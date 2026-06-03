Αχτσιόγλου: «Καμία επαφή με Τσίπρα από το 2023»

«Αυτοτελής η απόφασή μου να παραδώσω την έδρα»

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Έφη Αχτσιόγλου ανακοίνωσε την αποχώρησή της από τη Νέα Αριστερά και την παραίτησή της από την έδρα, θεωρώντας την απόφαση ζήτημα αρχής.
  • Η κοινοβουλευτική της παρουσία δεν την εξέφραζε πλέον, καθώς δεν υπήρχε χώρος για τη λειτουργία της.
  • Δεν έχει επικοινωνία με τον Αλέξη Τσίπρα από το 2023, αναφερόμενη στη δημιουργία του νέου κόμματος του.
  • Η Αχτσιόγλου επισημαίνει την ανάγκη ύπαρξης ενός αντιπαραθετικού πόλου στη Δεξιά για κυβερνητική αλλαγή.
  • Δηλώνει ότι θα συνεχίσει να αγωνίζεται για πολιτική αλλαγή και κοινωνική δικαιοσύνη ως «απλή πολίτης».

Για αυτοτελή απόφασή της να αποχωρήσει από τη Νέα Αριστερά και να παραδώσει την έδρα έκανε λόγο η Έφη Αχτσιόγλου

Όπως είπε, μιλώντας στο Mega, η απόφασή της ήταν ζήτημα αρχής και συνείδησης. 

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«Η αποχώρησή μας από τη Νέα Αριστερά είναι αυτοτελής, όπως και η απόφασή μου να παραδώσω και την έδρα. Εμείς αποχωρήσαμε από τη Νέα Αριστερά για έναν βασικό λόγο. Έτσι όπως εκφράζεται σήμερα μέσω της ηγεσίας της, θεωρούμε ότι ο δρόμος αυτός είναι αδιέξοδος», τόνισε η Έφη Αχτσιόγλου. 

Όπως εξήγησε, η κοινοβουλευτική της παρουσία δεν την εξέφραζε πλέον, εφόσον δεν υπήρχε ένας φορές, στον οποίο θα μπορούσε να λειτουργεί. 

H Έφη Αχτσιόγλου - Eurokinissi

H Έφη Αχτσιόγλου - Eurokinissi

Η κυρία Αχτσιόγλου ξεκαθάρισε επίσης ότι δεν έχει σκοπό να παραιτηθεί από την ενεργό πολιτική και ότι θα συνεχίσει να μάχεται ως «απλή πολίτης» για την πολιτική αλλαγή και την κοινωνική δικαιοσύνη. 

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Απαντώντας σε ερώτηση, αν η απόφασή της σχετίζεται με τη δημιουργία του νέου κόμματος από τον Αλέξη Τσίπρα, η πρώην υπουργός αποκάλυψε πως δεν έχει καμία επικοινωνία μαζί του από το 2023. 

«Ο Αλέξης Τσίπρας ίδρυσε ένα κόμμα, με ακριβώς αυτή την επιδίωξη. Είπε να έχουμε έναν πόλο, αντιπαραθετικό προγραμματικά στη Νέα Δημοκρατία, στους μισθούς, στα εργασιακά, στην ακρίβεια που σαρώνει τα νοικοκυριά, στο κράτος δικαίου με αυτά που ζούμε και να είναι αυτός πλειοψηφικός. Να έχει δηλαδή τη δυνατότητα διακυβέρνησης, μιλάει για κυβερνώσα Αριστερά. Άρα ως προς την επιδίωξη, νομίζω ότι αυτό εκφράζεται από το σήμερα ιδρυθέν κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Θα δούμε και στην πορεία όμως», είπε.

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Όσον αφορά στο ποια είναι η ουσία της πολιτικής για την ίδια αυτή τη στιγμή η κ. Αχτσιόγλου είπε:

«Μας ενδιαφέρει να υπάρξει ένας πόλος πλήρως αντιπαραθετικός στη Δεξιά προγραμματικά, αλλά που να έχει και τη δυνατότητα ευρύτερης συσπείρωσης και άρα τη δυνατότητα κυβερνητικής αλλαγής. Για μένα εκεί είναι και η ουσία της πολιτικής. Μπορούν να αλλάξουν οι ζωές των ανθρώπων σήμερα; Μπορείς να εφαρμόσεις μια πολιτική που θα αλλάξει την καθημερινότητα των εργαζομένων, το επίπεδο των μισθών, τη φορολογία που είναι άδικη για πάρα πολλούς;» και πρόσθεσε:

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«Δεν ξεκίνησε έτσι η Νέα Αριστερά. Η Νέα Αριστερά ξεκίνησε ακριβώς για να αποτελέσει αυτόν τον πόλο. Ξεκίνησε για να μπορέσει να συσπειρώσει δυνάμεις. Ξεκίνησε για να συσπειρώσει δυνάμεις. Σίγουρα ξεκίνησε και για να μπορέσει να δώσει ένα σπίτι, αν θέλετε, τότε, με τα εκφυλιστικά φαινόμενα που συνέβαιναν στον ΣΥΡΙΖΑ και το επίπεδο της αξιοπρέπειας πια, που είχε χαθεί σε εκείνο τον χώρο».

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