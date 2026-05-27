Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε στην Ιόνια Οδό, στην Αιτωλοακαρνανία, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί σοβαρά ένας άνδρας.
Σύμφωνα με το agrinionews.gr το τροχαίο σημειώθηκε στο 80ο χιλιόμετρο του αυτοκινητοδρόμου, σε μικρή απόσταση από τον κόμβο Κουβαρά.
Η νταλίκα προσέκρουσε σε ΙΧ επιβατικό, στο οποίο επέβαιναν δύο άτομα, ένας άνδρας και μια γυναίκα. Πληροφορίες αναφέρουν ότι ο 70χρονος άνδρας έχει τραυματιστεί σοβαρά. Τραυματισμένη ελαφρύτερα είναι και η γυναίκα. Οι τραυματίες διακομίστηκαν στο νοσοκομείο Αγρινίου.
Στο σημείο έσπευσαν περιπολικά της αστυνομίας, ασθενοφόρα και η Πυροσβεστική για να απεγκλωβίσουν τους τραυματίες. Σε εξέλιξη είναι έρευνα για τις συνθήκες του τροχαίου από την Τροχαία Αυτοκινητοδρόμων.