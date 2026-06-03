Συγκίνηση στην κηδεία του Νίκου Ταγαρά - Ποιοι πολιτικοί έδωσαν το «παρών»

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Πολιτικη
«Έφυγε» από τη ζωή ο υφυπουργός Περιβάλλοντος & Ενέργειας Νίκος Ταγαράς / Βίντεο αρχείου Ερτ

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η κηδεία του Νίκου Ταγαρά, υφυπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, πραγματοποιήθηκε σε κλίμα συγκίνησης.
  • Ο Ταγαράς απεβίωσε σε ηλικία 70 ετών μετά από μάχη με τον καρκίνο.
  • Πλήθος κόσμου και πολιτικών, όπως ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, παρευρέθηκαν στην εξόδιο ακολουθία.
  • Η ταφή θα γίνει στο Χιλιομόδι Κορινθίας, από όπου καταγόταν ο εκλιπών.
  • Η οικογένεια ζήτησε δωρεές για τον Σύλλογο Γονιών Παιδιών με Νεοπλασματική Ασθένεια «Η Φλόγα» αντί στεφάνων.

Σε κλίμα βαθιάς συγκίνησης η κηδεία του υφυπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Νίκου Ταγαρά, που «έφυγε» από τη ζωή σε ηλικία 70 ετών μετά από «μάχη» με τον καρκίνο. 

Πέθανε ο υφυπουργός Περιβάλλοντος Νίκος Ταγαράς

Η σορός του τέθηκε σε λαϊκό προσκύνημα από τις 10 το πρωί της Τετάρτης, ενώ η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί στις 13:00. 

Από νωρίς έφτασαν στον Ιερό Ναό πλήθος κόσμου, συγγενών, φίλων, αλλά και πολλά μέλη της κυβέρνησης για να τον αποχαιρετήσουν. 

Κηδεία Νίκου Ταγαρά

Φωτογραφίες Eurokinissi (Γιώργος Κονταρίνης)

Πλήθος κόσμου στην κηδεία του υφυπουργού Περιβάλλοντος Νίκου Ταγαρά

Κηδεία Νίκου Ταγαρά

Ανάμεσά τους ο πρωθυπουργος Κυριάκος Μητσοτάκης, ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας, η Ντόρα Μπακογιάννη συνοδευόμενη από τον Ισίδωρο Κούβελο, ο Αντώνης Σαμαράς συνοδευόμενος από τη σύζυγό του Γεωργία.

O Kυριάκος Μητσοτάκης στην κηδεία του Νίκου Ταγαρά

O Kυριάκος / Φωτογραφίες Eurokinissi (Γιώργος Κονταρίνης)

Ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης στην κηδεία του Νίκου Ταγαρά

Ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης

Ο υπουργός Άμυνας Νίκος Δένδιας στην κηδεία του Νίκου Ταγαρά

Ο υπουργός Άμυνας Νίκος Δένδιας 

Η Ντόρα Μπακογιάννη με τον Ισίδωρο Κούβελο στην κηδεία του Νίκου Ταγαρά

Η Ντόρα Μπακογιάννη με τον Ισίδωρο Κούβελο

Ο Αντώνης Σαμαράς με τη σύζυγό του Γεωργία στην κηδεία του Νίκου Ταγαρά

Ο Αντώνης Σαμαράς με τη σύζυγό του Γεωργία 

Ο Κώστας Σκρέκας στην κηδεία του Νίκου Ταγαρά

Ο Κώστας Σκρέκας 

Μετά την τελετή, η ταφή θα πραγματοποιηθεί στο Χιλιομόδι Κορινθίας, απόπου καταγόταν ο αείμνηστος πολιτικός.  

Η οικογένειά του, αντί στεφάνων, ζήτησε από όσους επιθυμούν να τιμήσουν τη μνήμη του να στηρίξουν οικονομικά τον Σύλλογο Γονιών Παιδιών με Νεοπλασματική Ασθένεια «Η Φλόγα». Για τον σκοπό αυτό έχει τοποθετηθεί ειδικό κουτί δωρεών εντός του ναού, ώστε οι παρευρισκόμενοι να μπορούν να συμβάλουν στο έργο του συλλόγου. 

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