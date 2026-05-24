Θανατηφόρο τροχαίο με θύμα ποδηλάτη σημειώθηκε στα Ιωάννινα, με τον οδηγό του εμπλεκόμενου οχήματος να αναζητείται.
Η τραγωδία σημειώθηκε τα ξημερώματα της της Κυριακής στην Ανατολή Ιωαννίνων, όταν σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, αυτοκίνητο συγκρούστηκε με ποδήλατο στην οδό 3ης Σεπτεμβρίου.
Φωτογραφία από το σημείο του τροχαίου / epirusgate.gr
Ο 31χρονος αναβάτης κατέληξε, ενώ ο οδηγός του οχήματος τον εγκατέλειψε το σημείο, χωρίς να παρέχει βοήθεια στο θύμα και αναζητείται.
Η Τροχαία Ιωαννίνων ερευνά το περιστατικό και ψάχνει στοιχεία για να εντοπίσει τον ασυνείδητο οδηγό.