Πάτρα: Στο νοσοκομείο με κάταγμα 7 μηνών βρέφος – Ενδείξεις κακοποίησης

Οι γιατροί ενημέρωσαν τις αρχές

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
21.06.26 , 13:27 Οι ερωτικές προβλέψεις για την εβδομάδα 22/6/2026 - 28/6/2025
21.06.26 , 13:16 Γαστούνη: Ταυτοποιήθηκε η οδηγός που πάτησε επίτηδες το σκυλάκι
21.06.26 , 12:59 Άκης Πετρετζίκης: Οι σπάνιες φωτογραφίες με τα παιδιά του που δημοσίευσε
21.06.26 , 12:45 Πάτρα: Στο νοσοκομείο με κάταγμα 7 μηνών βρέφος – Ενδείξεις κακοποίησης
21.06.26 , 12:26 Βασίλης Κικίλιας: Οι ευχές από την Τζένη Μπαλατσινού και τον γιο τους
21.06.26 , 12:06 Χανιά: Εδώ έθαψε ο Σκοπιανός τη Σταυρούλα Λεβεντάκη
21.06.26 , 12:00 Γιορτή του Πατέρα: Ιδέες για δώρα για τον πρώτο «ήρωα» κάθε παιδιού
21.06.26 , 11:57 Βάσω Λασκαράκη: Η κορούλα της Εύα σε ρόλο... φωτογράφου!
21.06.26 , 11:42 Θεσσαλονίκη: Άνδρας κάηκε ζωντανός μέσα στο σπίτι του
21.06.26 , 11:22 Παλαιό Φάληρο: Μεθυσμένη οδηγός με κλεμμένο βαν έπεσε πάνω σε οχήματα
21.06.26 , 11:19 Σίσσυ Χρηστίδου: «Μπαμπάκα μου γλυκέ, σε αγαπώ μέχρι... τον ουρανό»
21.06.26 , 11:12 Γαστούνη: Επικήρυξαν τον οδηγό που σκότωσε τον σκύλο με 3.000 ευρώ
21.06.26 , 10:45 Βασίλης Παπακωνσταντίνου: Η έκπληξη της Ελένης Ράντου για τα γενέθλιά του
21.06.26 , 10:29 ΗΠΑ και Ιράν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων στην Ελβετία
21.06.26 , 10:16 Δημήτρης Λάλος: Υπέγραψε σύμφωνο συμβίωσης με τη Μαριλίτα Λαμπροπούλου;
Δημήτρης Λάλος: Υπέγραψε σύμφωνο συμβίωσης με τη Μαριλίτα Λαμπροπούλου;
Γαστούνη: Ταυτοποιήθηκε η οδηγός που πάτησε επίτηδες το σκυλάκι
Χανιά: Εδώ έθαψε ο Σκοπιανός τη Σταυρούλα Λεβεντάκη
Τζένη Μπαλατσινού: Σε γλέντι στην Πάτμο με τον Ξαρχάκο και τη Σαΐα
Ελένη Βουλγαράκη - Φώτης Ιωαννίδης: Ξεκίνησαν καλοκαιρινές διακοπές!
Φανή Χαλκιά: «O σύζυγός μου έφυγε ένα απόγευμα και λείπει τώρα 2,5 χρόνια»
Βάσεις 2026: Οι πρώτες εκτιμήσεις από τα φροντιστήρια «Πουκαμισάς»
Χριστόφορος Παπακαλιάτης για Maestro: «Ηταν όλη μου η ζωή, 5 χρόνια τώρα»
Ρουμελιώτη: Η ρεαλιστική φωτογραφία από τη νέα της καθημερινότητα ως μαμά
Άκης Πετρετζίκης: Οι σπάνιες φωτογραφίες με τα παιδιά του που δημοσίευσε
Περισσότερα

VIDEOS

Καθηγητής Γ. Ατσαλάκης
LEADERS 16.2.2026 – Καθηγητής Γ. Ατσαλάκης
Καθηγητής Κ. Γρίβας
LEADERS 9.2.2026 – Καθηγητής Κ. Γρίβας
Συνταγματάρχης Π. Νάστος
LEADERS 2.2.2026 – Συνταγματάρχης Π. Νάστος
Τάσος Χατζαντώνης
LEADERS 26.01.2026 – Βατραχάνθρωπος Τ. Χατζαντώνης
Αν. Καθηγητής Μ. Παπάζογλου
LEADERS 19.01.2026 – Αν. Καθηγητής Μ. Παπάζογλου
Καθηγητής Ιωάννης Μάζης
LEADERS 05.01.2026 – Καθηγητής Ιωάννης Μάζης
Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
LEADERS 29.12.2025 – Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
Γεωστρατηγικός Αναλυτής Ρ. Καλυβιώτης
LEADERS Ρ. Καλυβιώτης «Η Ελλάδα είναι μια μελλοντική αυτοκρατορία»
Ιωάννης Μπαλτζώης
Αντιστράτηγος Ι. Μπαλτζώης – «Τα νερά δεν είναι τόσο ήρεμα»
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος – «Να φτιάξουμε αντί casus belli»
Καθηγητής Γιώργος Φίλης
Καθηγητής Γιώργος Φίλης – «Πρέπει να τους πάρουμε το κεφάλι»
Δώκτορ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
LEADERS: Δόκτωρ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
Άγγελος Χωριανόπουλος Αναλυτής Γεωπολιτικού Ρίσκου
LEADERS | Άγγελος Χωριανόπουλος – Τουρκικές υβριδικές επιχειρήσεις
Χαράλαμπος Παπασωτηρίου
LEADERS | Χ. Παπασωτηρίου – Τα δυνατά χαρτιά της Ελλάδας
Αθανάσιος Δρούγος
LEADERS | Α. Δρούγος – «Η Τουρκία είναι μέσα σε
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Ελλαδα

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης

Add star.gr on Google
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Συναγερμός σήμανε στο Καραμανδάνειο Νοσοκομείο Παίδων της Πάτρας, όταν μεταφέρθηκε εκεί ένα βρέφος επτά μηνών με κατάγματα στον μηρό και τραύματα στο κεφάλι. Οι γιατροί διέκριναν ενδείξεις κακοποίησης και ενημέρωσαν αμέσως τις αρχές. 

3χρονος Άγγελος: «Τέτοια κάκωση ισχυρής βίας συναντάμε σε τροχαία»

Σύμφωνα με το thebest.gr το μωρό μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με σοβαρά τραύματα, τα οποία, όπως διαπίστωσαν οι γιατροί, δεν μπορούν να προκληθούν από κάποιο ατύχημα, αλλά παραπέμπουν σε κακοποίηση. 

Αμέσως ενημέρωσαν την αστυνομία, ενώ από το πρώτο λεπτό έχουν πέσει πάνω από το μωρό για να λάβει την καλύτερη δυνατή ιατρική φροντίδα. 

Πάτρα: Σημάδια κακοποίησης σε βρέφος με εγκαύματα, κατάγματα & δαγκωματιές

Η Ασφάλεια Πατρών έχει ήδη αναλάβει την υπόθεση και εντός των επόμενων ωρών αναμένεται η εξέταση του βρέφους από ιατροδικαστή για να διαπιστωθεί πώς προκλήθηκαν τα τραύματά του.
 

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΠΑΤΡΑ
 |
ΒΡΕΦΟΣ
 |
ΜΩΡΟ
 |
ΚΑΚΟΠΟΙΗΣΗ
 |
ΚΑΤΑΓΜΑΤΑ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Εκλογες
Οικονομια
Υγεια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Back to Top