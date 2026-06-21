Συναγερμός σήμανε στο Καραμανδάνειο Νοσοκομείο Παίδων της Πάτρας, όταν μεταφέρθηκε εκεί ένα βρέφος επτά μηνών με κατάγματα στον μηρό και τραύματα στο κεφάλι. Οι γιατροί διέκριναν ενδείξεις κακοποίησης και ενημέρωσαν αμέσως τις αρχές.
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Σύμφωνα με το thebest.gr το μωρό μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με σοβαρά τραύματα, τα οποία, όπως διαπίστωσαν οι γιατροί, δεν μπορούν να προκληθούν από κάποιο ατύχημα, αλλά παραπέμπουν σε κακοποίηση.
Αμέσως ενημέρωσαν την αστυνομία, ενώ από το πρώτο λεπτό έχουν πέσει πάνω από το μωρό για να λάβει την καλύτερη δυνατή ιατρική φροντίδα.
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Η Ασφάλεια Πατρών έχει ήδη αναλάβει την υπόθεση και εντός των επόμενων ωρών αναμένεται η εξέταση του βρέφους από ιατροδικαστή για να διαπιστωθεί πώς προκλήθηκαν τα τραύματά του.