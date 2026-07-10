Marfin: Το ανώνυμο email που οδήγησε στις συλλήψεις

Τι ανέφερε για τις ταυτότητες των δραστών της εμπρηστικής επίθεσης

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ανώνυμο email οδήγησε στην επανεξέταση της υπόθεσης της εμπρηστικής επίθεσης στη Marfin το 2010, που είχε τρεις θανάτους.
  • Δύο άνδρες, 42 ετών, συνελήφθησαν και αναζητείται μία 46χρονη γυναίκα που ζει στη Μεγάλη Βρετανία.
  • Τα εντάλματα σύλληψης εκδόθηκαν από την 3η τακτική ανακρίτρια, με κατηγορίες για ανθρωποκτονία και εμπρησμό.
  • Ο δικηγόρος των θυμάτων μίλησε για δικαίωση και αναγνώριση της τραγικότητας του συμβάντος.
  • Η επίθεση σημειώθηκε κατά τη διάρκεια διαδήλωσης το 2010, με θύματα τρεις υπαλλήλους που εγκλωβίστηκαν.

Ένα ανώνυμο email που έλαβε το ελληνικό FBI ήταν αυτό που, σύμφωνα με πληροφορίες, οδήγησε στο να ανοίξει και πάλι ο φάκελος της εμπρηστικής επίθεσης στη Marfin το 2010, που είχε ως αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους τρεις υπάλληλοι της τράπεζας. 

Όπως αναφέρουν οι πληροφορίες αυτές, στο επίμαχο email κατονομάζοντας ως δράστες της φονικής επίθεσης τα πρόσωπα για τα οποία εκδόθηκε ένταλμα σύλληψης από την 3η τακτική ανακρίτρια. 

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Οι αστυνομικές αρχές αξιολόγησαν την πληροφορία ως σοβαρή και αποφάσισαν να εξετάσουν και πάλι από την αρχή όλο το υλικό της δικογραφίας. 

Από ένα ανώνυμο email άνοιξε και πάλι ο φάκελος της υπόθεσης Marfin

Από ένα ανώνυμο email άνοιξε και πάλι ο φάκελος της υπόθεσης Marfin

Παράλληλα, οι αρχές αναζήτησαν στοιχεία για τα συγκεκριμένα πρόσωπα και σε άλλες δικογραφίες και από τη σύγκριση φωτογραφιών και άλλου αποδεικτικού υλικού, όπως τα ρούχα, η σωματοδομή και άλλα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, εκτιμήθηκε ότι τα πρόσωπα που εμφανίζονται σε διαφορετική υπόθεση ταυτίζονται με τα άτομα που συμμετείχε στην επίθεση στη Marfin. 

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Μετά από αυτό η υπόθεση διαβιβάστηκε εκ νέου στην ανακρίτρια, η οποία και εξέδωσε τα εντάλματα σύλληψης, ενώ ενεργοποιήθηκε ξανά η ποινική δίωξη για αδικήματα, όπως η ανθρωποκτονία και ο εμπρησμός. 

Σε επιχείρηση της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος συνελήφθησαν δύο άνδρες, ηλικίας 42 ετών, στις περιοχές της Κυψέλης και του Χαλανδρίου. Παράλληλα, αναζητείται μία 46χρονη γυναίκα, η οποία σύμφωνα με τις πληροφορίες ζει μόνιμα στη Μεγάλη Βρετανία. Τα εντάλματα σύλληψης εκδόθηκαν από την 3η τακτική ανακρίτρια.

15 χρόνια από την τραγωδία της Marfin: «Είπα ή θα σωθώ ή δε θα έχω ανάσα»

Αστυνομικές πηγές αναφέρουν ότι κανένα από τα τρία αυτά πρόσωπα δεν είχε βρεθεί στο επίκεντρο των αρχικών ερευνών, και γι' αυτό δεν είχαν κατηγορηθεί μέχρι σήμερα.

Το 2010 τρεις υπάλληλοι της Marfin έχασαν τη ζωή τους από εμπρηστική επίθεση στην Marfin στη Σταδίου

Το 2010 τρεις υπάλληλοι της Marfin έχασαν τη ζωή τους από εμπρηστική επίθεση στην Marfin στη Σταδίου

Marfin: «Είχαμε εναποθέσει τις ελπίδες για δικαίωση στον Θεό»

Ο δικηγόρος των οικογενειών των θυμάτων της Marfin, Θρασύβουλος Κονταξής, έκανε λόγο για δικαίωση μετά από τις συλλήψεις για την επίθεση του 2010.

«Είναι πράγματι μία ανακούφιση, μία δικαίωση υπό την έννοια πάντα και υπό την προϋπόθεση ότι είναι αρκούντως ταυτοποιημένα τα πρόσωπα που εμπλέκονται και υπάρχουν τα σχετικά αποδεικτικά στοιχεία και είναι μία δικαίωση και για έναν άλλο λόγο που δε σκέφτεται ο μέσος πολίτης», είπε στο Action24 ο κ. Κονταξής.

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«Όλα αυτά τα χρόνια υπήρχαν πολιτικές δυνάμεις στη χώρα που απαξίωναν το συγκεκριμένο τραγικό συμβάν και προσπαθούσαν να το κρατήσουν στην ιστορική λήθη. Υπό αυτή την έννοια, είναι και μία μεγαλύτερη δικαίωση και για τα θύματα και για αυτούς που χάθηκαν και για αυτούς που κινδύνευσαν να χαθούν και άλλαξαν οι ζωές τους» τόνισε.

Στο email που στάλθηκε στο ελληνικό FBI κατονομάζονταν ως δράστες της επίθεσης οι τρεις για τους οποίους εκδόθηκαν τα εντάλματα σύλλψης

Στο email που στάλθηκε στο ελληνικό FBI κατονομάζονταν ως δράστες της επίθεσης οι τρεις για τους οποίους εκδόθηκαν τα εντάλματα σύλλψης

«Αναμένω με έναν δισταγμό τις επίσημες ανακοινώσεις των Αρχών για να πιστοποιήσω ότι πράγματι ισχύουν οι δημοσιογραφικές πληροφορίες», ανέφερε.

Σε ερώτηση αν ο ίδιος και οι οικογένειες των θυμάτων είχαν χάσει τις ελπίδες τους για δικαίωση 16 χρόνια μετά ο δικηγόρος απάντησε:

«Ναι βεβαίως είχαν χαθεί οι ελπίδες. Πρώτον, λόγω της παρόδου του χρόνου και δεύτερον, λόγω των όσων συνέβησαν εκείνη την ημέρα, δηλαδή υπήρχαν άτομα συγκεκριμένης πολιτικής κατεύθυνσης που εμπόδιζαν τις πυροσβεστικές δυνάμεις να προσεγγίσουν το σημείο, λόγω της καταστροφής καμερών κλ.π. Όλοι είχαμε εναποθέσει τις ελπίδες μας στον Θεό».

Marfin: Το χρονικό της δολοφονικής επίθεσης

Η επίθεση εναντίον της Marfin σημειώθηκε στις 5 Μαΐου 2010 κατά τη διάρκεια μαζικής αντιμνημονιακής διαδήλωσης στο κέντρο της Αθήνας. 

Η κυβέρνηση του Γιώργου Παπανδρέου είχε μόλις αποδεχθεί το πρώτο μνημόνιο και το πακέτο στήριξης 110 δισ. ευρώ, με αντάλλαγμα αυστηρή λιτότητα, περικοπές και μεταρρυθμίσεις, κάτι που όξυνε την κοινωνική αντίδραση.

Ομάδα κουκουλοφόρων έσπασε τη γυάλινη πρόσοψη του καταστήματος της τράπεζας και πέταξε βόμβες μολότωφ στο εσωτερικό, την ώρα που μέσα βρίσκονταν περίπου 25 έως 30 εργαζόμενοι.

Οι περισσότεροι κατάφεραν να διαφύγουν. Πέντε άτομα διασώθηκαν από την Πυροσβεστική, αλλά τρεις υπάλληλοι πέθαναν από ασφυξία λόγω των τοξικών αναθυμιάσεων και του πυκνού καπνού.

Τα θύματα ήταν η Αγγελική Παπαθανασοπούλου, 32 ετών και έγκυος τεσσάρων μηνών, ο Επαμεινώνδας Τσάκαλης, 36 ετών, και η Παρασκευή Ζούλια, 35 ετών.

Χρυσοχοΐδης: Ανοίγει πάλι ο φάκελος της υπόθεσης Marfin

Οι τρεις εργαζόμενοι εγκλωβίστηκαν στον πρώτο όροφο και δεν μπόρεσαν να ξεφύγουν, όταν οι φλόγες και ο καπνός απλώθηκαν στο κτίριο.

Οι αρχικές έρευνες στράφηκαν στην ανάλυση οπτικού υλικού, μαρτυριών και σε άλλες εμπρηστικές επιθέσεις που σημειώθηκαν λίγα λεπτά αργότερα σε κτίρια στην Αμαλίας και στη Συγγρού.

Οι δύο συνελήφθησαν σε επιχειρήσεις που έγιναν σε Κυψέλη και Χαλάνδρι

Οι δύο συνελήφθησαν σε επιχειρήσεις που έγιναν σε Κυψέλη και Χαλάνδρι

Το 2013 στελέχη της τράπεζας αντιμετώπισαν κατηγορίες για ανθρωποκτονία από αμέλεια, ενώ στο επίκεντρο βρέθηκαν τα μέτρα πυρασφάλειας, οι έξοδοι διαφυγής και η εκπαίδευση του προσωπικού.

Δύο βασικοί κατηγορούμενοι παραπέμφθηκαν σε δίκη. Το 2016 η δίκη ολοκληρώθηκε χωρίς καταδίκη των βασικών κατηγορουμένων, ενώ τα φυσικά πρόσωπα που πραγματοποίησαν την επίθεση δεν ταυτοποιήθηκαν οριστικά.

Το 2024, απόφαση του Αρείου Πάγου επανέφερε την υπόθεση στο προσκήνιο, καταλογίζοντας ευθύνες στην τότε μισθώτρια τράπεζα για μη λήψη μέτρων ασφαλείας και παραπέμποντας την υπόθεση σε νέα κρίση.

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