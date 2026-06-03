Αυτόματα στους λογαριασμούς των δικαιούχων θα καταβληθεί το έκτακτο επίδομα παιδιού που ανέρχεται σε 150 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο.

Το ποσό θα καταβληθεί εφάπαξ σε μία δόση και διαμορφώνεται ανάλογα με τον αριθμό των εξαρτώμενων τέκνων κάθε οικογένειας. Το μέτρο αφορά οικογένειες με ανήλικα, αλλά και με προστατευόμενα τέκνα, όπως ενήλικα άτομα με αναπηρία που στηρίζονται οικονομικά από τους γονείς τους.

Για παράδειγμα, οικογένεια με δύο παιδιά θα λάβει 300 ευρώ, με τρία παιδιά 450 ευρώ και ούτω καθεξής, χωρίς να προβλέπεται ανώτατο όριο στο συνολικό ποσό.

Έκτακτο επίδομα παιδιού: Πότε και σε ποιον λογαριασμό θα μπουν τα χρήματα

Η ενίσχυση καταβάλλεται έως τις 30 Ιουνίου 2026, απευθείας στον τραπεζικό λογαριασμό του δικαιούχου, όπως αυτός έχει γνωστοποιηθεί στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), με βάση τα στοιχεία της περσινής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος των γονέων (για το φορολογικό έτος 2024) όπως αυτή έχει διαμορφωθεί ή τροποποιηθεί μέχρι και τις 29 Μαΐου 2026 που ήταν η τελευταία εργάσιμη ημέρα του Μαΐου).

Για τον υπολογισμό και την καταβολή της ενίσχυσης δεν απαιτείται η υποβολή αίτησης από τον δικαιούχο.

Ωστόσο, ειδικά για όσους έχουν προβεί ή θα προβούν μέχρι και τις 31 Ιουλίου 2026 σε δήλωση μεταβολής στοιχείων φυσικού προσώπου στο Μητρώο της ΑΑΔΕ, λόγω προσθήκης νέου εξαρτώμενου τέκνου μετά την υποβολή δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2024, τότε η ενίσχυση (ή το τυχόν επιπλέον ποσό για το πρόσθετο τέκνο το οποίο απέκτησαν και δήλωσαν στην ΑΑΔΕ) δύναται να καταβληθεί μέχρι και την 31η Αυγούστου 2026, με βάση πάντα τα εισοδηματικά όρια που αντιστοιχούν στον κάθε τύπο νοικοκυριού.

Η έκτακτη ενίσχυση των 150 ευρώ ανά τέκνο, καταβάλλεται ως εξής:

Σε περίπτωση που πέρυσι οι γονείς είχαν υποβάλει κοινή φορολογική δήλωση για τα εισοδήματα του 2024, τότε η ενίσχυση καταβάλλεται στο σύνολό της στον υπόχρεο υποβολής της δήλωσης, δηλαδή:

στον σύζυγο, προκειμένου για έγγαμους στο μέρος του συμφώνου συμβίωσης που είχε δηλωθεί ως φορολογικός υπόχρεος, για τη δήλωση Ε1 του 2025 για εισοδήματα του 2024.

Σε περίπτωση που οι γονείς είχαν υποβάλει χωριστά φορολογικές δηλώσεις , το βοήθημα για τα κοινά εξαρτώμενα τέκνα καταβάλλεται από μισό στον έκαστο γονέα. Ενώ, για τα μη κοινά εξαρτώμενα τέκνα, η ενίσχυση καταβάλλεται κατά το ήμισυ σε έκαστο γονέα, εάν και οι δύο γονείς τα δηλώνουν ως εξαρτώμενα, άλλως καταβάλλεται στο σύνολό της στον γονέα που τα δηλώνει ως εξαρτώμενα.

, το βοήθημα για τα κοινά εξαρτώμενα τέκνα καταβάλλεται από μισό στον έκαστο γονέα. Ενώ, για τα μη κοινά εξαρτώμενα τέκνα, η ενίσχυση καταβάλλεται κατά το ήμισυ σε έκαστο γονέα, εάν και οι δύο γονείς τα δηλώνουν ως εξαρτώμενα, άλλως καταβάλλεται στο σύνολό της στον γονέα που τα δηλώνει ως εξαρτώμενα. Σε περίπτωση προσθήκης εξαρτώμενου τέκνου μετά την υποβολή δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2024, η ενίσχυση καταβάλλεται κατά το ήμισυ σε κάθε γονέα, υπό τον όρο ότι το τέκνο θα έχει δηλωθεί και θα εμφανίζεται κατά την 31η Ιουλίου 2026 στο Μητρώο της ΑΑΔΕ ως εξαρτώμενο τέκνο και των δύο γονέων. Διαφορετικά, καταβάλλεται εξ ολοκλήρου στον γονέα που το δηλώνει ως εξαρτώμενο.

Έκτακτο επίδομα παιδιού: Ποιοι είναι οι δικαιούχοι - Τα εισοδηματικά κριτήρια ανά παιδί

Δικαιούχοι της ενίσχυσης είναι όσοι γονείς εξαρτώμενων τέκνων έχουν δηλώσει το 2025 ότι, για το φορολογικό έτος 2024, είχαν συνολικό οικογενειακό εισόδημα (υπόχρεου, συζύγου ή μέρους συμφώνου συμβίωσης και εξαρτώμενων τέκνων αυτών):

έως 40.000 ευρώ για τον έγγαμο ή μέρος συμφώνου συμβίωσης, προσαυξανόμενο κατά 5.000 ευρώ για κάθε επιπλέον εξαρτώμενο τέκνο πέραν του πρώτου

έως 39.000 ευρώ για τις μονογονεϊκές οικογένειες με εξαρτώμενα τέκνα, προσαυξανόμενο κατά 5.000 ευρώ για κάθε επιπλέον εξαρτώμενο τέκνο, πέραν του πρώτου

Ως κριτήριο εξετάζεται το συνολικό εισόδημα, ανεξαρτήτως πηγής προέλευσης, φορολογούμενο και απαλλασσόμενο, πραγματικό ή τεκμαρτό. Ως αριθμός εξαρτώμενων τέκνων, λογίζεται το άθροισμα κοινών και μη κοινών εξαρτώμενων τέκνων των γονέων.

Τα εισοδηματικά όρια για την έκτακτη ενίσχυση των 150 ευρώ ανά παιδί διαμορφώνονται ως εξής:

Άγαμοι γονείς

1 παιδί: έως 39.000 ευρώ ετήσιο οικογενειακό εισόδημα – ενίσχυση 150 ευρώ

2 παιδιά: έως 44.000 ευρώ – ενίσχυση 300 ευρώ

3 παιδιά: έως 49.000 ευρώ – ενίσχυση 450 ευρώ

4 παιδιά: έως 54.000 ευρώ – ενίσχυση 600 ευρώ

5 παιδιά: έως 59.000 ευρώ – ενίσχυση 750 ευρώ

6 ή περισσότερα παιδιά: έως 64.000 ευρώ – ενίσχυση από 900 ευρώ και άνω

Έγγαμοι ή μέρη συμφώνου συμβίωσης

1 παιδί: έως 40.000 ευρώ ετήσιο οικογενειακό εισόδημα – ενίσχυση 150 ευρώ

2 παιδιά: έως 45.000 ευρώ – ενίσχυση 300 ευρώ

3 παιδιά: έως 50.000 ευρώ – ενίσχυση 450 ευρώ

4 παιδιά: έως 55.000 ευρώ – ενίσχυση 600 ευρώ

5 παιδιά: έως 60.000 ευρώ – ενίσχυση 750 ευρώ

6 ή περισσότερα παιδιά: έως 65.000 ευρώ – ενίσχυση από 900 ευρώ και άνω

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του Υπουργείου Οικονομικών, το μέτρο αφορά περίπου 975.000 νοικοκυριά, δηλαδή πάνω από το 80% των οικογενειών με παιδιά στη χώρα. Το συνολικό δημοσιονομικό κόστος υπολογίζεται σε περισσότερα από 240 εκατομμύρια ευρώ.

Η ενίσχυση είναι αφορολόγητη, ακατάσχετη και δε συμψηφίζεται με οφειλές προς το Δημόσιο ή την εφορία. Παράλληλα, δε λαμβάνεται υπόψη στα εισοδηματικά κριτήρια για τη χορήγηση άλλων κοινωνικών ή προνοιακών παροχών.