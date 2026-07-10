Άνοδο θα παρουσιάσει η θερμοκρασία το Σαββατοκύριακο, με τον υδράργυρο να αγγίζει τοπικά τους 39 βαθμούς. Ωστόσο, μέχρι τα μέσα Ιουλίου δεν διαφαίνεται κάποιο κύμα καύσωνα.

Το Σαββατοκύριακο ο καιρός θα είναι ζεστός στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, με τις υψηλότερες θερμοκρασίες να αναμένονται στη Θεσσαλία και σε περιοχές μακριά από τη θάλασσα.

Σε Καρδίτσα, Τρίκαλα, Λαμία, Χαλκίδα και Ρόδο η θερμοκρασία θα φτάσει τοπικά τους 38 με 39 βαθμούς, ενώ στο Αγρίνιο έως τους 38 βαθμούς.

Στην Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη και το Ναύπλιο το θερμόμετρο θα δείξει 35 με 37 βαθμούς. Πιο δροσερές θα παραμείνουν οι Κυκλάδες, όπου η θερμοκρασία δεν θα ξεπεράσει τους 32 βαθμούς. Στην Κρήτη η θερμοκρασία θα φτάσει τους 35 βαθμούς την Κυριακή.

Καιρός: Χωρίς καύσωνα μέχρι τα μέσα Ιουλίου

Παρά την άνοδο της θερμοκρασίας το Σαββατοκύριακο, μέχρι τα μέσα Ιουλίου δεν φαίνεται κάποιο κύμα καύσωνα.

Η επόμενη εβδομάδα θα κυλήσει με ζέστη και θερμοκρασίες 35 με 37 βαθμούς στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, ενώ υψηλότερες τιμές αναμένονται στη Θεσσαλία και γενικότερα σε περιοχές μακριά από τη θάλασσα.

Λίγες απογευματινές μπόρες θα εκδηλώνονται κυρίως στα ορεινά, ενώ οι άνεμοι θα φτάνουν τα 6 με 7 μποφόρ στο ανατολικό και νοτιοανατολικό Αιγαίο.