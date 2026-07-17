Άσε το ρολόι βημάτων στο συρτάρι και περπάτησε περισσότερο

Όταν πάψεις να μετράς θα καταφέρεις να κινηθείς από επιλογή και χωρίς πίεση

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Η πόρτα του σπιτιού μου έχει μόλις κλείσει. Αντί για ανακούφιση που επιτέλους θα ξεκουραστώ στο σπίτι μου, νιώθω απογοήτευση. Μια γρήγορη ματιά στο smartwatch μου με κάνει να ντρέπομαι.

Έξι λόγοι για τους οποίους η αερόβια γυμναστική παραμένει ιδανική

walking

Μόνο 7.560 βήματα. Πάλι δεν έπιασα τον στόχο των 10.000 βημάτων.

Εσύ; Πόσες φορές έχεις προσπαθήσει να διατηρήσεις μια ρουτίνα στο περπάτημά σου; Πόσες φορές έχεις απογοητευτεί επειδή έκανες λιγότερα από 10.000 βήματα μέσα στην ημέρα σου; Μάλλον αρκετές. Δεν σε κατηγορώ. Κανείς άλλωστε δεν είναι τόσο τέλειος ώστε να φτάνει καθημερινά έναν τόσο συγκεκριμένο στόχο χωρίς κανένα διάλειμμα. Πολλές φορές ακούμε από ειδικούς και fitness bloggers ότι είναι απαραίτητο ο μέσος άνθρωπος -προκειμένου να διατηρεί τη φόρμα του- να κάνει 10.000 βήματα.

Η άσκηση που μας φροντίζει

walking

Η μέρα που άφησα το ρολόι βημάτων στο συρτάρι. Και τελικά περπάτησα περισσότερο

Πράγματι, το περπάτημα αποτελεί έναν από τους καλύτερους και πιο απλούς τρόπους αερόβιας άσκησης. Ένα άνετο ζευγάρι παπούτσια είναι το μόνο που χρειάζεσαι για να ξεκινήσεις. Μπορεί να γίνει σε πάρκα, σε δρόμους, πλατείες, πεζοδρόμια, δίπλα στη θάλασσα, σε ανηφόρες, κατηφόρες, επίπεδους δρόμους και σε όποια ένταση εσύ επιθυμείς.

Σε αντίθεση με άλλα είδη αερόβιας άσκησης, το περπάτημα είναι λιγότερο πιθανό να προκαλέσει τραυματισμούς, ενώ παράλληλα συμβάλλει στην ενίσχυση των μυών των ποδιών και των γλουτών, μειώνοντας τον κίνδυνο οστεοπόρωσης. Γι’ αυτό και είναι κατάλληλο για όλες τις ηλικίες.

walking

Ένα από τα μεγαλύτερα οφέλη του ωστόσο, είναι η μείωση του άγχους και του στρες! Μετά από ένα δύσκολο meeting, ένα διαγώνισμα στο σχολείο που δεν πήγε όπως εσύ θα ήθελες, το στρες μετά την κίνηση στους πυκνούς δρόμους της Αθήνας, το καλύτερο που έχεις να κάνεις είναι να βγεις για περπάτημα. Το κάθε σου βήμα διώχνει και μία σκέψη που σε βαραίνει.

Όταν επικεντρώνεσαι στον ρυθμό και την κάθε σου ανάσα, παύεις να σκέφτεσαι όσα σε αγχώνουν. Πολλοί ειδικοί, μάλιστα, έχουν εξηγήσει ότι κατά τη διάρκεια του περπατήματος ο εγκέφαλος απελευθερώνει την ενδορφίνη, γνωστή και ως την ορμόνη της χαράς. Θα μπορούσαμε λοιπόν να παρομοιάσουμε το περπάτημα με ένα «φυσικό αντικαταθλιπτικό».

Διαβάστε αναλυτικά τον τρόπο να αφήσεττε το ρολόι βημάτων στο συρτάρι, στο Allyou.gr

Συντάκτης άρθρου: Μαρία Παπαδοπούλου

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