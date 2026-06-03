Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 94 ετών ο γνωστός ηθοποιός Άγγελος Αντωνόπουλος.

Η εξόδιος ακολουθία τελείται αυτή την ώρα στον Ιερό Ναό του Αγίου Αθανασίου, στην Κάρυστο της Εύβοιας, σύμφωνα με πληροφορίες της ιστοσελίδας evima.gr.

Ο Άγγελος Αντωνόπουλος υπήρξε ένας από τους σημαντικότερους ηθοποιούς της γενιάς του /Φωτογραφία NDP Photo Agency

Στην κηδεία παρίστανται συγγενείς και φίλοι του ηθοποιού από την Αθήνα και την Κάρυστο, έναν τόπο που αγαπούσε πολύ.

Ο Άγγελος Αντωνόπουλος είναι ένας από τους πιο σπουδαίους, γοητευτικούς και πολυσχιδείς ηθοποιούς της χρυσής εποχής του ελληνικού κινηματογράφου, του θεάτρου και της τηλεόρασης. Με τη χαρακτηριστική μπάσα φωνή του, την αρχοντική του παρουσία και το πηγαίο ταλέντο του, σφράγισε με τις ερμηνείες του μερικές από τις μεγαλύτερες επιτυχίες της ελληνικής τέχνης.

Ο Άγγελος Αντωνόπουλος με την Κάτια Δανδουλάκη /Φωτογραφία NDP Photo Agency

Πρώτα χρόνια & σπουδές

Γεννήθηκε στις 16 Ιανουαρίου 1932 στον Πειραιά (με καταγωγή από την Αρκαδία). Αν και αρχικά ξεκίνησε να σπουδάζει Νομική στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, η αγάπη του για την τέχνη τον κέρδισε γρήγορα.

Σπούδασε υποκριτική στην περίφημη Δραματική Σχολή του Θεάτρου Τέχνης «Κάρολος Κουν».

Μαθήτευσε δίπλα στον ίδιο τον Κάρολο Κουν, γεγονός που καθόρισε την καλλιτεχνική του ταυτότητα και του έδωσε ισχυρές βάσεις για το κλασικό και το σύγχρονο ρεπερτόριο.

Κινηματογραφική καριέρα

Στο σινεμά έκανε την πρώτη του εμφάνιση το 1964 στην ταινία «Διωγμός». Γρήγορα καθιερώθηκε σε ρόλους ζεν πρεμιέ, αλλά και σε σύνθετους, δραματικούς ρόλους.

Συνεργάστηκε με τη Φίνος Φιλμ και άλλες μεγάλες εταιρείες παραγωγής, αφήνοντας εποχή σε ταινίες όπως:

«Η δασκάλα με τα ξανθά μαλλιά» (1969) – Στο πλευρό της Αλίκης Βουγιουκλάκη, σε έναν από τους πιο εμβληματικούς του ρόλους.

«Στρατιώτες χωρίς στολή» (1970)

«Ορατότης μηδέν» (1970) – Δίπλα στον Νίκο Κούρκουλο.

«» (1971)

«Αναζήτησις...» (1972) – Το κομψό, κοσμοπολίτικο θρίλερ δίπλα στην Έλενα Ναθαναήλ.

Ο Άγγελος Αντωνόπουλος εξώφυλλο στο περιοδικό Θησαυρός την εποχή της σειράς Άγνωστος Πόλεμος

Η τηλεοπτική καταξίωση

Ο Άγγελος Αντωνόπουλος έγραψε ιστορία στην ελληνική τηλεόραση, καθώς πρωταγωνίστησε σε μία από τις πιο δημοφιλείς σειρές όλων των εποχών:

Ο Άγνωστος Πόλεμος (1971–1974)

Υποδυόμενος τον Συνταγματάρχη Διαγόρα Βαρτάνη στο πολεμικό-κατασκοπευτικό δράμα του Νίκου Φώσκολου, γνώρισε πρωτόγνωρη λατρεία από το κοινό. Λέγεται ότι τις ώρες που προβαλλόταν η σειρά, οι δρόμοι της Ελλάδας ερήμωναν.

Άλλες σημαντικές τηλεοπτικές του εμφανίσεις:

Οι Πανθέοι (1977–1979) – Στο ρόλο του Κίτσου Γαλάτη.

Μαντώ Μαυρογένους (1983)

Το πάθος (1993)

Θεατρική πορεία & διδασκαλία

Το θέατρο υπήρξε πάντα η μεγάλη του αγάπη. Υπηρέτησε με συνέπεια όλα τα είδη: από το αρχαίο δράμα (Επίδαυρος) μέχρι το σύγχρονο διεθνές και ελληνικό έργο.

Συνεργάστηκε με κορυφαίους θιάσους (Κατερίνας Ανδρεάδη, Έλλης Λαμπέτη, Δημήτρη Χορν).

Ίδρυσε δικούς του θιάσους, ανεβάζοντας ποιοτικές παραστάσεις.

Διδασκαλία: Για πολλά χρόνια μοιράστηκε τις γνώσεις του με τις νεότερες γενιές, διδάσκοντας υποκριτική σε δραματικές σχολές (όπως στη σχολή του Γιώργου Θεοδοσιάδη).

Συγγραφικό έργο

Εκτός από την υποκριτική, ο Άγγελος Αντωνόπουλος έχει ξεδιπλώσει το ταλέντο του και στο γράψιμο, έχοντας εκδώσει ποιητικές συλλογές και μυθιστορήματα, αποδεικνύοντας τις βαθιές πνευματικές του αναζητήσεις.