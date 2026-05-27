Nissan MICRA: Το ηλεκτρικό με τα MEGA-λα προσόντα - Τιμές

Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε για τη νέα γενιά που ήρθε στην Ελλάδα

Σε μια ξεχωριστή βραδιά αφιερωμένη στη νέα εποχή της Nissan, παρουσιάστηκε για πρώτη φορά στον ελληνικό Τύπο η έκτη γενιά του Nissan MICRA, σηματοδοτώντας την επιστροφή ενός από τα πιο εμβληματικά μοντέλα στην ιστορία της μάρκας.

Ο κύριος Τάκης Θεοχαράκης αναφέρθηκε μεταξύ άλλων και στην θετική πορεία της Nissan σε όλο τον κόσμο και φυσικά στην Ελλάδα όπου σημειώνει υψηλές πωλήσεις. Η δημοσιογραφική παρουσίαση πραγματοποιήθηκε στο Μουσείο Ιδρύματος Βασίλη & Ελίζας Γουλανδρή, έναν χώρο αφιερωμένο στη σύγχρονη τέχνη, που φιλοξενεί μία από τις σημαντικότερες συλλογές μοντέρνας τέχνης στην Αθήνα. Άλλωστε σχεδιαστικά το νέο Nissan MICRA αφήνει το δικό του αποτύπωμα στην ιστορία της αυτοκίνησης. 

Μέσα σε ένα περιβάλλον υψηλής αισθητικής και πολιτισμού, οι δημοσιογράφοι του ειδικού τύπου είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν από κοντά το 100% ηλεκτρικό Nissan MICRA και να ανακαλύψουν το νέο κεφάλαιο ενός μοντέλου που έχει αφήσει το δικό του αποτύπωμα στην παγκόσμια αυτοκινητοβιομηχανία εδώ και περισσότερα από 40 χρόνια.

Η έκτη γενιά του Nissan MICRA έρχεται να συνεχίσει αυτή την κληρονομιά, διατηρώντας τον χαρακτηριστικό ευέλικτο και ζωντανό χαρακτήρα του, ενώ περνά στην νέα ηλεκτρική εποχή, συνδυάζοντας τολμηρό σχεδιασμό, προηγμένη τεχνολογία και συναρπαστική ηλεκτρική εμπειρία οδήγησης.

Συναρπαστικός σχεδιασμός και κορυφαία πρακτικότητα
Σχεδιασμένο στο Nissan Design Europe στο Λονδίνο, το νέο MICRA ξεχωρίζει άμεσα για τη δυναμική του προσωπικότητα. Το εξωτερικό εμπνευσμένο από SUV, οι ζάντες 18 ιντσών και τα χαρακτηριστικά φωτιστικά σώματα δημιουργούν μια σύγχρονη και τολμηρή εικόνα που είναι άμεσα αναγνωρίσιμη στο δρόμο.Το νέο MICRA διατίθεται σε 14 αποχρώσεις, ενώ οι διχρωμίες οεριλαμβάνουν μαύρη ή γκρι οροφή.

Στο εσωτερικό, το νέο MICRA συνδυάζει κομψή αισθητική με προηγμένη τεχνολογία και αναβαθμισμένη ποιότητα. Στο εσωτερικό,η τεχνολογία είναι εμφανέστατη χάρη στις δυο οθόνες 10,1 ιντσών. Η μια αφορά τον πίνακα οργάνων και η δεύτερη το σύστημα infotainment.

Έτσι δημιουργείται ένα πλήρως ψηφιακό περιβάλλον για οδηγό και επιβάτες, ενώ τα μαλακά υλικά, οι καθαρές γραμμές και ο ατμοσφαιρικός φωτισμός ενισχύουν την πολυτελή αίσθηση στην καμπίνα.

Τεχνολογία και συνδεδεμένη εμπειρία οδήγησης
Το νέο MICRA φέρνει την ψηφιακή εμπειρία στο επίκεντρο της καθημερινής οδήγησης, με ενσωματωμένες υπηρεσίες Google που δίνουν άμεση πρόσβαση σε Google Maps, Google Assistant και Google Play μέσα από το σύστημα infotainment. Η φωνητική υποστήριξη και η πάντα ενημερωμένη πλοήγηση κάνουν κάθε διαδρομή πιο απλή και άμεση.

Παράλληλα, μέσω του NissanConnect, ο οδηγός παραμένει συνδεδεμένος με το όχημα όπου κι αν βρίσκεται, έχοντας τη δυνατότητα να ελέγχει απομακρυσμένα τη φόρτιση, την αυτονομία και τη θερμοκρασία της καμπίνας, αλλά και να οργανώνει εύκολα τις διαδρομές του με προγραμματισμένες στάσεις φόρτισης.

Παρά τις compact εξωτερικές διαστάσεις, το νέο MICRA προσφέρει ιδιαίτερα ευρύχωρο εσωτερικό για τους επιβάτες οι οποίο έχουν στην διάθεση τους ανατομικά καθίσματα με ευχάριστους χρωματισμούς.

Επιπλέον για τις αποσκευές τους έχουν διαθέσιμο χώρο 326 λίτρων, ο οποίος μπορεί να φτάσει έως και τα 1.106 λίτρα με την αναδίπλωση των πίσω καθισμάτων, εξασφαλίζοντας πρακτικότητα και ευελιξία για κάθε καθημερινή ανάγκη.

Απολαυστική ηλεκτρική οδήγηση με αυτονομία έως 419 km

Η βασική έκδοση αποδίδει 90 kW (120 ίππους) με  225 Nm ροπής, με μπαταρία 40 kWh έχοντας  αυτονομία έως 319 χιλιόμετρα. Η δεύτερη πιο ισχυρή αποδίδει 110 kW (150 ίππους) με ροπή  245 Nm, έχει μεγαλύτερη μπαταρία και αυτονομία η οποία αγγίζει τα 419 χιλιόμετρα.

Βασισμένο στην πλατφόρμα AmpR Small-car, το νέο MICRA έχει εξελιχθεί ώστε να προσφέρει ισορροπία ανάμεσα στην ευελιξία της πόλης και την άνεση σε μεγαλύτερες διαδρομές. Η χαμηλά τοποθετημένη μπαταρία και το χαμηλό κέντρο βάρους συμβάλλουν σε μεγαλύτερη σταθερότητα και καλύτερο έλεγχο, ενώ η πίσω ανάρτηση πολλαπλών συνδέσμων και το χαμηλό συνολικό βάρος, περίπου 1.500 κιλά, συνθέτουν ένα περιβάλλον απόλυτης οδηγικής απόλαυσης.

Και οι δύο εκδόσεις υποστηρίζουν DC ταχεία φόρτιση έως 100kW, επιτρέποντας φόρτιση από 15% έως 80% σε περίπου 30 λεπτά, προσφέροντας πρακτικότητα και ελευθερία τόσο στην καθημερινότητα όσο και στα ταξίδια εκτός πόλης.

Ένα νέο κεφάλαιο για τη Nissan 

Το νέο MICRA δεν αποτελεί απλώς την επιστροφή ενός θρυλικού μοντέλου – αποτελεί το πρώτο βήμα σε μια νέα, συναρπαστική εποχή για τη Nissan. Μια περίοδος δυναμικής εξέλιξης, με την παρουσίαση νέων μοντέλων που θα ανανεώσουν την προϊοντική γκάμα της μάρκας τα επόμενα χρόνια.

Ο κύριος Θωμάς Σταματόπουλος διευθυντής Κλάδου Αυτοκινήτου στην Νικ. Ι. Θεοχαράκης ΑΕ μίλησε με διαίτερα θερμά λόγια για το νέο MICRA, το οποίο θέτει νέα δεδομένα στην καττηγορία του. Το MICRA είναι το πρώτο από μια νέα γενιά μοντέλων που θα ακολουθήσουν τα επόμενα χρόνια, μαζί με το νέο LEAF, το νέο αμιγώς ηλεκτρικό JUKE με σχεδίαση από το μέλλον και ένα ολοκαίνουργιο ηλεκτρικό μοντέλο κατηγορίας A, ενισχύοντας την προϊοντική στρατηγική της Nissan με έμφαση στον σύγχρονο σχεδιασμό, την καινοτομία και τις τεχνολογίες που αναβαθμίζουν την καθημερινή εμπειρία οδήγησης.

Δείτε αναλυτικά στον πίνακα τις τιμές και τις εκδόσεις 

Το νέο Nissan MICRA με πούσιο εξοπλισμό άνεσης και ασφαλείας, θα είναι διαθέσιμο στο επίσημο δίκτυο εμπόρων σε όλη την Ελλάδα από τις αρχές Ιουνίου. Συνοδεύεται από εγγύηση 5 ετών για το όχημα και 8 ετών για την μπαταρία αποδεικνύοντας την αξιοπιστία της μάρκας η οποία είναι δεδομένη.

Τα αυτοκίνητα βρίσκονται ήδη στις εκθέσεις των αντιπροσώπων με τα test drive για τους πελάτες να ξεκινούν στις 2 Ιουνίου και ττα πρώτα αυτοκίνητα να παραδιδονται στους πελάτες το Σεπτέμβριο. Nissan MICRA λοιπόν με MEGA-λα προσόντα.

 

