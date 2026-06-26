Γιατί οι δίαιτες της μόδας γίνονται της…μόδας και ποιες οι επιπτώσεις τους;

Γιατί οι δίαιτες που υπόσχονται γρήγορη απώλεια βάρους, συχνά αποτυγχάνουν;

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Όταν η διατροφή βασίζεται στη στέρηση και όχι στην εκπαίδευση και την ισορροπία, είναι δύσκολο να διατηρηθούν τα αποτελέσματα

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Ο κλινικός διατροφολόγος-διαιτολόγος Κώστας Χαρής μιλά στη Ζώη Αυγουστή για τις δημοφιλείς δίαιτες που υπόσχονται γρήγορη απώλεια βάρους και εξηγεί γιατί συχνά οδηγούν στην επαναπρόσληψη των κιλών

diet

Ο κλινικός διατροφολόγος-διαιτολόγος Κώστας Χαρής μιλά στη Ζώη Αυγουστή και στο MyLife και εξηγεί πως πολλές από τις δίαιτες που γίνονται viral υπόσχονται γρήγορη απώλεια βάρους μέσα από αυστηρούς περιορισμούς και κανόνες που δύσκολα μπορούν να εφαρμοστούν για μεγάλο χρονικό διάστημα. Όπως αναφέρει, τα γρήγορα αποτελέσματα μπορεί να φαίνονται ελκυστικά, όμως συχνά δεν συνοδεύονται από ουσιαστική αλλαγή συνηθειών.

Μήπως να με βάλουν σε σκέψη τα νέα δεδομένα για τη διαλειμματική νηστεία;

Παράλληλα, εξηγεί γιατί πολλοί άνθρωποι καταλήγουν να επαναπροσλαμβάνουν τα κιλά που έχασαν μόλις σταματήσουν μια αυστηρή δίαιτα. Σύμφωνα με τον ίδιο, όταν η διατροφή βασίζεται στη στέρηση και όχι στην εκπαίδευση και την ισορροπία, είναι δύσκολο να διατηρηθούν τα αποτελέσματα σε βάθος χρόνου. Ο Κώστας Χαρής τονίζει τη σημασία της σωστής ενημέρωσης και της εξατομικευμένης προσέγγισης, καθώς οι ανάγκες κάθε ανθρώπου είναι διαφορετικές.

Πηγή άρθρου: Mylife.com.cy

Συντάκτης: Ζώη Αυγούστη

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