσει τη ζωή της γυναίκας τρεις φορές, χρησιμοποιώντας αρχικά ένα μπουκάλι κρασιού, στη συνέχεια μαχαίρι και τέλος ένα κούτσουρο.