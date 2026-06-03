Για τον Ερμή που πέρασε στο ζώδιο του Καρκίνου και θα μείνει εκεί έως τις 9 Αυγούστου, μίλησε σήμερα στο Breakfast@Star, η Άση Μπήλιου.

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«Για τον Ερμή στον Καρκίνο θα μιλήσουμε σήμερα. Θα σου πω τι είναι ωραίο με τον Ερμή στον Καρκίνο. Καταρχάς, όποιος έχει Ερμή στον Καρκίνο όταν γεννήθηκε, έχει πολύ καλή μνήμη. Γενικά, ο Ερμής στα ζώδια του νερού, χαρακτηρίζεται από αυτό. Το πρόβλημα με αυτόν τον γενέθλιο Ερμή είναι ότι είναι πολύ υποκειμενικός, ότι η κρίση του επηρεάζεται από το συναίσθημά του», είπε αρχικά η αστρολόγος.

Στη συνέχεια, αναφέρθηκε στο μεγάλο διάστημα που θα μείνει ο Ερμής στον Καρκίνο αλλά και το διάστημα που θα είναι ανάδρομος. Συνήθως, ο πλανήτης αυτός μένει για περίπου 20 μέρες σε κάθε ζώδιο. Αυτή τη φορά όμως, θα μείνει έως τις 9 Αυγούστου και θα κινηθεί ανάδρομος από τις 29 Ιουνίου έως και τις 23 Ιουλίου.

«Αυτήν την περίοδο λοιπόν, που είμαστε κάτω από τον Ερμή στον Καρκίνο, και θα είμαστε για μεγάλο διάστημα, γιατί σκεφτείτε ότι σε αυτό το ζώδιο και εδώ θέλω την προσοχή σας, γιατί στις 29 Ιουνίου γυρίζει σε φαινομενικά ανάδρομη πορεία. Θα γυρίσει ορθός στις 23 Ιουλίου», επισήμανε.

«Οπότε ό,τι είναι να κάνετε, εννοώ νέα ξεκινήματα, συμφωνίες, σημαντικές διαπραγματεύσεις, σημαντικές αγορές, δοσοληψίες, αν δεν έχετε στο ωροσκόπιό σας εσείς οι ίδιοι ανάδρομο Ερμή, καλό είναι να βιαστείτε. Μην τα αφήσετε δηλαδή για τον άλλο μήνα. Ό,τι είναι τώρα, ό,τι έχει να κάνει με οργάνωση, ό,τι έχει να κάνει με γραφειοκρατικά θέματα, γενικώς τα θέματα που κυβερνά ο Ερμής: ο γραπτός και προφορικός λόγος, οι δοσοληψίες, οι διαπραγματεύσεις, αγοραπωλησίες, όλα αυτά που κυβερνώνται από τον Ερμή, συμφωνίες, επισημοποιήσεις, τέτοιου είδους πράγματα, βιαστείτε. Αλλιώς, πάρτε το χρόνο σας και μετά από Αύγουστο», τόνισε η Άση Μπήλιου.