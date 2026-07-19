Ζέτα Μακρυπούλια: «Έζησα τον έρωτα στα κόκκινα»

Σε μια περίοδο όπου δείχνει πιο ώριμη και συμφιλιωμένη με τον εαυτό της, η Ζέτα Μακρυπούλια μίλησε για τις αλλαγές που έχουν έρθει στη ζωή της, τις επαγγελματικές της εκκρεμότητες, τον τρόπο που αντιμετωπίζει πλέον τον έρωτα, αλλά και όσα έχει μάθει μέσα από τις προσωπικές της εμπειρίες.

Τι είπε για το μέλλον του «Rouk Zouk» και του «Moments»

Η παρουσιάστρια αποκάλυψε ότι δεν έχει ακόμη επίσημη ενημέρωση για το αν το «Rouk Zouk» θα συνεχιστεί και την επόμενη τηλεοπτική σεζόν, ενώ αναφορικά με το «Moments», ξεκαθάρισε ότι υπάρχουν ακόμη επεισόδια που θα ολοκληρώσουν τον πρώτο κύκλο της εκπομπής.

«Έχω αλλάξει πάρα πολύ - Είμαι πια πολύ του σπιτιού»

Μιλώντας για την καθημερινότητά της, η Ζέτα Μακρυπούλια παραδέχτηκε ότι δεν έχει πλέον καμία σχέση με τον άνθρωπο που ήταν πριν από χρόνια: «Έχω αλλάξει πάρα πολύ. Θυμάσαι ένα κορίτσι ανέμελο, το οποίο κάθε βράδυ έβγαινε, διασκέδαζε... Τώρα όλα αυτά σιγά έχουν πάει στην άκρη, καθώς δεν με απασχολεί και πολύ να βγαίνω. Εντάξει, τώρα στη συγκεκριμένη χρονική στιγμή που μιλάμε δεν υπάρχει και χρόνος, αλλά ακόμα κι αν υπήρχε δεν θα με έβλεπες έξω. Είμαι πια πολύ του σπιτιού. Θέλεις και λίγο μετά την καραντίνα, θέλεις και λίγο μετά από πολλά σοκαρισμένα - ψυχολογικά, προσωπικά κτλ. - έχω γίνει πολύ σπιτόγατος. Για ένα μεγάλο διάστημα το απολάμβανα, άλλες φορές έρχομαι σε σύγκρουση με τον εαυτό μου, γιατί θεωρώ ότι έχω κλειστεί πολύ, αλλά δεν έχω την όρεξη που είχα παλιά για να βγω.»

«Στα ταξίδια μπορώ να ελευθερωθώ»

Η παρουσιάστρια εξήγησε ότι πλέον η μεγαλύτερη απόλαυσή της είναι τα ταξίδια και η επαφή με τη φύση.

«Αυτό που απολαμβάνω πια πολύ στην προσωπική μου ζωή είναι τα ταξίδια. Εκεί μπορώ να ελευθερωθώ και να νιώσω όμορφα και ανέμελα και χαρούμενα και παιδικά και με πιάνει μια εξωστρέφεια. Όταν ταξιδεύω κι όταν έρχομαι κοντά στη φύση. Όταν πηγαίνω μέσα στη θάλασσα, αμέσως όλα εναρμονίζονται, όλα έρχονται στη θέση τους», εξηγεί.

«Έχει απομυθοποιηθεί ο έρωτας»

Η Ζέτα Μακρυπούλια παραδέχτηκε ότι σήμερα αντιμετωπίζει τον έρωτα εντελώς διαφορετικά από ό,τι στο παρελθόν: «Έχει απομυθοποιηθεί, είναι αλήθεια. Και να σου πω την αλήθεια, μου αρέσει κιόλας». Όπως είπε, έζησε τον έρωτα με όλη την ένταση που μπορούσε να βιώσει ένας άνθρωπος.

«Είχα μια υπερβολή που την έχουμε όλοι, που ήταν και ηλικιακή πιθανότατα. Είναι ο έρωτας αυτό το πράγμα. Δηλαδή όταν ερωτεύεσαι δεν γίνεται να μην ξεφύγεις. Εγώ όμως το έχω ζήσει αυτό, ευτυχώς. Ευγνωμονώ πάρα πολύ τον Θεό γιατί κατάφερα να το ζήσω αυτό στο φουλ, όπως το ήθελα και στα κόκκινα. Και χάρηκα και ανυψώθηκα κι έπεσα και στα πατώματα και ταλαιπωρήθηκα και πληγώθηκα... Όλον τον κύκλο τον έχω κάνει. Τώρα είμαι σε μία φάση που τον έχω απομυθοποιήσει γιατί θεωρώ ότι πια, και τώρα και σε αυτή την ηλικία, το θεωρώ λίγο χαζό να ερωτεύομαι με τον ίδιο τρόπο, γιατί αυτό σημαίνει ότι δεν έχω εξελιχθεί καθόλου. Ξέρεις, λίγο πια ξεχωρίζεις πότε έρχεται ο έρωτας, πότε είναι απλώς ενθουσιασμός».

«Δεν τον αποζητώ, ούτε όμως και τον ακυρώνω»

Απαντώντας στο αν αναζητά τον έρωτα στη ζωή της, η παρουσιάστρια ήταν ξεκάθαρη: «Δεν τον αποζητώ, ούτε όμως και τον ακυρώνω. Έτσι κι αλλιώς τον έρωτα δεν μπορείς να τον προβλέψεις, ούτε και να τον περιορίσεις. Απλώς παλιότερα τον είχα ταυτίσει μέσα μου με πράγματα που δεν είναι ακριβώς ο έρωτας, ίσως και για αυτό να είχα πληγωθεί».

«Πλέον δε ρίχνω την ευθύνη στους άλλους»

Η Ζέτα Μακρυπούλια στάθηκε και στην αλλαγή που έχει κάνει στον τρόπο που αντιμετωπίζει τις ανθρώπινες σχέσεις και τις δυσκολίες: «Πλέον δεν ρίχνω την ευθύνη στους άλλους για οτιδήποτε κι αν συμβεί, ακόμη κι αν την έχουν. Το σημαντικό είναι να καταλάβεις, ακόμη κι όταν ειλικρινά σε έχει κάποιος αδικήσει και έχει άδικο, να δεις και το δικό σου μερίδιο ευθύνης, γιατί εσύ επέτρεψες σε αυτόν τον άνθρωπο να φερθεί έτσι, γιατί εσύ άνοιξες τα όριά σου τόσο πολύ ώστε να σου φερθούν έτσι. Είναι προτιμότερο να κάτσεις να δεις τι έχεις κάνει εσύ λάθος παρά να αρχίσεις να κατηγορείς τους άλλους. Αυτό με ελάφρωσε πάρα πολύ».

Η Ζέτα Μακρυπούλια έκανε τις παραπάνω δηλώσεις σε συνέντευξή της στη Ξένια Ιωάννου για το InStyle.