Η παγίδα της διαλειμματικής νηστείας για το γυναικείο σώμα

Η μεγάλη επιστροφή στο πρωινό έκανε τη διαφορά

Μισό λεπτό. Πριν προχωρήσεις παρακάτω, πρέπει να σου πω κάτι σημαντικό: αυτό δεν είναι το άρθρο που νομίζεις ότι θα διαβάσεις.

Ξέρω πολύ καλά γιατί έκανες κλικ. Περίμενες να σου πω πώς η διαλειμματική νηστεία (το γνωστό intermittent fasting) άλλαξε τη ζωή μου, πώς το να παραλείπω το πρωινό ήταν το απόλυτο μυστικό παραγωγικότητας που κανείς δεν μου είχε αποκαλύψει και πώς απέκτησα το σώμα των ονείρων μου τρώγοντας μόνο μέσα σε ένα μαγικό 8ωρο.

Και για να είμαι απόλυτα ειλικρινής, για ένα διάστημα θα έγραφα ακριβώς αυτό το άρθρο. Ναι, έχασα βάρος. Ναι, ένιωσα ότι είχα «σπάσει τον κώδικα» της ευεξίας.

Το ιδανικό πρωινό για γυναίκες είναι μια ιδιαίτερη υπόθεση

Όμως, μαζί με τα κιλά, έχασα την ενέργειά μου, το κίνητρό μου για γυμναστική και, το πιο τρομακτικό από όλα, τον μηνιαίο κύκλο μου.

πότε όχι, αυτή δεν είναι άλλη μια ιστορία επιτυχίας για τη νηστεία. Σήμερα, το πρωινό είναι με διαφορά το αγαπημένο μου γεύμα. Τρώω μέσα στα πρώτα 30 λεπτά από τη στιγμή που θα ανοίξω τα μάτια μου, μερικές φορές ακόμα και πριν τις 7 το πρωί (ο παλιός μου εαυτός μάλλον παθαίνει σοκ αυτή τη στιγμή).

Η γυναίκα που κατέβαζε άσπρο-πάτο έναν σκέτο μαύρο καφέ και έτρεχε στο γυμναστήριο στις 6:30 το πρωί με άδειο στομάχι, δεν υπάρχει πια. Και ευτυχώς.

Συντάκτης άρθρου: Αγγελική Λάλου