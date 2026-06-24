Σε κλίμα βαθιάς θλίψης και συγκίνησης πραγματοποιήθηκε η κηδεία της Σταυρούλας Λεβεντάκη στην Κρήτη, με συγγενείς, φίλους και κατοίκους της περιοχής να την αποχαιρετούν κρατώντας λουλούδια στα χέρια, έχοντας δάκρυα στα μάτια.

Σε βαρύ κλίμα η κηδεία της Σταυρούλας Λεβεντάκη - Intimenews

Σύμφωνα με όσα μετέδωσε η εκπομπή «Αλήθειες με τη Ζήνα», πλήθος κόσμου βρέθηκε στην εξόδιο ακολουθία για να τιμήσει τη μνήμη μιας γυναίκας που, όπως τόνισαν όσοι τη γνώριζαν, υπήρξε ήσυχη, αξιοπρεπής και αφοσιωμένη στην οικογένειά της.

Ιδιαίτερη συγκίνηση προκάλεσε το γεγονός ότι οι γονείς της δεν κατάφεραν να παρευρεθούν στο τελευταίο «αντίο». Όπως αναφέρθηκε στην εκπομπή, η μητέρα της είναι κατάκοιτη, ενώ ο πατέρας της δε βρισκόταν σε θέση να παραστεί λόγω σοβαρών προσωπικών ζητημάτων υγείας.

Φίλοι και συγγενείς είπαν το τελευταίο αντίο στη Σταυρούλα Λεβεντάκη - Intimenews

Ανάμεσα στους παρευρισκόμενους ξεχώρισε η παρουσία του ταξίαρχου και αστυνομικού διευθυντή Χανίων, Κανέλλου Νικολάου, ο οποίος έδωσε το «παρών» φορώντας τη στολή του.

Ο Ταξίαρχος Χανίων, Κανέλλος Νικολάου πήγε στην κηδεία της Σταυρούλας Λεβεντάκη - Intimenews

Σταυρούλα Λεβεντάκη: «Ήταν μια καλή ψυχή»

Οι μαρτυρίες ανθρώπων που γνώριζαν τη Σταυρούλα Λεβεντάκη ήταν ιδιαίτερα συγκινητικές. Συγγενείς και συγχωριανοί μίλησαν για μια γυναίκα που δε δημιουργούσε προβλήματα, ζούσε διακριτικά και είχε αφιερώσει τη ζωή της στη φροντίδα των γονιών της.

«Ήταν ένα ήσυχο κορίτσι, δεν πείραζε κανέναν», ανέφεραν χαρακτηριστικά κάτοικοι της περιοχής, ενώ άλλοι μίλησαν για μια «καλή ψυχή» και μια γυναίκα που αντιμετώπιζε όλους με σεβασμό και ευγένεια.

O αδελφός της Σταυρούλας Λεβεντάκη - Intimenews

Πολλοί στάθηκαν επίσης στον τραγικό τρόπο με τον οποίο έχασε τη ζωή της, υπογραμμίζοντας ότι «σε κανέναν άνθρωπο δεν αξίζει ένας τέτοιος θάνατος».

Ξεχωριστή αίσθηση προκάλεσε μια μαρτυρία γυναίκας που γνώριζε τη Σταυρούλα, η οποία ανέφερε ότι πριν από λίγα χρόνια είχε βρει στον δρόμο το πορτοφόλι του γιου της, το οποίο περιείχε 1.350 ευρώ, τραπεζικές κάρτες και προσωπικά έγγραφα. Όπως είπε, η Σταυρούλα το παρέδωσε αμέσως στους ιδιοκτήτες του χωρίς να λείπει τίποτα από το περιεχόμενό του.

Όλοι ήταν συντετριμμένοι από τον τρόπο που έφυγε από τη ζωή η Σταυρούλα Λεβεντάκη - Intimenews

«Καμία γυναίκα δεν αξίζει να πεθαίνει με αυτόν τον τρόπο», ήταν το μήνυμα που επανέλαβαν αρκετές από τις παρευρισκόμενες, εκφράζοντας τη θλίψη και την αγανάκτησή τους για την τραγική κατάληξη της υπόθεσης.

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Η αντίστροφη μέτρηση για την εξιχνίαση ξεκίνησε όταν κλιμάκιο της ΔΕΕ έφτασε από την Αθήνα με εξειδικευμένο εξοπλισμό ανίχνευσης αίματος (τεχνολογία τύπου Blue Star), η οποία εντοπίζει βιολογικό υλικό ακόμη κι αν ο χώρος έχει καθαριστεί σχολαστικά.

Τα σημεία όπου βρέθηκαν κηλίδες αίματος στο σπίτι του 43χρονου

Ο έμπειρος διοικητής της Ασφάλειας Χανίων πήρε την απόφαση να φέρει τον τότε ύποπτο μέσα στο σπίτι κατά τη διάρκεια της έρευνας. Αντικρίζοντας εκείνος τους αστυνομικούς με τα ειδικά βαλιτσάκια, πανικοβλήθηκε και τους είπε κάτι που τελικά τον «πρόδωσε».

«Αν βρείτε αίμα, είναι γιατί έχω σφάξει κάτι κότες». Αυτή η ατάκα ήταν που έπεισε τους αστυνομικούς ότι ο 43χρονος είχε κάνει κακό στη Σταυρούλα.

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Οι ειδικές χημικές ενώσεις και ο φωτισμός των εργαστηρίων αποκάλυψαν κηλίδες αίματος σε σημεία που ο δράστης πίστευε ότι είχε καθαρίσει επιμελώς.

Κηλίδες αίματος βρέθηκαν σε έπιπλα μέσα στο σπίτι, σε ηλεκτρικές συσκευές, καθώς και σε αντικείμενα καθαρισμού.

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Παράλληλα στη δημοσιότητα δόθηκαν εικόνες από κάμερες ασφαλείας που κατέγραψαν τη μοιραία διαδρομή που ακολούθησε ο κατηγορούμενος με το βαν του έως το χωράφι, όπου έθαψε τη Σταυρούλα.

Το βαν του 43χρονου με το οποίο μετέφερε τη Σταυρούλα Λεβεντάκη στο χωράφι, όπου την έθαψε

Το έγκλημα έγινε στις 30 του μηνός. Το ξημέρωμα της επόμενης ημέρας (31 του μηνός), μεταξύ 06:00 και 07:00 το πρωί, ο δράστης χρησιμοποίησε ένα μπλε βανάκι για να μεταφέρει τη σορό της άτυχης γυναίκας σε μια απόσταση 5 χιλιομέτρων, προκειμένου να τη θάψει στο κτήμα του.

Για να αποπροσανατολίσει μάλιστα τις αρχές, άφησε το προσωπικό του αυτοκίνητο μαζί με το κινητό του τηλέφωνο σε διαφορετική τοποθεσία, ώστε να δημιουργήσει ψεύτικο ψηφιακό στίγμα, ενώ ο ίδιος χρησιμοποιούσε δεύτερη τηλεφωνική συσκευή.