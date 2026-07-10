Φωτιά στις Σέρρες: Κοντά στα σπίτια οι φλόγες - Μήνυμα 112 για εκκένωση

Ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής στο σημείο

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
10.07.26 , 16:13 Ευαγγελία Μουμούρη για Ριφιφί: «Ήμασταν όντως κάτω από τη γη»
10.07.26 , 16:00 5 συνήθειες που βοηθούν τα ζευγάρια να λύνουν τις διαφωνίες τους
10.07.26 , 15:46 Κατερίνα Καινούργιου: Αγκαλιά με την κόρη της στο πλοίο για Πάρο
10.07.26 , 15:45 Φωτιά στις Σέρρες: Κοντά στα σπίτια οι φλόγες - Μήνυμα 112 για εκκένωση
10.07.26 , 15:30 Αφροδίτη Νέστορα: Η ανάρτηση για τη σύλληψη των δολοφόνων της μητέρας της
10.07.26 , 15:19 Φωτιά τώρα στην Αγιάσο Λέσβου - Μήνυμα του 112 για ετοιμότητα
10.07.26 , 14:58 Έως 39 βαθμούς το Σαββατοκύριακο – Πού θα κάνει περισσότερη ζέστη
10.07.26 , 14:41 Marfin: Το ανώνυμο email που οδήγησε στις συλλήψεις
10.07.26 , 14:22 Γαλλία: Νεκρή 17χρονη στους πανηγυρισμούς μετά την πρόκριση στο Μουντιάλ
10.07.26 , 14:00 Island Style: Mαγιό και accessories που πρέπει να έχετε στην beach bag σας
10.07.26 , 13:55 Στεφανία Γουλιώτη: Στην κορυφή του Ολύμπου - Οι εντυπωσιακές φωτογραφίες
10.07.26 , 13:49 Θεσσαλονίκη: Τα λάθη των δραστών και το κοντινό κρησφύγετο
10.07.26 , 13:49 BMW iX3: Παράσημο πέντε αστέρων στις δοκιμές ασφαλείας
10.07.26 , 13:32 Η Λελέ Γκόφα τρόλαρε τον Στέλιο Ρόκκο: Η επική αντίδραση του τραγουδιστή
10.07.26 , 13:28 Το 9ο SFN Loutraki Animation Festival με δωρεάν είσοδο, Κυριακή 12 Ιουλίου
Κατερίνα Καινούργιου: Το παραμυθένιο δωμάτιο της μικρής Ξένιας στην Πάρο
Αναστάσης Ροϊλός: Η ηλικία, η καταγωγή και η σχέση του με την Ιαπωνία
Νέες Ταυτότητες: Τι θα ισχύει μετά τις 3 Αυγούστου για όσους δεν έβγαλαν
Σμαράγδα Καρύδη: Μετά το «Παρά Πέντε» ξανά μαζί στο IQ 160
Marfin: Το ανώνυμο email που οδήγησε στις συλλήψεις
O Γιώργος Λιάγκας σε γλέντι στην Πάρο - Η συνάντηση με τον Βασίλη Σπανούλη
Τραγωδία στη Ρόδο: Κατέληξε 10 μηνών βρέφος που πνίγηκε με αγγούρι
Στο νοσοκομείο η Άβα Γαλανοπούλου – Η φωτογραφία που προκάλεσε ανησυχία
Κατερίνα Καινούργιου: Αγκαλιά με την κόρη της στο πλοίο για Πάρο
Αθηνά Οικονομάκου: Country chic εμφάνιση στην αγγλική εξοχή με τον Τσερέλα
Περισσότερα

VIDEOS

Καθηγητής Γ. Ατσαλάκης
LEADERS 16.2.2026 – Καθηγητής Γ. Ατσαλάκης
Καθηγητής Κ. Γρίβας
LEADERS 9.2.2026 – Καθηγητής Κ. Γρίβας
Συνταγματάρχης Π. Νάστος
LEADERS 2.2.2026 – Συνταγματάρχης Π. Νάστος
Τάσος Χατζαντώνης
LEADERS 26.01.2026 – Βατραχάνθρωπος Τ. Χατζαντώνης
Αν. Καθηγητής Μ. Παπάζογλου
LEADERS 19.01.2026 – Αν. Καθηγητής Μ. Παπάζογλου
Καθηγητής Ιωάννης Μάζης
LEADERS 05.01.2026 – Καθηγητής Ιωάννης Μάζης
Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
LEADERS 29.12.2025 – Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
Γεωστρατηγικός Αναλυτής Ρ. Καλυβιώτης
LEADERS Ρ. Καλυβιώτης «Η Ελλάδα είναι μια μελλοντική αυτοκρατορία»
Ιωάννης Μπαλτζώης
Αντιστράτηγος Ι. Μπαλτζώης – «Τα νερά δεν είναι τόσο ήρεμα»
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος – «Να φτιάξουμε αντί casus belli»
Καθηγητής Γιώργος Φίλης
Καθηγητής Γιώργος Φίλης – «Πρέπει να τους πάρουμε το κεφάλι»
Δώκτορ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
LEADERS: Δόκτωρ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
Άγγελος Χωριανόπουλος Αναλυτής Γεωπολιτικού Ρίσκου
LEADERS | Άγγελος Χωριανόπουλος – Τουρκικές υβριδικές επιχειρήσεις
Χαράλαμπος Παπασωτηρίου
LEADERS | Χ. Παπασωτηρίου – Τα δυνατά χαρτιά της Ελλάδας
Αθανάσιος Δρούγος
LEADERS | Α. Δρούγος – «Η Τουρκία είναι μέσα σε
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Ελλαδα
Πυρκαγιά εκδηλώθηκε στην περιοχή της Οινόουσας Σερρών / Bίντεο Open

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης

Add star.gr on Google
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Φωτιά ξέσπασε στις Σέρρες, κοντά σε σπίτια και επιχειρήσεις.
  • Μήνυμα 112 για εκκένωση της περιοχής προς Νέο Σούλι.
  • Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε δασική περιοχή στην Οινούσσα.
  • Στο σημείο επιχειρούν 49 πυροσβέστες, 16 οχήματα, 2 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο.
  • Συνδρομή από μηχανήματα έργου και υδροφόρες ΟΤΑ.

Νέος συναγερμός σήμανε στην πυροσβεστική λόγω φωτιάς που ξέσπασε στις Σέρρες και απειλεί σπίτια. Μήνυμα από το 112 για εκκένωση περιοχής. 

Η πυρκαγιά έχει εκδηλωθεί σε δασική περιοχή στην Οινούσσα και σύμφωνα με πληροφορίες οι φλόγες είναι κοντά σε σπίτια και επιχειρήσεις. 

Βίντεο από lionnews.gr

Για τον λόγο αυτό, η Πολιτική Προστασία έδωσε εντολή μέσω μηνύματος 112 για εκκένωση της περιοχής προς Νέο Σούλι.  

«Δασική πυρκαγιά στην περιοχή σας. Αν βρίσκεστε στην περιοχή Οινούσσα Σερρών απομακρυνθείτε προς Νέο Σούλι. Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών», ανέφερε το μήνυμα του 112.  

Στο σημείο επιχειρούν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις. Έχουν κινητοποιηθεί 49 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 2ης ΕΜΟΔΕ, 16 οχήματα, 2 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο. Συνδρομή από μηχανήματα έργου και υδροφόρες ΟΤΑ. 

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΦΩΤΙΑ
 |
ΦΩΤΙΑ ΤΩΡΑ
 |
ΠΥΡΚΑΓΙΑ
 |
ΣΕΡΡΕΣ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Φωτιά Τώρα Στην Αγιάσο Λέσβου - Μήνυμα Του 112
Ελλαδα
Φωτιά τώρα στην Αγιάσο Λέσβου - Μήνυμα του 112 για ετοιμότητα
Marfin: Το Ανώνυμο Email Πού Άνοιξε Ξανά Τον Φάκελο
Ελλαδα
Marfin: Το ανώνυμο email που οδήγησε στις συλλήψεις
Δολοφονία Νέστορα: Το Κρυσφήγετο Των Δραστών Και Τα Λάθη
Ελλαδα
Θεσσαλονίκη: Τα λάθη των δραστών και το κοντινό κρησφύγετο
Νέες Ταυτότητες: Τι Θα Ισχύει Μετά Τις 3 Αυγούστου
Ελλαδα
Νέες Ταυτότητες: Τι θα ισχύει μετά τις 3 Αυγούστου για όσους δεν έβγαλαν
Marfin: Δύο Συλλήψεις Για Τους Θανάτους Του 2010
Ελλαδα
Marfin: Δύο συλλήψεις για τον εμπρησμό με τους τρεις νεκρούς το 2010
Ρόδος: Κατέληξε 10 Μηνών Βρέφος Που Πνίγηκε Με Αγγούρι
Ελλαδα
Τραγωδία στη Ρόδο: Κατέληξε 10 μηνών βρέφος που πνίγηκε με αγγούρι
Πτήση Θρίλερ: Έσπασε Παράθυρο Αεροπλάνου Στον Αέρα
Ελλαδα
Πτήση - θρίλερ από τη Θεσσαλονίκη: «Ήταν κρεμασμένος έξω από το παράθυρο»
Ένοχοι 2 Αστυνομικοί Για Τον Ομαδικό Βιασμό Βιασμό 19χρονης
Ελλαδα
Ένοχοι οι δύο αστυνομικοί για τον βιασμό 19χρονης στο ΑΤ Ομονοίας
Φωτιά Ασπρόπυργος: Η Μαρτυρία Εργαζομένου Που Τραυματίστηκε
Ελλαδα
Φωτιά Ασπρόπυργος: «Ένα τσιγάρο άναψα και πήρα φωτιά»
ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Καιρος
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Εκλογες
Οικονομια
Υγεια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Back to Top