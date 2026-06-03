Νάσος Αθανασίου: «Πέθανε στην αγκαλιά μου ήσυχα»

Τα τελευταία 2,5 χρόνια ο δημοσιογράφος πάλεψε με τον καρκίνο

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο Νάσος Αθανασίου, δημοσιογράφος και πρώην βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, απεβίωσε σε ηλικία 75 ετών από καρκίνο.
  • Η σύζυγός του, Εύη Κλοκώνη, αποκάλυψε ότι έδινε μάχη με την ασθένεια τα τελευταία 2,5 χρόνια, χωρίς να υποφέρει.
  • Κατέληξε ήρεμα στο σπίτι τους, στην αγκαλιά της συζύγου του, που τον περιέγραψε ως τρυφερό και αξιοπρεπή άνθρωπο.
  • Η κηδεία του θα γίνει αύριο στις 15:00 στον Ιερό Ναό Μεταμορφώσεως του Σωτήρος στα Άνω Βριλήσσια.
  • Η οικογένεια ζητά αντί στεφάνων, δωρεές στο ίδρυμα «Φλόγα» για παιδιά με νεοπλασματικές ασθένειες.

Σε ηλικία 75 ετών «έφυγε» χθες από τη ζωή ο γνωστός δημοσιογράφος και πρώην βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, Νάσος Αθανασίου, νικημένος από τον καρκίνο

Η σύζυγός του Εύη Κλοκώνη, μιλώντας στην εκπομπή «Το Πρωινό», αποκάλυψε πως έδινε μάχη με τον καρκίνο τα τελευταία δυόμιση χρόνια. 

Πέθανε ο δημοσιογράφος Νάσος Αθανασίου σε ηλικία 75 ετών

«Έδωσε έναν αγώνα τα δυόμισι τελευταία χρόνια, δώσαμε όλη η οικογένεια μαζί, πηγαίναμε στο νοσοκομείο για χημειοθεραπείες και ερχόμαστε στο σπίτι.  Σταμάτησε ο Νάσος και δεν επανεξελέγη βουλευτής και εγώ πήρα τη σύνταξή μου. Θέλαμε να ταξιδέψουμε και δεν προλάβαμε, θέλαμε να κάνουμε ταξίδια», είπε.

Όπως αποκάλυψε, ο Νάσος Αθανασίου κατέληξε στο σπίτι τους, ήρεμος, χωρίς να υποφέρει. 

O Νάσος Αθανασίου - Eurokinissi

O Νάσος Αθανασίου - Eurokinissi

«Κατέληξε στο σπίτι, στα χέρια μου, την αγκαλιά μου, κατορθώσαμε και του δώσαμε μια πολύ καλή παράταση ζωής, αν και είχε έναν πάρα πολύ δύσκολο καρκίνο.  Δεν υπέφερε, πέθανε πάρα πολύ ήσυχα και αυτό είναι κάτι που με αναπαύει. Έφυγε σχετικά νωρίς, ήταν 75 χρονών, μπορούσε να ζήσει κι άλλο, είχε ζωή μπροστά του, αλλά, δυστυχώς, ο Θεός δεν τον άφησε», είπε η σύζυγος του γνωστού δημοσιογράφου.

Τα δυόμισι αυτά δύσκολα χρόνια με τα προβλήματα υγείας, ο Νάσος Αθανασίου έδωσε τη μάχη του με περισσή αξιοπρέπεια, μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας. 

«Οι περισσότεροι δεν το γνώριζαν, γιατί ο Νάσος δεν το έλεγε. Το ξέρανε μόνο οι φίλοι μας, οι πολύ κοντινοί μας, κάποιοι δημοσιογράφοι που είχαν τηλεφωνική επικοινωνία, κάποιοι παλιοί συνάδελφοι που τηλεφωνιόντουσαν συχνά», είπε.

Η ίδια μιλά με τα πιο γλυκά λόγια για τον σύντροφό της ζωής της, με τον οποίο ήταν μαζί 48 ολόκληρα χρόνια. 

Ο Νάσος Αθανασίου με τη σύζυγό του - Facebook

Ο Νάσος Αθανασίου με τη σύζυγό του - Facebook

«Ήταν ένας πολύ τρυφερός άνθρωπος και καμιά φορά έβγαινε λίγο εριστικός και επιθετικός στις εκπομπές του, στον κόσμο ίσως, αλλά αυτό ήταν η άμυνά του. Τα δύο τελευταία χρόνια, αυτά που συνταξιοδοτηθήκαμε, μπορεί να ήταν δύσκολα γιατί είχαμε τον φόβο του θανάτου, αλλά ήρθαμε πάρα πολύ κοντά, ήρθαμε πάρα πολύ κοντά πάλι σαν ζευγάρι. Πρόλαβα να του πω όσα ήθελα και πρόλαβε και αυτός να μου πει αυτά που ήθελε. Η έννοια του ήταν τα παιδιά μας, να είναι καλά και η εγγονή μας. Νοιαζόταν πάρα πολύ για την οικογένειά του», είπε.

Η κηδεία του θα γίνει αύριο, Πέμπτη στις 15:00 στον Ιερό Ναό Μεταμορφώσεως του Σωτήρος στα Άνω Βριλήσσια. 

Η οικογένειά του ζητά από όσους επιθυμούν, αντί στεφάνων να συνδράμουν το ίδρυμα «Φλόγα - Σύλλογος Γονιών Παιδιών με Νεοπλασματική Ασθένεια», στους εξής τραπεζικούς λογαριασμούς:

  • Εθνική Τράπεζα GR2501101920000019248000010
  • Alpha Bank GR8001401120112002002011686
  • Eurobank GR6602600630000460100128261
  • Τράπεζα Πειραιώς GR6301720150005015020641423»
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