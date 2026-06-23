Δολοφονία Σταυρούλας Λεβεντάκη: «Το μετάνιωσα. Ζητώ συγγνώμη»

Μήνυση στον κατηγορούμενο και τη σύζυγό του από τον αδερφό της 45χρονης

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο καθ' ομολογίαν δολοφόνος της Σταυρούλας Λεβεντάκη εκφράζει μεταμέλεια και ζητά συγγνώμη από την οικογένεια του θύματος.
  • Ο αδελφός της Σταυρούλας κατέθεσε μήνυση κατά της συντρόφου του δράστη για προσβολές στη μνήμη της νεκρής.
  • Η οικογένεια θεωρεί ότι η σύντροφος του δράστη επιχείρησε να εμπλέξει το οικογενειακό τους περιβάλλον στην υπόθεση.
  • Ο κατηγορούμενος ισχυρίζεται ότι ο θάνατος προήλθε από καβγά και όχι από πρόθεση.
  • Η έρευνα συνεχίζεται και ο κατηγορούμενος έχει προθεσμία να απολογηθεί την Παρασκευή.

Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στην υπόθεση της δολοφονίας της Σταυρούλας Λεβεντάκη στα Χανιά, καθώς νέα νομικά μέτωπα ανοίγουν μετά από καταγγελίες και μηνύσεις που κατατέθηκαν τις τελευταίες ώρες. 

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Την ίδια ώρα, ο καθ’ ομολογίαν δολοφόνος βρίσκεται αντιμέτωπος με βαριές κατηγορίες, μεταξύ των οποίων ανθρωποκτονία με πρόθεση, παράνομη ταφή και παραβάσεις περί όπλων. 

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Λίγο πριν οδηγηθεί στις αρχές, φέρεται να εξέφρασε μεταμέλεια και να ζήτησε συγγνώμη, λέγοντας πως επιθυμεί να απολογηθεί στην οικογένεια του θύματος, αλλά και στη δική του. 

«Το μετάνιωσα, θέλω να ζητήσω συγνώμη από την οικογένεια του θύματος και τη δική μου», φέρεται να είπε, σύμφωνα με το ρεπορτάζ της Γωγώς Αποστολάκη στο Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του Star.

Έγκλημα Χανιά: Ο κατηγορούμενος για τη δολοφονία της Σταυρούλας Λεβεντάκη

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Δολοφονία Χανιά: Μηνύσεις από τον αδερφό της Σταυρούλας Λεβεντάκη

Ο αδελφός της Σταυρούλας προχώρησε σε μήνυση σε βάρος της συντρόφου του καθ’ ομολογίαν δράστη, κατηγορώντας την ότι προχώρησε σε δημόσιες δηλώσεις που προσβάλλουν τη μνήμη της νεκρής γυναίκας. 

Παράλληλα, ο ίδιος αναμένεται να κινηθεί νομικά και κατά του κατηγορούμενου για συκοφαντική δυσφήμιση, καθώς θεωρεί ότι επιχειρήθηκε να εμπλακεί το οικογενειακό του περιβάλλον στην υπόθεση. 

Η αντίδραση της οικογένειας προκλήθηκε μετά από δήλωση της συντρόφου του κατηγορούμενου, η οποία φέρεται να ανέφερε ότι ο δράστης «δε θα μπορούσε να έχει σχέση με το θύμα», χρησιμοποιώντας χαρακτηρισμούς που θεωρήθηκαν προσβλητικοί για τη Σταυρούλα. 

Η συγκεκριμένη τοποθέτηση προκάλεσε έντονη οργή στους συγγενείς, με αποτέλεσμα να κινηθούν άμεσα νομικά. 

Σταυρούλα Λεβεντάκη

Η τελευταία φωτογραφία της Σταυρούλας Λεβεντάκη πριν δολοφονηθεί

Δολοφονία Σταυρούλας Λεβεντάκη: Οι επαφές και οι συνομιλίες πριν τη σύλληψη 

Ο κατηγορούμενος οδηγήθηκε το πρωί της Τρίτης στα δικαστήρια με ισχυρή αστυνομική συνοδεία, φορώντας αλεξίσφαιρο γιλέκο, με το βλέμμα στραμμένο χαμηλά. Έξω από το δικαστικό μέγαρο σημειώθηκαν αποδοκιμασίες, με παρευρισκόμενους να αντιδρούν έντονα στην παρουσία του. 

Σύμφωνα με μαρτυρίες, πριν τη σύλληψή του ο κατηγορούμενος είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον αδελφό της Σταυρούλας, παρουσιάζοντας τον εαυτό του ως υποστηρικτικό στις έρευνες. Ωστόσο, η οικογένεια κάνει λόγο για παραπλανητική συμπεριφορά και για προσπάθεια να παρουσιαστεί ως «φίλος» των ερευνών. 

Την ίδια ώρα, η πλευρά του κατηγορούμενου υποστηρίζει ότι ο θάνατος της Σταυρούλας προήλθε από έντονο καβγά και συμπλοκή, χωρίς πρόθεση. 

Ο κατηγορούμενος πήρε προθεσμία για να απολογηθεί την Παρασκευή, ενώ η έρευνα συνεχίζεται με στόχο να αποσαφηνιστούν πλήρως οι συνθήκες του εγκλήματος. 

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