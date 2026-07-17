Πέθανε Η Νάκυ Αγάθου

Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 86 ετών η Νάκυ Αγάθου, μία από τις πρώτες παρουσιάστριες της ΕΡΤ.
Η δυσάρεστη είδηση έγινε γνωστή την Πέμπτη 16 Ιουλίου μέσα από αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ανάμεσα στα πρόσωπα που θέλησαν να αποχαιρετήσουν και δημόσια την παρουσιάστρια, ήταν και ο Τάκης Σαγιώρ.
Η Νάκυ Αγάθου συγκαταλέγεται στις πρώτες παρουσιάστριες της ελληνικής δημόσιας τηλεόρασης, με παρουσία στην ΕΡΤ από το 1967 έως το 1988.
Σε ανάρτηση που έκανε ο Τάκης Σαγιώρ την Παρασκευή 17 Ιουλίου στον προσωπικό του λογαριασμό στο Facebook, εξέφρασε τη θλίψη του για την απώλειά της γράφοντας: «Είμαι συντετριμμένος! Έφυγε από τον μάταιο τούτο κόσμο μια πραγματική κυρία, μια από τις καλύτερες παρουσιάστριες της κρατικής τηλεόρασης, μια μορφωμένη αξιοπρεπής γυναίκα, συμμαθήτρια μου στην Κέρκυρα και μια ολόκληρη ζωή φίλη μου. Νάκυ Αγάθου καλό σου ταξίδι στο φως, θα μου λείψεις πολύ».
Η ανάρτησή του:
Ποια ήταν η Νάκυ Αγάθου
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H Νάκυ Αγάθου (Αικατερίνη Αγάθου - Μιχαλοπούλου) γεννήθηκε στις 25 Οκτωβρίου 1940 στην Κέρκυρα.
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Καταγωγή: Ήταν εγγονή του Κερκυραίου βουλευτή Αχιλλέα Αγάθου.
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Ραδιόφωνο: Το 1964 ξεκίνησε την καριέρα της ως εκφωνήτρια και παρουσιάστρια στον Ραδιοφωνικό Σταθμό Κέρκυρας του ΕΙΡ, ενώ στη συνέχεια μετακόμισε στην Αθήνα.
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Τηλεόραση: Το 1966 επιλέχθηκε ως μία από τις πρώτες παρουσιάστριες του νεοσύστατου τηλεοπτικού προγράμματος του ΕΙΡ, γράφοντας ιστορία στην ελληνική τηλεόραση.
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Διάκριση: Το 1969 αναδείχθηκε καλύτερη Ελληνίδα τηλεπαρουσιάστρια σε διαγωνισμό της Ελληνικής Εταιρείας Προγραμμάτων Τηλεόρασης.
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Υποκριτική: Σπούδασε δραματική τέχνη και συμμετείχε σε παραστάσεις του «Θεάτρου της Δευτέρας», καθώς και σε κινηματογραφικές ταινίες του Χάρρυ Κλυνν.