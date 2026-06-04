Μήπως να με βάλουν σε σκέψη τα νέα δεδομένα για τη διαλειμματική νηστεία;

Μελέτες τη συνδέουν, εκτός από απώλεια βάρους, και με αλλαγές στον εγκέφαλο

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
04.06.26 , 13:10 Καλαμάτα: Νέα προθεσμία για να απολογηθεί πήρε ο 41χρονος
04.06.26 , 12:51 Κέρκυρα: Καλοκαιρινές διακοπές στην «κόμισσα του Ιονίου»
04.06.26 , 12:39 Κριθαράκι με μπιφτέκια: Μία μαμαδίστική συνταγή που πρέπει να δοκιμάσεις!
04.06.26 , 12:37 Φωτιά κοντά στο Άλσος Βεΐκου: Σηκώθηκαν εναέρια μέσα
04.06.26 , 12:36 «Ξεπεσμένος γελωτοποιός!» - Το ξέσπασμα του Λιάγκα εναντίον του Λαζόπουλου
04.06.26 , 12:32 Μάρα Ζαχαρέα: Το ταξίδι σε Παρίσι και Λονδίνο- Οι εμφανίσεις με λιλά σύνολα
04.06.26 , 12:32 Κωνσταντίνα Σπυροπούλου: Στο σπίτι της με υψηλό πυρετό
04.06.26 , 12:00 Μήπως να με βάλουν σε σκέψη τα νέα δεδομένα για τη διαλειμματική νηστεία;
04.06.26 , 11:38 Good Job Nicky: Η επιστροφή που δεν ξέραμε πως περιμέναμε!
04.06.26 , 11:37 Ερευνήτρια βρέθηκε νεκρή, έναν χρόνο μετά τη μυστηριώδη εξαφάνισή της
04.06.26 , 11:36 Πανελλήνιες 2006 ΕΠΑΛ: Οι απαντήσεις στα μαθήματα ειδικότητας
04.06.26 , 11:23 Καρκίνος στο πάγκρεας: Eλπιδοφόρο το νέο επαναστατικό φάρμακο daraxonrasib
04.06.26 , 11:04 Γενέθλια για τη Νάνσυ Ζαμπέτογλου- Η τούρτα έκπληξη & η συγκίνηση στο πλατό
04.06.26 , 11:03 Μπόμπα: Αποκάλυψε τους λόγους που τσακώνεται με τον Σάκη Τανιμανίδη
04.06.26 , 10:59 Τραγωδία στον Πειραιά: Νεκρός ο οδηγός του ταξί που έπεσε στη θάλασσα
Σαμ Μπεκίρη: H καταγωγή, τα ταξίδια και η συμμετοχή στο MasterChef 10
Φωτιά κοντά στο Άλσος Βεΐκου: Σηκώθηκαν εναέρια μέσα
Τραγωδία στον Πειραιά: Νεκρός ο οδηγός του ταξί που έπεσε στη θάλασσα
Κωνσταντίνα Σπυροπούλου: Στο σπίτι της με υψηλό πυρετό
Καιρός: Έρχονται καταιγίδες τις επόμενες ώρες – Ποιες περιοχές θα πληγούν
MasterChef: «Δεν είδαμε το ταλέντο των παιδιών σε αυτό το μενού»
«Ξεπεσμένος γελωτοποιός!» - Το ξέσπασμα του Λιάγκα εναντίον του Λαζόπουλου
Ανδρέας Καλαντράνης: Το ελληνικό εστιατόριο στην Ελβετία και το Instagram
«Ο Τραϊανός Δέλλας είναι σε τραγική κατάσταση. Δεν ξέρω αν θα το ξεπεράσει»
Μπόμπα: Αποκάλυψε τους λόγους που τσακώνεται με τον Σάκη Τανιμανίδη
Περισσότερα

VIDEOS

Δημήτρης Ορφανάκος - ασκήσεις κοιλιακών
Fitness
Oι 10 καλύτερες ασκήσεις για καλογραμμωμένους κοιλιακούς
Δημήτρης Ορφανάκος - Ασκήσεις για γλουτούς και πόδια
Fitness
Έξι κορυφαίες ασκήσεις για γυναίκες που αναδεικνύουν τους γλουτούς
Γυμνάστριες κάνουν άσκηση κοιλιακών
Fitness
Επίπεδη κοιλιά: Αποκτήστε την με μόλις 4 λεπτά άσκηση την
Τρεις ασκήσεις για γραμμωμένα χέρια!
Fitness
Οι καλύτερες τρεις ασκήσεις για γραμμωμένα χέρια!
Χυμός Παντζάρι: Τα Απίστευτα Οφέλη Του
Fitness
O χυμός ποιου λαχανικού έχει λίγες θερμίδες και κάνει καλό
Ασκήσεις για πόδια & γλουτούς
Fitness
Ασκήσεις για γλουτούς & πόδια - Πρόγραμμα για αποτελέσματα σε
ασκήσεις για κοιλιακούς
Fitness
Οι 5 τοπ ασκήσεις για κοιλιακούς - πέτρα!
Κοπέλα γυμνάζεται
Fitness
Γυμναστική στο σπίτι: Κάψε λίπος με 4+1 αερόβιες ασκήσεις!
Ράσια Ιωακειμίδου
Fitness
Μάθε να κάνεις σανίδα: Η πιο δυνατή και αποτελεσματική άσκηση
Καλλίγραμμα πόδια
Fitness
Ζηλεύεις τα γυμνασμένα και καλλίγραμμα πόδια;
Ράσια Ιωακειμίδου
Fitness
Οι top ασκήσεις με λάστιχα για μυική ενδυνάμωση!
H Mαριλίνα Βακονδίου δείχνει ασκήσεις για τέλειο σώμα
Fitness
Θέλεις να αποκτήσεις τέλειους γλουτούς και υπέροχα πόδια; Κάνε τις
Αυτή είναι η τέλεια κυκλική προπόνηση που μπορείς να κάνεις όπου και να’ σαι
Fitness
Αυτή είναι η τέλεια κυκλική προπόνηση που μπορείς να κάνεις
Διασκεδαστικές ασκήσεις από την Μαριλίνα Βακονδίου
Fitness
Εύκολες και διασκεδαστικές ασκήσεις για να αποκτήσεις καλλίγραμμη σιλουέτα αλλά
Ασκήσεις για τέλειο σώμα από την Μαριλίνα Βακονδίου
Fitness
Θέλεις καλλίγραμμο σώμα; Κάνε για 30’ τη μέρα τις ασκήσεις
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Fitness
Το πότε και το πώς τρως μπορεί να επηρεάζει όχι μόνο το βάρος αλλά και βιολογικά συστήματα που σχετίζονται με την όρεξη

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης

Add star.gr on Google
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Αν σου πω ότι πάνω από ένα δισεκατομμύριο άνθρωποι ζουν σήμερα με παχυσαρκία, δεν είναι απλώς ένας αριθμός για στατιστικό πίνακα. Είναι μια καθημερινή πραγματικότητα που ανεβάζει τον κίνδυνο για καρδιαγγειακή νόσο, διαβήτη και αρκετές μορφές καρκίνου. Κι όμως, το πιο σκληρό κομμάτι δεν είναι πάντα το «να χάσεις».

Η παγίδα της διαλειμματικής νηστείας για το γυναικείο σώμα

Είναι το να μη σου το πάρει πίσω το σώμα. Γιατί ο οργανισμός δεν λειτουργεί σαν κομπιουτεράκι θερμίδων: έντερο, ορμόνες, μεταβολισμός και εγκέφαλος μπαίνουν σε μια περίπλοκη διαπραγμάτευση που επηρεάζει πείνα, λιγούρες και επαναπρόσληψη βάρους.

διαλειμματική νηστεία

Μια στρατηγική που κερδίζει έδαφος είναι η διαλειμματική ενεργειακή στέρηση (Intermittent Energy Restriction, IER). Με απλά λόγια, εναλλάσσεις περιόδους πολύ χαμηλής πρόσληψης θερμίδων με περιόδους πιο «κανονικής» διατροφής. Μια μελέτη του 2023 έβαλε στο μικροσκόπιο κάτι που ακούγεται σχεδόν σαν σενάριο επιστημονικής φαντασίας: ότι η IER μπορεί να αναδιαμορφώνει τον «άξονα» εγκεφάλου–εντέρου–μικροβιώματος. Δηλαδή, να αλλάζει ταυτόχρονα και τα βακτήρια του εντέρου και τη δραστηριότητα σε εγκεφαλικές περιοχές που σχετίζονται με την όρεξη και την ανταμοιβή.

Πώς «μετρήθηκε» ο εγκέφαλος και το μικροβίωμα στην πράξη

διαλειμματική νηστεία

Οι ερευνητές παρακολούθησαν 25 ενήλικες με παχυσαρκία στην Κίνα. Ήταν κατά μέσο όρο περίπου 27 ετών, με ΔΜΣ (BMI) από 28 έως 45. Για να μην μείνουν σε γενικόλογα συμπεράσματα, χρησιμοποίησαν συνδυασμό εργαλείων. Έκαναν μεταγονιδιωματική ανάλυση σε δείγματα κοπράνων (metagenomics) για να δουν τη σύσταση του εντερικού μικροβιώματος και εξετάσεις αίματος για μεταβολικές και φυσιολογικές μεταβολές.

Η αλήθεια για τη διαλειμματική νηστεία - Τι έδειξε νέα μελέτη

Το πιο ενδιαφέρον, όμως, είναι ότι χρησιμοποίησαν και λειτουργική μαγνητική τομογραφία (fMRI). Έτσι κοίταξαν εγκεφαλικές περιοχές που εμπλέκονται σε όρεξη, συναίσθημα, προσοχή, μάθηση, αναστολή και ανταμοιβή – δηλαδή όλα εκείνα που, ας το παραδεχτούμε, «μπλέκουν» όταν προσπαθείς να κρατήσεις πρόγραμμα.

Το πρωτόκολλο ξεκίνησε με μια φάση 32 ημερών υψηλά ελεγχόμενης νηστείας. Οι συμμετέχοντες έπαιρναν γεύματα σχεδιασμένα από διαιτολόγο, με την πρόσληψη θερμίδων να μειώνεται σταδιακά μέχρι περίπου στο ένα τέταρτο των βασικών ενεργειακών αναγκών. Μετά ακολούθησε δεύτερη φάση 30 ημερών χαμηλότερου ελέγχου. Εκεί δεν υπήρχαν έτοιμα γεύματα αλλά λίστα προτεινόμενων τροφών, με στόχο περίπου 500 θερμίδες/ημέρα για γυναίκες και 600 θερμίδες/ημέρα για άνδρες—εφόσον τηρούνταν πιστά. Στο τέλος, η μέση απώλεια ήταν 7,6 κιλά, περίπου 7,8% του αρχικού σωματικού βάρους. Υπήρξε επίσης μείωση σε σωματικό λίπος και περιφέρεια μέσης.

Διαβάστε αναλυτικά τα δεδομένα για τη διαλειμματική νηστεία, στο άρθρο του Allyou.gr

Συντάκτης Άρθρου: Αγγελική Λάλου

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
FITNESS
 |
ΔΙΑΙΤΑ
 |
ΝΗΣΤΕΙΑ
 |
ΝΗΣΤΕΙΑ
 |
ΔΙΑΛΕΙΜΜΑΤΙΚΗ ΝΗΣΤΕΙΑ
 |
ΜΙΚΡΟΒΙΩΜΑ
 |
ΑΠΩΛΕΙΑ ΒΑΡΟΥΣ
 |
ΥΓΕΙΑ
 |
ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top