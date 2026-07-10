Νέος συναγερμός σήμανε στην πυροσβεστική λόγω φωτιάς που ξέσπασε στις Σέρρες και απειλεί σπίτια. Μήνυμα από το 112 για εκκένωση περιοχής.

Η πυρκαγιά έχει εκδηλωθεί σε δασική περιοχή στην Οινούσσα και σύμφωνα με πληροφορίες οι φλόγες είναι κοντά σε σπίτια και επιχειρήσεις.

Για τον λόγο αυτό, η Πολιτική Προστασία έδωσε εντολή μέσω μηνύματος 112 για εκκένωση της περιοχής προς Νέο Σούλι.

«Δασική πυρκαγιά στην περιοχή σας. Αν βρίσκεστε στην περιοχή Οινούσσα Σερρών απομακρυνθείτε προς Νέο Σούλι. Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών», ανέφερε το μήνυμα του 112.

Στο σημείο επιχειρούν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις. Έχουν κινητοποιηθεί 49 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 2ης ΕΜΟΔΕ, 16 οχήματα, 2 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο. Συνδρομή από μηχανήματα έργου και υδροφόρες ΟΤΑ.