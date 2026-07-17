Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 86 ετών η Νάκυ Αγάθου, μία από τις πρώτες παρουσιάστριες της ΕΡΤ.

Η δυσάρεστη είδηση έγινε γνωστή την Πέμπτη 16 Ιουλίου μέσα από αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ανάμεσα στα πρόσωπα που θέλησαν να αποχαιρετήσουν και δημόσια την παρουσιάστρια, ήταν και ο Τάκης Σαγιώρ.

Η Νάκυ Αγάθου συγκαταλέγεται στις πρώτες παρουσιάστριες της ελληνικής δημόσιας τηλεόρασης, με παρουσία στην ΕΡΤ από το 1967 έως το 1988.

Σε ανάρτηση που έκανε ο Τάκης Σαγιώρ την Παρασκευή 17 Ιουλίου στον προσωπικό του λογαριασμό στο Facebook, εξέφρασε τη θλίψη του για την απώλειά της γράφοντας: «Είμαι συντετριμμένος! Έφυγε από τον μάταιο τούτο κόσμο μια πραγματική κυρία, μια από τις καλύτερες παρουσιάστριες της κρατικής τηλεόρασης, μια μορφωμένη αξιοπρεπής γυναίκα, συμμαθήτρια μου στην Κέρκυρα και μια ολόκληρη ζωή φίλη μου. Νάκυ Αγάθου καλό σου ταξίδι στο φως, θα μου λείψεις πολύ».

Η ανάρτησή του:

Πέθανε η Νάκυ Αγάθου, μία από τις πρώτες παρουσιάστριες της ΕΡΤ

Ποια ήταν η Νάκυ Αγάθου