Ασπρόπυργος: Όχημα παρέσυρε άνδρες της ομάδας ΔΙΑΣ

Αναστάτωση προκλήθηκε το βράδυ της Πέμπτης στη λεωφόρο Αθηνών, όταν αυτοκίνητο συγκρούστηκε με μοτοσικλέτα της ομάδας ΔΙΑΣ, τραυματίζοντας ελαφρά τους αστυνομικούς που επέβαιναν σε αυτή.

Το τροχαίο σημειώθηκε την ώρα που το όχημα επιχειρούσε να στρίψει προς την περιφερειακή Αιγάλεω, ενώ ο οδηγός του αυτοκινήτου φέρεται να εγκατέλειψε το σημείο αμέσως μετά τη σύγκρουση.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η σύγκρουση ανάμεσα στο αυτοκίνητο και τη μοτοσικλέτα της ομάδας ΔΙΑΣ ήταν σφοδρή. Παρά τη σφοδρότητα της σύγκρουσης, οι δύο αστυνομικοί τραυματίστηκαν ελαφρά.

