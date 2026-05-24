Ιωάννινα: Οδηγός παρέσυρε, σκότωσε και εγκατέλειψε 31χρονο ποδηλάτη

Με μια ματιά - by STAR AI
  • Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε στα Ιωάννινα με θύμα 31χρονο ποδηλάτη.
  • Ο οδηγός του οχήματος εγκατέλειψε το σημείο χωρίς να παρέχει βοήθεια.
  • Το περιστατικό συνέβη τα ξημερώματα της Κυριακής στην οδό 3ης Σεπτεμβρίου.
  • Η Τροχαία Ιωαννίνων ερευνά το περιστατικό για να εντοπίσει τον οδηγό.
  • Ο ποδηλάτης υπέκυψε στα τραύματά του μετά τη σύγκρουση.

Θανατηφόρο τροχαίο με θύμα ποδηλάτη σημειώθηκε στα Ιωάννινα, με τον οδηγό του εμπλεκόμενου οχήματος να αναζητείται.  

Η τραγωδία σημειώθηκε τα ξημερώματα της της Κυριακής στην Ανατολή Ιωαννίνων, όταν σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, αυτοκίνητο συγκρούστηκε με ποδήλατο στην οδό 3ης Σεπτεμβρίου. 

Τροχαίο στα Ιωάννινα με θύμα ποδηλάτη

Φωτογραφία από το σημείο του τροχαίου / epirusgate.gr

Ο 31χρονος αναβάτης κατέληξε, ενώ ο οδηγός του οχήματος τον εγκατέλειψε το σημείο, χωρίς να παρέχει βοήθεια στο θύμα και αναζητείται.  

Η Τροχαία Ιωαννίνων ερευνά το περιστατικό και ψάχνει στοιχεία για να εντοπίσει τον ασυνείδητο οδηγό. 

