Μια πολύ ιδιαίτερη ημέρα ήταν η 24η Μαϊου για τον Παναγιώτη Κουτσουμπή, καθώς γιόρτασε τα γενέθλιά του έχοντας κάθε λόγο να αισθάνεται πιο ευτυχισμένος και ολοκληρωμένος από ποτέ.

Ο γνωστός επιχειρηματίας, που διανύει μία από τις πιο όμορφες περιόδους της προσωπικής του ζωής μετά τον ερχομό της κόρης του με την Κατερίνα Καινούργιου, θέλησε να μοιραστεί τη χαρά του με τους διαδικτυακούς του φίλους μέσα από μια τρυφερή ανάρτηση στα social media.

Ο ίδιος δημοσίευσε φωτογραφίες από την ξεχωριστή ημέρα των γενεθλίων του και συνόδευσε το post με τη λιτή αλλά ιδιαίτερα συγκινητική λεζάντα: «37 Πιο ευτυχισμένος και γεμάτος απο ποτέ!».

Η συγκεκριμένη φράση αποτυπώνει απόλυτα τη φάση ζωής στην οποία βρίσκεται ο Παναγιώτης Κουτσουμπής, αφού ο ερχομός της μικρής του κόρης φαίνεται πως άλλαξε ολοκληρωτικά την καθημερινότητά του και του χάρισε πρωτόγνωρα συναισθήματα.

Όπως φαίνεται και από τις δημόσιες εμφανίσεις αλλά και τις αναρτήσεις του τελευταίου διαστήματος, ο επιχειρηματίας απολαμβάνει όσο τίποτα τον νέο του ρόλο ως πατέρας, έχοντας στο πλευρό του την Κατερίνα Καινούργιου, με την οποία ζουν μία από τις πιο ευτυχισμένες στιγμές της κοινής τους ζωής.

Ανάμεσα στις φωτογραφίες που ξεχώρισαν από την ανάρτησή του ήταν και εκείνη στην οποία πόζαρε χαμογελαστός μαζί με τη μητέρα του, τη γνωστή γυναικολόγο Πολυξένη Κουτσουμπή.

Η σχέση μητέρας και γιου φαίνεται ιδιαίτερα δυνατή, ενώ η συγκεκριμένη φωτογραφία συγκέντρωσε πολλά θετικά σχόλια από φίλους και followers του ζευγαριού.

Ιδιαίτερη συγκίνηση προκαλεί και το γεγονός πως η νεογέννητη κόρη του ζευγαριού θα πάρει το όνομα της γιαγιάς της, καθώς θα ονομαστεί Ξένια, από το Πολυξένη, τιμώντας έτσι τη μητέρα του επιχειρηματία.

Θυμίζουμε ότι θα πάρει ακόμα ένα όνομα Αλεξάνδρα. Η KatKen έχει αποφασίσει να τιμήσει με αυτό τον τρόπο την κολλητή της, Αλεξάνδρα Νικολαϊδη που έσβησε νικημένη από τον καρκίνο.

Τα φετινά γενέθλια για τον Παναγιώτη Κουτσουμπή είχαν σαφώς διαφορετικό νόημα, αφού ήταν τα πρώτα που γιορτάζει ως πατέρας, έχοντας δημιουργήσει τη δική του οικογένεια και βιώνοντας καθημερινά στιγμές απόλυτης ευτυχίας.

Οι ευχές από φίλους, συγγενείς και αγαπημένα πρόσωπα έπεσαν «βροχή» κάτω από την ανάρτησή του, με πολλούς να σχολιάζουν πόσο χαρούμενος και γεμάτος δείχνει σε αυτή τη νέα σελίδα της ζωής του.