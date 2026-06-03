«Έφυγε» από τη ζωή ο υφυπουργός Περιβάλλοντος & Ενέργειας Νίκος Ταγαράς / Βίντεο αρχείου Ερτ

Σε κλίμα βαθιάς συγκίνησης η κηδεία του υφυπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Νίκου Ταγαρά, που «έφυγε» από τη ζωή σε ηλικία 70 ετών μετά από «μάχη» με τον καρκίνο.

Η σορός του τέθηκε σε λαϊκό προσκύνημα από τις 10 το πρωί της Τετάρτης, ενώ η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί στις 13:00.

Από νωρίς έφτασαν στον Ιερό Ναό πλήθος κόσμου, συγγενών, φίλων, αλλά και πολλά μέλη της κυβέρνησης για να τον αποχαιρετήσουν.

Φωτογραφίες Eurokinissi (Γιώργος Κονταρίνης)

Ανάμεσά τους ο πρωθυπουργος Κυριάκος Μητσοτάκης, ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας, η Ντόρα Μπακογιάννη συνοδευόμενη από τον Ισίδωρο Κούβελο, ο Αντώνης Σαμαράς συνοδευόμενος από τη σύζυγό του Γεωργία.

O Kυριάκος / Φωτογραφίες Eurokinissi (Γιώργος Κονταρίνης)

Ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης

Ο υπουργός Άμυνας Νίκος Δένδιας

Η Ντόρα Μπακογιάννη με τον Ισίδωρο Κούβελο

Ο Αντώνης Σαμαράς με τη σύζυγό του Γεωργία

Ο Κώστας Σκρέκας

Μετά την τελετή, η ταφή θα πραγματοποιηθεί στο Χιλιομόδι Κορινθίας, απόπου καταγόταν ο αείμνηστος πολιτικός.

Η οικογένειά του, αντί στεφάνων, ζήτησε από όσους επιθυμούν να τιμήσουν τη μνήμη του να στηρίξουν οικονομικά τον Σύλλογο Γονιών Παιδιών με Νεοπλασματική Ασθένεια «Η Φλόγα». Για τον σκοπό αυτό έχει τοποθετηθεί ειδικό κουτί δωρεών εντός του ναού, ώστε οι παρευρισκόμενοι να μπορούν να συμβάλουν στο έργο του συλλόγου.