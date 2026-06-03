Renault και Dacia: Τι νέο φέρνουν στην Θεσσαλονίκη

Τι μπορείτε να βρείτε στη νέα κάθιετη μονάδα

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Renault και Dacia: Τι νέο φέρνουν στην Θεσσαλονίκη
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Μετά το πρότυπο urban experience κατάστημα στο κέντρο του Κολωνακίου, rnlt©Athens, η GA Motors AE, αδελφή εταιρεία της Grand Austomotive Hellas, εγκαινίασε τη νέα κάθετη μονάδα Renault & Dacia στην Πυλαία της Θεσσαλονίκης.Πρόκειται για το πρώτο κατάστημα της GA Motors στην Ελλάδα, που λειτουργεί ως κάθετη μονάδα και υιοθετεί πλήρως τα νέα εταιρικά πρότυπα Renault & Dacia, σε όλα τα στάδια επαφής με τον πελάτη, από τις πωλήσεις μέχρι το after sales.

enault και Dacia: Τι νέο φέρνουν στην Θεσσαλονίκη
Στις σύγχρονες εγκαταστάσεις της εταιρίας, που εκτείνονται σε 3500 τ.μ, στο 7ο χλμ. Ε.Ο. Θεσσαλονίκης – Νέων Μουδανιών, οι υποψήφιοι αγοραστές μπορούν να γνωρίσουν από κοντά όλη τη γκάμα των μοντέλων Renault & Dacia, καθώς και επιλεγμένα μεταχειρισμένα οχήματα.
Η κάθετη μονάδα της GA Motors ΑΕ διαθέτει πλήρως οργανωμένο τμήμα πωλήσεων καινούριων και μεταχειρισμένων αυτοκινήτων, εξουσιοδοτημένο συνεργείο και φανοβαφείο, καθώς και τμήμα γνήσιων ανταλλακτικών και αξεσουάρ, προσφέροντας ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε ανάγκη.

enault και Dacia: Τι νέο φέρνουν στην Θεσσαλονίκη
Η νέα, πολυτελής μονάδα της GA Motors ΑΕ στη Θεσσαλονίκη, φιλοδοξεί να αποτελέσει σημείο αναφοράς για τις Renault & Dacia τόσο στη Βόρεια Ελλάδα, όσο και στα Βαλκάνια γενικότερα, αποτελώντας ένα πρότυπο χώρο όπου ο πελάτη μπορεί να έρθει σε επαφή με τις αγαπημένες του μάρκες.

enault και Dacia: Τι νέο φέρνουν στην Θεσσαλονίκη

Την επιμέλεια της μελέτης και των εργασιών της μεταμόρφωσης της κάθετης μονάδας Renault & Dacia στην Πυλαία, ανέβαλε το αρχιτεκτονικό γραφείο ZEROTWO architects της κας Χριστίνας Ιωαννίδου. Το γραφείο ZEROTWO architects βρίσκεται και πίσω από τη δημιουργία του boutique καταστήματος rnlt©Athens.

 

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