MasterChef: Ο Ανδρέας θέλει να γίνει αρχηγός! - Δείτε sneak preview

«Η μητέρα των μαχών» έρχεται

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Αποκλειστικό απόσπασμα από το νέο επεισόδιο του MasterChef/ Breakfast@Star

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Με βάση το αποκλειστικό απόσπασμα που προβλήθηκε σήμερα το πρωί στην εκπομπή Breakfast@Star, το νέο επεισόδιο του διαγωνισμού μαγειρικής φαίνεται πως ανεβάζει κατακόρυφα την ένταση, καθώς μπαίνουμε σε μια από τις πιο κρίσιμες φάσεις της σεζόν του MasterChef.

Η αποχώρηση του Σαμ και το νέο σκηνικό

Χθες, Τρίτη 2/6, αποχώρησε ο Σαμ, ένας από τους πιο δυνατούς μάγειρες του διαγωνισμού. Το νέο επεισόδιο σήμερα, ξεκινά με μια αίσθηση αναδιάταξης και έντονου ανταγωνισμού, καθώς οι παίκτες αντιλαμβάνονται πως κάθε λάθος μπορεί να είναι καθοριστικό.

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«Η μητέρα των μαχών»

Στο αποκλειστικό απόσπασμα ακούγεται χαρακτηριστικά η φράση: «Αφήνουμε πίσω μας την κανονική ροή του διαγωνισμού και σας καλωσορίζουμε και επίσημα στη μητέρα των μαχών!».

MASTERCHE

Οι κριτές του MasterChef προετοιμάζουν το έδαφος για μια ιδιαίτερα απαιτητική δοκιμασία, που φαίνεται να λειτουργεί ως σημείο καμπής. 

Αλλαγές αρχηγών και εντάσεις στην κουζίνα

Σημαντικό στοιχείο του επεισοδίου φαίνεται να είναι η δυνατότητα αλλαγής αρχηγού. Κάτι που θα συμβεί για τελευταία φορά. «Είναι η τελευταία φορά που μπορείτε να αλλάξετε αρχηγό» ανακοινώνουν οι κριτές.

Αυτό δημιουργεί έντονο παρασκήνιο, καθώς οι παίκτες καλούνται να επαναξιολογήσουν ρόλους και ευθύνες μέσα στην ομάδα.

Μάλιστα, στο απόσπασμα γίνεται αναφορά στην πρόθεση του Ανδρέα να διεκδικήσει τον ρόλο αρχηγού. «Σκέφτηκα εμένα γιατί και εγώ ξέρω να αναλάβω μια κουζίνα, ένα εστιατόριο» λέει ο Ανδρέας.

μαστερσεφ

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