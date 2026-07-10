Τραγωδία στη Ρόδο. Κατέληξε το βρέφος ηλικίας 10 μηνών, το οποίο είχε υποστεί πνιγμονή και διακομιζόταν αεροπορικώς από τη Ρόδο στην Αθήνα για εξειδικευμένη νοσηλεία.

Ειδικότερα, το βρέφος κατέληξε στις 4:30 τα ξημερώματα, κι ενώ οι γιατροί και το νοσηλευτικό προσωπικό είχαν καταβάλει υπεράνθρωπες προσπάθειες ώστε να το κρατήσουν στη ζωή.

Όλα ξεκίνησαν το βράδυ της Πέμπτης 9/7, όταν το βρέφος διακομίστηκε στο Νοσοκομείο της Ρόδου με πνιγμονή κατά τη διάρκεια της σίτισης. Παρά το γεγονός ότι οι γιατροί μπόρεσαν να αφαιρέσουν το κομμάτι τροφής από τον αεραγωγό του, το ότι το βρέφος έμεινε για ώρα δίχως οξυγόνο έπαιξε καθοριστικό ρόλο.

Άμεσα αποφασίστηκε η εσπευσμένη αεροδιακομιδή του σε νοσοκομείο της Αθήνας. Παρά τις προσπάθειες που συνεχίστηκαν καθ’ όλη τη διάρκεια της διακομιδής και μετά την άφιξή του, το βρέφος υπέκυψε λίγες ώρες αργότερα.