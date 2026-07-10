Για το πώς βίωνε την πρώτη της εγκυμοσύνη, τις δυσκολίες που αντιμετώπιζε κι αυτό που την είχε «σοκάρει» είχε μιλήσει η Φαίη Σκορδά, καλεσμένη στην εκπομπή της Μαρίας Σταματέρη με τίτλο «Επτά», που προβαλόταν στο Star.

Ήταν τον Φεβρουάριο του 2011, όταν η παρουσιάστρια διένυε τότε περίπου τον 7ο- 8ο μήνα της εγκυμοσύνης της στο πρώτο της παιδί με τον Γιώργο Λιάγκα.

«Περιμένουμε αγοράκι, ναι. Πολλές αλλαγές, αλλά δεν έχω αλλάξει. Δεν αισθάνομαι ότι έχω αλλάξει.Υπάρχουν μικροπροβλήματα (σ.σ στην εγκυμοσύνη), αλλά είναι αυτά τα συνηθισμένα. Όχι, ευτυχώς, δόξα τω Θεώ, είναι πολύ φυσιολογικές. Στην αρχή δεν ήθελα να τρώω. Στους πρώτους μήνες είχα δυσκολία και στο να φάω, δηλαδή πιεζόμουν με αναγούλες και διάφορα τέτοια. Τώρα δεν έχω λιγούρες, να πω ότι θέλω να φάω. Δεν έχω ζητήσει ποτέ κάτι», είχε πει η Φαίη Σκορδά.

Η παρουσιάστρια είχε αποκαλύψει και την αντίδρασή της στα πρώτα «χτυπήματα» του μωρού της στην κοιλίτσα. «Δεν είναι πολύ ξεκάθαρο, γιατί νόμιζα ότι ήταν γουργουρητό. Μετά με τον καιρό συνειδητοποίησα ότι, που έγιναν και πιο έντονα, ότι είναι η κίνηση του μωρού. Είναι αρκετά ζωηρός», είχε αποκαλύψει.

Τότε ακόμη, η Φαίη Σκορδά δεν είχε φτιάξει το παιδικό δωμάτιο. Ωστόσο, είχε εξομολογηθεί: «Έχω πάθει ένα σοκ όμως. Διότι πήγα να δω παιδικά, έτσι να ρίξω μια ματιά και έχω πάθει σοκ με όλα αυτά που χρειάζονται. Δηλαδή ήμουν μέσα στο μαγαζί και λέω, τώρα λέω, φέρτε μου ένα μωράκι της κυρίας απέναντι και πείτε μου πού πρέπει να κάτσει και γιατί. Δεν ξέρω, προτιμώ να το κρατάω αγκαλιά. Έχει χίλια δυο καθισματάκια, που ανά μήνα αλλάζουν αυτά, λέει. Δηλαδή είναι απίστευτο».

Εκείνο το διάστημα, το πρώην ζευγάρι παρουσίαζε την πρωινή καθημερινή εκπομπή στο Mega. Ο πρώτος τους γιος, ο Γιάννης, γεννήθηκε τον Απρίλιο του 2011 και είναι σήμερα 15 χρόνων.

Ο δεύτερος γιος τους, ο Δημήτρης, γεννήθηκε τον Μάιο του 2014 και είναι σήμερα 12 χρόνων.

Η Φαίη Σκορδά με τους γιους της στο αεροδρόμιο, το 2018/ NDP

Λιάγκας και Σκορδά γνωστοποίησαν τον χωρισμό τους το 2016, μετά από περίπου 6 χρόνια γάμου. Από τότε, έχουν περάσει σχεδόν 10 χρόνια και έχουν προχωρήσει και οι δύο στην προσωπική τους ζωή. Η Φαίη Σκορδά ετοιμάζεται να παντρευτεί τον αρχιτέκτονα σύντροφό της, Αλέξανδρο Αθανασιάδη και ο Γιώργος Λιάγκας είναι σε σχέση με τη Μαρία Αντωνά.