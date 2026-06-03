Καλοκαιρινή συνταγή για Σολομό με Κρεμώδη Σάλτσα και Ρύζι του Γιώργου Ρήγα

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Ενα απολαυστικό καλοκαιρινό πιάτο φέρνει σήμερα στο Breakfast@Star ο Γιώργος Ρήγας. Μία συνταγή για Σολομό με Κρεμώδη Σάλτσα και Ρύζι. Το αποτέλεσμα ήταν εξαιρετικό, με αγνά υλικά και εύκολες παρασκευές

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ΣΟΛΟΜΟΣ ΜΕ ΚΡΕΜΩΔΗ ΣΑΛΤΣΑ ΚΑΙ ΡΥΖΙ

solomos me krema kai ryzi
Για τον σολομό:
• 2 φιλέτα σολομού με δέρμα
• αλάτι
• φρεσκοτριμμένο πιπέρι
• λίγο ελαιόλαδο
• 1 μικρό κομμάτι βούτυρο

Για τη σάλτσα:
• 1 μικρό κρεμμύδι
• 1 σκελίδα σκόρδο
• χυμός από 1 λεμόνι
• λίγο ξύσμα λεμονιού
• 1 κ.γ. μουστάρδα Dijon
• 200 ml κρέμα γάλακτος
• λίγο φρέσκο άνηθο
• λίγο έξτρα πιπέρι

Για το ρύζι:
• 1 φλιτζάνι ρύζι μπασμάτι ή jasmine
• 2 φλιτζάνια νερό
• λίγο βούτυρο ή ελαιόλαδο
• αλάτι
 
Εκτέλεση

1. Το ρύζι

• Βάζεις κατσαρολάκι στη φωτιά με λίγο βούτυρο ή λάδι.

• Ρίχνεις το ρύζι και το σοτάρεις 1 λεπτό.

• Προσθέτεις το νερό και λίγο αλάτι.

• Χαμηλώνεις φωτιά, κλείνεις με καπάκι και το αφήνεις μέχρι να πιει τα υγρά του.

2. Ο σολομός

• Σκουπίζεις λίγο τον σολομό με χαρτί.

• Αλατοπιπερώνεις καλά.

• Ζεσταίνεις τηγάνι με λίγο ελαιόλαδο.

Ψήσιμο

• Βάζεις πρώτα τον σολομό από τη μεριά με το δέρμα.

• Ψήνεις περίπου 4-5 λεπτά μέχρι να γίνει τραγανό.

• Γυρίζεις προσεκτικά από την άλλη μεριά για άλλο 1-2 λεπτά.

• Βγάζεις τον σολομό προσωρινά σε πιάτο.

3. Η σάλτσα

Στο ίδιο τηγάνι:

• Ρίχνεις το κρεμμύδι και το σοτάρεις μέχρι να μαλακώσει.

• Προσθέτεις το σκόρδο για περίπου 30 δευτερόλεπτα.

• Σβήνεις με τον χυμό λεμονιού.

• Ρίχνεις τη Dijon και ανακατεύεις.

Μετά

• Προσθέτεις την κρέμα γάλακτος.

• Βάζεις λίγο ξύσμα λεμονιού.

• Ρίχνεις πιπέρι.

• Αφήνεις τη σάλτσα να σιγοδέσει 2-3 λεπτά.

4. Δένει το φαγητό

• Ξαναβάζεις μέσα τον σολομό μαζί με τα ζουμιά του.

• Χαμηλή φωτιά για περίπου 4 λεπτά.

• Ρίχνεις τον άνηθο στο τέλος.
 

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