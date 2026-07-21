Ford Puma: Με πλουσιότερο εξοπλισμό και χωρίς χρέωση

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Αυτοκινητο
Ford Puma: Με πλουσιότερο εξοπλισμό και χωρίς χρέωση
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Το Ford Puma 1.0L EcoBoost 125PS mHEV, το Νο 1 σε πωλήσεις μοντέλο στη γκάμα Ford σε όλη την Ευρώπη και μία από τα πιο δημοφιλής προτάσεις στην κατηγόρια του στην Ελλάδα, γίνεται τώρα ακόμα πιο ελκυστικό για τους πελάτες, προσφέροντας πιο πλούσιο εξοπλισμό χωρίς επιπλέον οικονομική επιβάρυνση.

Ford Puma: Με πλουσιότερο εξοπλισμό και χωρίς χρέωση

Πλουσιότερος στάνταρ εξοπλισμός για υψηλότερη σχέση αξίας-τιμής

Οι αναβαθμισμένες εκδόσεις ST-Line, ST-Line X και BlueCruise Edition του Ford Puma 1.0L EcoBoost 125ps mHEV ενσωματώνουν πλέον στον βασικό τους εξοπλισμό στοιχεία όπως το Πακέτο Άνεσης (Comfort Pack) στο οποίο περιλαμβάνονται κάμερα οπισθοπρείας, ηλεκτρικά ανοιγόμενη πόρτα χώρου αποσκευών, ηλεκτρικά αναδιπλούμενοι εξωτερικοί καθρέφτες με προβολή του λογοτύπου Puma στο έδαφος, λειτουργία εισόδου χωρίς κλειδί (Keyless Entry), ασύρματη φόρτιση συσκευών, φωτοχρωματικό εσωτερικό καθρέπτη και κάθισμα οδηγού με ρύθμιση ύψους.

Ford Puma: Με πλουσιότερο εξοπλισμό και χωρίς χρέωση

Παράλληλα, η νέα σπορ ανάρτηση που είναι στάνταρ στις παραπάνω εκδόσεις ενισχύει τώρα ακόμα περισσότερο τον δυναμικό, οδηγοκεντρικό και fun-to-drive χαρακτήρα που διαχρονικά χαρακτηρίζει το Ford Puma.Επιπλέον των παραπάνω χαρακτηριστικών, η έκδοση ST-Line X είναι εφοδιασμένη στάνταρ με συστήματα υποβοήθησης οδήγησης όπως τα Adaptive Cruise Control (ACC), BLIS, κάμερα 360ο, ζάντες αλουμινίου 18 ιντσών, ημιδερμάτινα καθίσματα, καθώς και το κορυφαίο σύστημα ήχου της B&O, προσφέροντας μια απαράμιλλη ακουστική εμπειρία.

Ford Puma: Με πλουσιότερο εξοπλισμό και χωρίς χρέωση

Επίσης, η έκδοση BlueCruise Edition, εκτός από το προηγμένο σύστημα hands-free οδήγησης BlueCruise της Ford, εξοπλίζεται στάνταρ με το μοναδικό χρώμα αμαξώματος Vapor Blue, ζάντες αλουμινίου 18 ιντσών, οροφή και καλύμματα εξωτερικών καθρεπτών σε μαύρο χρώμα, φωτιζόμενα μαρσπιέ αλουμινίου και ημιδερμάτινα καθίσματα με μπλε ραφή.

Η απόκτηση των αναβαθμισμένων εκδόσεων του μοντέλου καθίσταται ακόμη πιο προσιτή μέσω των ευέλικτων χρηματοδοτικών προγραμμάτων της Ford Finance. Οι πελάτες μπορούν τώρα να διαμορφώσουν το πλάνο χρηματοδότησης το οποίο ανταποκρίνεται καλύτερα στις ανάγκες τους, επιλέγοντας μέσα από προνομιακά χαρακτηριστικά που μεταξύ άλλων περιλαμβάνουν επιτόκιο από 0,9%*.
 

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