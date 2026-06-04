Το πότε και το πώς τρως μπορεί να επηρεάζει όχι μόνο το βάρος αλλά και βιολογικά συστήματα που σχετίζονται με την όρεξη

Αν σου πω ότι πάνω από ένα δισεκατομμύριο άνθρωποι ζουν σήμερα με παχυσαρκία, δεν είναι απλώς ένας αριθμός για στατιστικό πίνακα. Είναι μια καθημερινή πραγματικότητα που ανεβάζει τον κίνδυνο για καρδιαγγειακή νόσο, διαβήτη και αρκετές μορφές καρκίνου. Κι όμως, το πιο σκληρό κομμάτι δεν είναι πάντα το «να χάσεις».

Είναι το να μη σου το πάρει πίσω το σώμα. Γιατί ο οργανισμός δεν λειτουργεί σαν κομπιουτεράκι θερμίδων: έντερο, ορμόνες, μεταβολισμός και εγκέφαλος μπαίνουν σε μια περίπλοκη διαπραγμάτευση που επηρεάζει πείνα, λιγούρες και επαναπρόσληψη βάρους.

Μια στρατηγική που κερδίζει έδαφος είναι η διαλειμματική ενεργειακή στέρηση (Intermittent Energy Restriction, IER). Με απλά λόγια, εναλλάσσεις περιόδους πολύ χαμηλής πρόσληψης θερμίδων με περιόδους πιο «κανονικής» διατροφής. Μια μελέτη του 2023 έβαλε στο μικροσκόπιο κάτι που ακούγεται σχεδόν σαν σενάριο επιστημονικής φαντασίας: ότι η IER μπορεί να αναδιαμορφώνει τον «άξονα» εγκεφάλου–εντέρου–μικροβιώματος. Δηλαδή, να αλλάζει ταυτόχρονα και τα βακτήρια του εντέρου και τη δραστηριότητα σε εγκεφαλικές περιοχές που σχετίζονται με την όρεξη και την ανταμοιβή.

Πώς «μετρήθηκε» ο εγκέφαλος και το μικροβίωμα στην πράξη

Οι ερευνητές παρακολούθησαν 25 ενήλικες με παχυσαρκία στην Κίνα. Ήταν κατά μέσο όρο περίπου 27 ετών, με ΔΜΣ (BMI) από 28 έως 45. Για να μην μείνουν σε γενικόλογα συμπεράσματα, χρησιμοποίησαν συνδυασμό εργαλείων. Έκαναν μεταγονιδιωματική ανάλυση σε δείγματα κοπράνων (metagenomics) για να δουν τη σύσταση του εντερικού μικροβιώματος και εξετάσεις αίματος για μεταβολικές και φυσιολογικές μεταβολές.

Το πιο ενδιαφέρον, όμως, είναι ότι χρησιμοποίησαν και λειτουργική μαγνητική τομογραφία (fMRI). Έτσι κοίταξαν εγκεφαλικές περιοχές που εμπλέκονται σε όρεξη, συναίσθημα, προσοχή, μάθηση, αναστολή και ανταμοιβή – δηλαδή όλα εκείνα που, ας το παραδεχτούμε, «μπλέκουν» όταν προσπαθείς να κρατήσεις πρόγραμμα.

Το πρωτόκολλο ξεκίνησε με μια φάση 32 ημερών υψηλά ελεγχόμενης νηστείας. Οι συμμετέχοντες έπαιρναν γεύματα σχεδιασμένα από διαιτολόγο, με την πρόσληψη θερμίδων να μειώνεται σταδιακά μέχρι περίπου στο ένα τέταρτο των βασικών ενεργειακών αναγκών. Μετά ακολούθησε δεύτερη φάση 30 ημερών χαμηλότερου ελέγχου. Εκεί δεν υπήρχαν έτοιμα γεύματα αλλά λίστα προτεινόμενων τροφών, με στόχο περίπου 500 θερμίδες/ημέρα για γυναίκες και 600 θερμίδες/ημέρα για άνδρες—εφόσον τηρούνταν πιστά. Στο τέλος, η μέση απώλεια ήταν 7,6 κιλά, περίπου 7,8% του αρχικού σωματικού βάρους. Υπήρξε επίσης μείωση σε σωματικό λίπος και περιφέρεια μέσης.

Διαβάστε αναλυτικά τα δεδομένα για τη διαλειμματική νηστεία, στο άρθρο του Allyou.gr

Συντάκτης Άρθρου: Αγγελική Λάλου