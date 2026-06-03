Η Κατερίνα Καινούργιου καλημέρισε τους τηλεθεατές του Alpha, αποκαλύπτοντας ότι η κόρη της γίνεται σήμερα δύο μηνών.

Η παρουσιάστρια αναφέρθηκε στην κορούλα της, την Ξένια της, η οποία σήμερα συμπληρώνει δύο μήνες ζωής, και είπε πως ανυπομονεί να επιστρέψει στο σπίτι για να οργανώσει τη μηνιαία φωτογράφηση του μωρού.

«Καλή σας ημέρα αγαπημένοι μου τηλεθεατές! 3 του Ιούνη, ωραία ημερομηνία. Αρχίζω σιγά-σιγά και μπαίνω σε τζινάκια, σε πιο μεγάλο νούμερο βέβαια. Δεν τα έχω χάσει όλα ακόμα. Εγώ έχω πάρει στα πόδια και στα πλαϊνά, εδώ μου μένουν. Λένε ότι, άπαξ και γεννήσεις, είτε φυσιολογικά είτε με καισαρική, ανοίγει η λεκάνη και παίρνει καιρό μετά να επανέλθει. Σήμερα η κόρη μου γίνεται 2 μηνών και ανυπομονώ να γυρίσω σπίτι μετά, γιατί της έχω πάρει αυτές τις καρτούλες που φωτογραφίζεις το μωρό κάθε βδομάδα και κάθε μήνα, για να της κάνω το 12μηνο. Να της φορέσω ωραία ρουχαλάκια και να την κάνω ανάλογα», είπε η παρουσιάστρια.

Στην ίδια συζήτηση, η Δάφνη Μπόκοτα μίλησε για τον γιο της, Νίκο Κοσώνα, ο οποίος ξεκινά σήμερα τη στρατιωτική του θητεία: «Εμένα μπαίνει στρατό ο γιος μου σήμερα. Παρουσιάζεται. Δεν ξέρω τι λένε, με έναν πόνο;»

Θυμίζουμε ότι η Κατερίνα Καινούργιου κι ο σύντροφός της Παναγιώτης Κουτσουμπής, υποδέχτηκαν το πρώτο τους παιδί την Παρασκευή 3 Απριλίου 2026.

Η KatKen επέστρεψε στις τηλεοπτικές της υποχρεώσεις για την εκπομπή Super Κατερίνα περίπου έναν μήνα αργότερα, στις 11 Μαΐου.