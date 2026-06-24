Σπαρακτικό το τελευταίο «αντίο» στη Σταυρούλα Λεβεντάκη

Συγκλονίζουν οι μαρτυρίες για το ήθος και τη ζωή της

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
24.06.26 , 14:00 Σε ποιες ηλικίες οι γυναίκες αρχίζουν να νιώθουν περισσότερο άγχος;
24.06.26 , 13:54 Ζήνα Κουτσελίνη: «Ολοκληρώνεται ένας κύκλος»
24.06.26 , 13:53 Γνωστός τραγουδιστής αποκαλύπτει: «Η κόρη μου δεν με κάλεσε στον γάμο της»
24.06.26 , 13:05 Παραλίες Αττικής: Ποιες κρίθηκαν ακατάλληλες για κολύμπι - Δείτε τη λίστα
24.06.26 , 13:05 Σπαρακτικό το τελευταίο «αντίο» στη Σταυρούλα Λεβεντάκη
24.06.26 , 13:00 12ο Φεστιβάλ Bollywood στο Θέατρο «Δόρα Στράτου», 27-28 Ιουνίου
24.06.26 , 12:54 Ford Racing: Στην κορυφή στο Pikes Peak International Hill Climb
24.06.26 , 12:44 Ωτίτιδες: Χρήσιμες συμβουλές για να προστατέψετε τα αυτιά σας το καλοκαίρι
24.06.26 , 12:36 MasterChef: Το απρόοπτο στην κουζίνα και η επέτειος γάμου του Φίλιπ
24.06.26 , 12:29 Υπό έλεγχο η φωτιά στον Ασπρόπυργο
24.06.26 , 12:24 Καιρός: Διήμερο αστάθειας με βροχές και καταιγίδες
24.06.26 , 12:21 Αγγελική Νικολούλη: Η ανακοίνωση του Mega για το «Φως στο Τούνελ»
24.06.26 , 12:13 Renault Austral: Δείτε το νέο μοντέλο όταν...ψωνίζετε
24.06.26 , 12:00 Μητσοτάκης: Στο Αστυνομικό Τμήμα Συντάγματος για να βγάλει ταυτότητα
24.06.26 , 12:00 Barrier Cream: Το μυστικό πίσω από κάθε υγιή, λαμπερή επιδερμίδα
Βικτώρια Δέλλα: Φεύγει για σπουδές Ιατρικής μετά την απώλεια της μαμάς της
Κατρίνα Τσάνταλη για Ανδρέα Βούλγαρη: «Κάναμε τρεις ώρες χειρουργείο»
«Η Ρούλα Κορομηλά επιστρέφει στον ΑΝΤ1»: Οι πληροφορίες της Τζ. Συρίχα
Μπόμπα - Τανιμανίδης: Το εντυπωσιακό πάρτι που διοργάνωσαν στις κόρες τους
Πού υπάρχουν μωβ μέδουσες: Δείτε τον χάρτη με τις περιοχές που εντοπίζονται
MasterChef: Η σειρά του Πάνου στον μεγάλο τελικό!
Κορμάρα η Μαρία Αντωνά: Οι πόζες με μαγιό που «κόβουν» την ανάσα
Δόμνα Μιχαηλίδου: Η σπάνια εμφάνιση με τον γιατρό σύζυγό της, στο Ηρώδειο
IQ 160: Δείτε το trailer του 4ου κύκλου - Μουρίκη & Καλατζής επιστρέφουν!
Παραλίες Αττικής: Ποιες κρίθηκαν ακατάλληλες για κολύμπι - Δείτε τη λίστα
Περισσότερα

VIDEOS

Καθηγητής Γ. Ατσαλάκης
LEADERS 16.2.2026 – Καθηγητής Γ. Ατσαλάκης
Καθηγητής Κ. Γρίβας
LEADERS 9.2.2026 – Καθηγητής Κ. Γρίβας
Συνταγματάρχης Π. Νάστος
LEADERS 2.2.2026 – Συνταγματάρχης Π. Νάστος
Τάσος Χατζαντώνης
LEADERS 26.01.2026 – Βατραχάνθρωπος Τ. Χατζαντώνης
Αν. Καθηγητής Μ. Παπάζογλου
LEADERS 19.01.2026 – Αν. Καθηγητής Μ. Παπάζογλου
Καθηγητής Ιωάννης Μάζης
LEADERS 05.01.2026 – Καθηγητής Ιωάννης Μάζης
Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
LEADERS 29.12.2025 – Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
Γεωστρατηγικός Αναλυτής Ρ. Καλυβιώτης
LEADERS Ρ. Καλυβιώτης «Η Ελλάδα είναι μια μελλοντική αυτοκρατορία»
Ιωάννης Μπαλτζώης
Αντιστράτηγος Ι. Μπαλτζώης – «Τα νερά δεν είναι τόσο ήρεμα»
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος – «Να φτιάξουμε αντί casus belli»
Καθηγητής Γιώργος Φίλης
Καθηγητής Γιώργος Φίλης – «Πρέπει να τους πάρουμε το κεφάλι»
Δώκτορ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
LEADERS: Δόκτωρ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
Άγγελος Χωριανόπουλος Αναλυτής Γεωπολιτικού Ρίσκου
LEADERS | Άγγελος Χωριανόπουλος – Τουρκικές υβριδικές επιχειρήσεις
Χαράλαμπος Παπασωτηρίου
LEADERS | Χ. Παπασωτηρίου – Τα δυνατά χαρτιά της Ελλάδας
Αθανάσιος Δρούγος
LEADERS | Α. Δρούγος – «Η Τουρκία είναι μέσα σε
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Ελλαδα

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης

Add star.gr on Google
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Σε κλίμα βαθιάς θλίψης και συγκίνησης πραγματοποιήθηκε η κηδεία της Σταυρούλας Λεβεντάκη στην Κρήτη, με συγγενείς, φίλους και κατοίκους της περιοχής να την αποχαιρετούν κρατώντας λουλούδια στα χέρια, έχοντας δάκρυα στα μάτια.

Δολοφονία Σταυρούλας Λεβεντάκη: «Το μετάνιωσα. Ζητώ συγγνώμη»

Σε βαρύ κλίμα η κηδεία της Σταυρούλας Λεβεντάκη - Intimenews

Σε βαρύ κλίμα η κηδεία της Σταυρούλας Λεβεντάκη - Intimenews

Σύμφωνα με όσα μετέδωσε η εκπομπή «Αλήθειες με τη Ζήνα», πλήθος κόσμου βρέθηκε στην εξόδιο ακολουθία για να τιμήσει τη μνήμη μιας γυναίκας που, όπως τόνισαν όσοι τη γνώριζαν, υπήρξε ήσυχη, αξιοπρεπής και αφοσιωμένη στην οικογένειά της.

Σταυρούλα Λεβεντάκη: Η τελευταία της φωτογραφία πριν τη δολοφονία

Ιδιαίτερη συγκίνηση προκάλεσε το γεγονός ότι οι γονείς της δεν κατάφεραν να παρευρεθούν στο τελευταίο «αντίο». Όπως αναφέρθηκε στην εκπομπή, η μητέρα της είναι κατάκοιτη, ενώ ο πατέρας της δε βρισκόταν σε θέση να παραστεί λόγω σοβαρών προσωπικών ζητημάτων υγείας.

Φίλοι και συγγενείς είπαν το τελευταίο αντίο στη Σταυρούλα Λεβεντάκη - Intimenews

Φίλοι και συγγενείς είπαν το τελευταίο αντίο στη Σταυρούλα Λεβεντάκη - Intimenews

Ανάμεσα στους παρευρισκόμενους ξεχώρισε η παρουσία του ταξίαρχου και αστυνομικού διευθυντή Χανίων, Κανέλλου Νικολάου, ο οποίος έδωσε το «παρών» φορώντας τη στολή του. 

Δολοφονία Λεβεντάκη: «Βρωμιάρη,δολοφόνε», φώναζαν στον 43χρονο

Ο Ταξίαρχος Χανίων, Κανέλλος Νικολάου πήγε στην κηδεία της Σταυρούλας Λεβεντάκη - Intimenews

Ο Ταξίαρχος Χανίων, Κανέλλος Νικολάου πήγε στην κηδεία της Σταυρούλας Λεβεντάκη - Intimenews

Σταυρούλα Λεβεντάκη: «Ήταν μια καλή ψυχή»

Οι μαρτυρίες ανθρώπων που γνώριζαν τη Σταυρούλα Λεβεντάκη ήταν ιδιαίτερα συγκινητικές. Συγγενείς και συγχωριανοί μίλησαν για μια γυναίκα που δε δημιουργούσε προβλήματα, ζούσε διακριτικά και είχε αφιερώσει τη ζωή της στη φροντίδα των γονιών της. 

Δολοφονία Σταυρούλας Χανιά: «Είναι πλεκτάνη, ο άνδρας μου είναι αθώος»

«Ήταν ένα ήσυχο κορίτσι, δεν πείραζε κανέναν», ανέφεραν χαρακτηριστικά κάτοικοι της περιοχής, ενώ άλλοι μίλησαν για μια «καλή ψυχή» και μια γυναίκα που αντιμετώπιζε όλους με σεβασμό και ευγένεια.

O αδελφός της Σταυρούλας Λεβεντάκη - Intimenews

O αδελφός της Σταυρούλας Λεβεντάκη - Intimenews

Πολλοί στάθηκαν επίσης στον τραγικό τρόπο με τον οποίο έχασε τη ζωή της, υπογραμμίζοντας ότι «σε κανέναν άνθρωπο δεν αξίζει ένας τέτοιος θάνατος».

Δολοφονία Σταυρούλας Λεβεντάκη: «Ήθελε να βεβαιωθεί ότι δε θα επιζήσει»

Ξεχωριστή αίσθηση προκάλεσε μια μαρτυρία γυναίκας που γνώριζε τη Σταυρούλα, η οποία ανέφερε ότι πριν από λίγα χρόνια είχε βρει στον δρόμο το πορτοφόλι του γιου της, το οποίο περιείχε 1.350 ευρώ, τραπεζικές κάρτες και προσωπικά έγγραφα. Όπως είπε, η Σταυρούλα το παρέδωσε αμέσως στους ιδιοκτήτες του χωρίς να λείπει τίποτα από το περιεχόμενό του.

Όλοι ήταν συντετριμμένοι από τον τρόπο που έφυγε από τη ζωή η Σταυρούλα Λεβεντάκη - Intimenews

Όλοι ήταν συντετριμμένοι από τον τρόπο που έφυγε από τη ζωή η Σταυρούλα Λεβεντάκη - Intimenews

«Καμία γυναίκα δεν αξίζει να πεθαίνει με αυτόν τον τρόπο», ήταν το μήνυμα που επανέλαβαν αρκετές από τις παρευρισκόμενες, εκφράζοντας τη θλίψη και την αγανάκτησή τους για την τραγική κατάληξη της υπόθεσης.

Στ. Λεβεντάκη: Οι αναλήψεις με τις κάρτες της και το πιθανό ερωτικό κίνητρο

Σταυρούλα Λεβεντάκη: Η Φράση «κλειδί» που τον πρόδωσε πριν την έρευνα

Η αντίστροφη μέτρηση για την εξιχνίαση ξεκίνησε όταν κλιμάκιο της ΔΕΕ έφτασε από την Αθήνα με εξειδικευμένο εξοπλισμό ανίχνευσης αίματος (τεχνολογία τύπου Blue Star), η οποία εντοπίζει βιολογικό υλικό ακόμη κι αν ο χώρος έχει καθαριστεί σχολαστικά.

Τα σημεία όπου βρέθηκαν κηλίδες αίματος στο σπίτι του 43χρονου

Τα σημεία όπου βρέθηκαν κηλίδες αίματος στο σπίτι του 43χρονου

Ο έμπειρος διοικητής της Ασφάλειας Χανίων πήρε την απόφαση να φέρει τον τότε ύποπτο μέσα στο σπίτι κατά τη διάρκεια της έρευνας. Αντικρίζοντας εκείνος τους αστυνομικούς με τα ειδικά βαλιτσάκια, πανικοβλήθηκε και τους είπε κάτι που τελικά τον «πρόδωσε».

Σταυρούλα Λεβεντάκη:Δεμένη χειροπόδαρα και φιμωμένη εντοπίστηκε η σορός της

«Αν βρείτε αίμα, είναι γιατί έχω σφάξει κάτι κότες». Αυτή η ατάκα ήταν που έπεισε τους αστυνομικούς ότι ο 43χρονος είχε κάνει κακό στη Σταυρούλα. 

Σταυρούλα Λεβεντάκη: Τα Ευρήματα των Εγκληματολογικών Εργαστηρίων

Οι ειδικές χημικές ενώσεις και ο φωτισμός των εργαστηρίων αποκάλυψαν κηλίδες αίματος σε σημεία που ο δράστης πίστευε ότι είχε καθαρίσει επιμελώς.

Σταυρούλα Λεβεντάκη: Βρέθηκε το πτώμα της - Ομολόγησε ο 43χρονος

Σπαρακτικό το τελευταίο «αντίο» στη Σταυρούλα Λεβεντάκη

Κηλίδες αίματος βρέθηκαν σε έπιπλα μέσα στο σπίτι, σε ηλεκτρικές συσκευές, καθώς και σε αντικείμενα καθαρισμού. 

Σταυρούλα Λεβεντάκη: Το Δρομολόγιο του Θανάτου με το Μπλε Βανάκι

Παράλληλα στη δημοσιότητα δόθηκαν εικόνες από κάμερες ασφαλείας που κατέγραψαν τη μοιραία διαδρομή που ακολούθησε ο κατηγορούμενος με το βαν του έως το χωράφι, όπου έθαψε τη Σταυρούλα. 

Εξαφάνιση Σταυρούλας Λεβεντάκη: Βρέθηκε αίμα της στο βαν του 43χρονου

Το βαν του 43χρονου με το οποίο μετέφερε τη Σταυρούλα Λεβεντάκη στο χωράφι, όπου την έθαψε

Το βαν του 43χρονου με το οποίο μετέφερε τη Σταυρούλα Λεβεντάκη στο χωράφι, όπου την έθαψε

Το έγκλημα έγινε στις 30 του μηνός. Το ξημέρωμα της επόμενης ημέρας (31 του μηνός), μεταξύ 06:00 και 07:00 το πρωί, ο δράστης χρησιμοποίησε ένα μπλε βανάκι για να μεταφέρει τη σορό της άτυχης γυναίκας σε μια απόσταση 5 χιλιομέτρων, προκειμένου να τη θάψει στο κτήμα του.

Σπαρακτικό το τελευταίο «αντίο» στη Σταυρούλα Λεβεντάκη

Για να αποπροσανατολίσει μάλιστα τις αρχές, άφησε το προσωπικό του αυτοκίνητο μαζί με το κινητό του τηλέφωνο σε διαφορετική τοποθεσία, ώστε να δημιουργήσει ψεύτικο ψηφιακό στίγμα, ενώ ο ίδιος χρησιμοποιούσε δεύτερη τηλεφωνική συσκευή. 

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΛΕΒΕΝΤΑΚΗ
 |
ΕΓΚΛΗΜΑ
 |
ΔΟΛΟΦΟΝΙΑ
 |
ΧΑΝΙΑ
 |
ΚΗΔΕΙΑ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Εκλογες
Οικονομια
Υγεια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Back to Top