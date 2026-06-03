MasterChef 2026 - Σαμ: «Είχα ένα όνειρο από μικρός... να μπω στο παιχνίδι»

Όσα είπε στο Breakfast@Star ο παίκτης που αποχώρησε από τον διαγωνισμό

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο Σαμ αποχώρησε από το MasterChef 2026 πριν την τελική δεκάδα, μετά από τέσσερις μήνες συμμετοχής.
  • Εξέφρασε πίκρα για την αποχώρησή του, αλλά έφυγε χαρούμενος από την εμπειρία του.
  • Αναφέρθηκε στη σχέση του με τη Wasan, η οποία βελτιώθηκε μέσω της επικοινωνίας τους.
  • Μετέφερε μήνυμα ελπίδας για παιδιά μεταναστών, τονίζοντας τη σημασία της επιμονής και της αυτοπεποίθησης.
  • Σκοπεύει να ταξιδέψει και να δημιουργήσει ταξιδιωτική εκπομπή με φίλους του, ενώ επιστρέφει στο μαγαζί του.

Ο Σαμ αποχώρησε από το MasterChef 2026 λίγο πριν την τελική δεκάδα, έχοντας συμπληρώσει τέσσερις γεμάτους μήνες στον τηλεοπτικό διαγωνισμό μαγερικής.

MasterChef 2026 - Σαμ: «Είχα ένα όνειρο από μικρός... να μπω στο παιχνίδι»

Μιλώντας στο Breakfast@Star για την εμπειρία του, παραδέχτηκε ότι ένιωσε πως είχε κάνει πια τον κύκλο του και, παρότι του έμεινε μια μικρή πίκρα που δεν κατάφερε να μπει στη δεκάδα, έφυγε «πάρα πολύ χαρούμενος» και «πολύ happy» με όλα όσα έζησε.

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Ένα από τα πιο χαρακτηριστικά σημεία της πορείας του, που συζητήθηκε πολύ, ήταν η σχέση του με τη Wasan. Αν και στην αρχή οι δυο τους δεν είχαν καθόλου καλές σχέσεις, με τον ίδιο να εξομολογείται αυθόρμητα πως «μου είχε μπει στο μάτι από την πρώτη μέρα, δεν τη συμπαθούσα μία», η συμβίωση στο σπίτι τούς ανάγκασε να επικοινωνήσουν ουσιαστικά. Όπως εξήγησε, κάθισαν τελικά σε ένα τραπέζι, συζήτησαν σαν ενήλικες και κατάλαβαν πως «όλοι αυτοί οι λόγοι που τσακωνόμασταν και δεν μιλάγαμε ο ένας στον άλλον τόσο καιρό ήτανε απλά μπούρδες».

MasterChef 2026 - Σαμ: «Είχα ένα όνειρο από μικρός... να μπω στο παιχνίδι»

Μέσα από τη συμμετοχή του, ο Σαμ θέλησε να περάσει και ένα ισχυρό κοινωνικό μήνυμα, τονίζοντας τη σημασία της προσπάθειας και της επιμονής, ειδικά για τους ανθρώπους που ξεκινούν από δύσκολες αφετηρίες. Το μεγάλο του μάθημα από το παιχνίδι ήταν να πιστεύει κανείς στον εαυτό του, στέλνοντας ένα ξεχωριστό μήνυμα ελπίδας: «Θα ήθελα πολύ να κυνηγάνε τα όνειρά τους και ειδικά για παιδιά μεταναστών. Εγώ το κυνήγησα, ήρθα στο MasterChef, κυνήγησα τα όνειρά μου, πάλεψα με τους δαίμονές μου και είμαι πολύ περήφανος για αυτό».

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Οι δικοί του γονείς ξεκίνησαν από το μηδέν στην Ελλάδα και πέρασαν πολλά για να μεγαλώσουν τον ίδιο και τον αδελφό του. Ο Σαμ εξέφρασε την ευγνωμοσύνη του για την κοινωνία της Κεφαλονιάς, η οποία υπήρξε ένα πάρα πολύ φιλόξενο μέρος για την οικογένειά του, σημειώνοντας παράλληλα πως ο ίδιος δεν έχει σταματήσει να δουλεύει ούτε λεπτό.

MasterChef 2026 - Σαμ: «Είχα ένα όνειρο από μικρός... να μπω στο παιχνίδι»

Πλέον, έχοντας το δικό του μαγαζάκι και έχοντας εκπληρώσει το παιδικό του όνειρο να συμμετάσχει στο MasterChef, νιώθει ότι «τώρα ξεκινάνε τα καλύτερα». Στα επόμενα σχέδιά του είναι τα ταξίδια, καθώς σχεδιάζει να κάνει μια ταξιδιωτική εκπομπή με τον Γιώργο και τον Πέτρο, ενώ παράλληλα ανυπομονεί να επιστρέψει στο μαγαζί του.

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