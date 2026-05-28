Μια από τις πιο όμορφες και δημιουργικές περιόδους της ζωής της διανύει η Κατερίνα Καινούργιου, καθώς από τη στιγμή που έγινε μητέρα η καθημερινότητά της έχει αλλάξει ριζικά και η μικρή της κόρη αποτελεί πλέον την απόλυτη προτεραιότητά της.

Η παρουσιάστρια του Alpha, η οποία δεν κρύβει τη συγκίνησή της για το νέο αυτό κεφάλαιο, μοιράζεται συχνά στιγμιότυπα της νέας της καθημερινότητας, τόσο μέσα από την εκπομπή Super Κατερίνα, όσο και από τα προσωπικά της social media.

Το βράδυ της Πέμπτης, η KatKen έκανε μια ιδιαίτερα τρυφερή ανάρτηση στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, αποκαλύπτοντας τη βραδινή συνήθεια που έχει καθιερώσει για να ηρεμεί τη νεογέννητη Ξένια.

Στη φωτογραφία που δημοσίευσε πρωταγωνιστεί μια μεγάλη μπάλα γυμναστικής, με την ίδια να σημειώνει στη λεζάντα πως αυτό είναι το πιο γλυκό τους... τελετουργικό, αφού αγκαλιάζει τη μικρή και τη νανουρίζει πάνω σε αυτή.

Σε αυτήν τη... συνήθεια που έχει αναπτύξει η λίγων εβδομάδων κορούλα της, αναφέρθηκε στην κουβέντα που είχε το πρωί της Πέμπτης με τον καλεσμένο της, Δημήτρη Αλεξάνδρου.

Υπενθυμίζεται ότι η Κατερίνα Καινούργιου έφερε στον κόσμο το πρώτο της παιδί, καρπό του έρωτά της με τον Παναγιώτη Κουτσουμπή, στις 3 Απριλίου 2026. Η γνωστή παρουσιάστρια δείχνει να απολαμβάνει κάθε δευτερόλεπτο της μητρότητας, προσαρμοζόμενη στις νέες ισορροπίες του σπιτιού της με τον σύζυγό της,