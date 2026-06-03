Ενα απολαυστικό καλοκαιρινό πιάτο φέρνει σήμερα στο Breakfast@Star ο Γιώργος Ρήγας. Μία συνταγή για Σολομό με Κρεμώδη Σάλτσα και Ρύζι. Το αποτέλεσμα ήταν εξαιρετικό, με αγνά υλικά και εύκολες παρασκευές
Φτιάξε τυρόπιτα με λαχανικά αντί για φύλλο, με τη συνταγή του Γιώργου Ρήγα
ΣΟΛΟΜΟΣ ΜΕ ΚΡΕΜΩΔΗ ΣΑΛΤΣΑ ΚΑΙ ΡΥΖΙ
Για τον σολομό:
• 2 φιλέτα σολομού με δέρμα
• αλάτι
• φρεσκοτριμμένο πιπέρι
• λίγο ελαιόλαδο
• 1 μικρό κομμάτι βούτυρο
Για τη σάλτσα:
• 1 μικρό κρεμμύδι
• 1 σκελίδα σκόρδο
• χυμός από 1 λεμόνι
• λίγο ξύσμα λεμονιού
• 1 κ.γ. μουστάρδα Dijon
• 200 ml κρέμα γάλακτος
• λίγο φρέσκο άνηθο
• λίγο έξτρα πιπέρι
Για το ρύζι:
• 1 φλιτζάνι ρύζι μπασμάτι ή jasmine
• 2 φλιτζάνια νερό
• λίγο βούτυρο ή ελαιόλαδο
• αλάτι
Εκτέλεση
1. Το ρύζι
• Βάζεις κατσαρολάκι στη φωτιά με λίγο βούτυρο ή λάδι.
• Ρίχνεις το ρύζι και το σοτάρεις 1 λεπτό.
• Προσθέτεις το νερό και λίγο αλάτι.
• Χαμηλώνεις φωτιά, κλείνεις με καπάκι και το αφήνεις μέχρι να πιει τα υγρά του.
2. Ο σολομός
• Σκουπίζεις λίγο τον σολομό με χαρτί.
• Αλατοπιπερώνεις καλά.
• Ζεσταίνεις τηγάνι με λίγο ελαιόλαδο.
Ψήσιμο
• Βάζεις πρώτα τον σολομό από τη μεριά με το δέρμα.
• Ψήνεις περίπου 4-5 λεπτά μέχρι να γίνει τραγανό.
• Γυρίζεις προσεκτικά από την άλλη μεριά για άλλο 1-2 λεπτά.
• Βγάζεις τον σολομό προσωρινά σε πιάτο.
3. Η σάλτσα
Στο ίδιο τηγάνι:
• Ρίχνεις το κρεμμύδι και το σοτάρεις μέχρι να μαλακώσει.
• Προσθέτεις το σκόρδο για περίπου 30 δευτερόλεπτα.
• Σβήνεις με τον χυμό λεμονιού.
• Ρίχνεις τη Dijon και ανακατεύεις.
Μετά
• Προσθέτεις την κρέμα γάλακτος.
• Βάζεις λίγο ξύσμα λεμονιού.
• Ρίχνεις πιπέρι.
• Αφήνεις τη σάλτσα να σιγοδέσει 2-3 λεπτά.
4. Δένει το φαγητό
• Ξαναβάζεις μέσα τον σολομό μαζί με τα ζουμιά του.
• Χαμηλή φωτιά για περίπου 4 λεπτά.
• Ρίχνεις τον άνηθο στο τέλος.