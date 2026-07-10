Σε εξέλιξη βρίσκεται από σήμερα (Παρασκευή 10/7) το πρωί επιχείρηση της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Ειδικών Εγκλημάτων Βίας (Αντιτρομοκρατική Υπηρεσία) σε περιοχές της Θεσσαλονίκης και της Κρήτης, για τη σύλληψη ατόμων που φέρονται να εμπλέκονται στις τρεις εμπρηστικές επιθέσεις που εκδηλώθηκαν τα ξημερώματα της 1ης Ιουλίου σε σπίτια στελεχών της Νέας Δημοκρατίας και είχαν ως αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό της Βάγιας Νέστορα, μητέρας της πολιτεύτριας Αφροδίτης Νέστορα, και τον τραυματισμό τεσσάρων ακόμη ατόμων.

Όπως έγινε γνωστό από την ΕΛ.ΑΣ., μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί τρία άτομα, ενώ οι έρευνες της Αντιτρομοκρατικής συνεχίζονται σε χώρους και οικήματα στις δύο περιοχές. Αναμένεται νεότερη ενημέρωση από τις Αρχές.

3 συλλήψεις για τη δολοφονία της Βάγιας Νέστορα / Eurokinissi (ΡΑΦΑΗΛ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ)

Το προφίλ των συλληφθέντων

Οι Αρχές συνέλαβαν δύο άνδρες και μία γυναίκα, μέλη του αντιεξουσιαστικού χώρου.

Η γυναίκα συνελήφθη στα Χανιά και είναι 26 ετών. Μένει στη Θεσσαλονίκη, ωστόσο είχε μεταβεί στα Χανιά για να κρυφτεί. Σύμφωνα με πληροφορίες, έχει ποινικό παρελθόν.

Ο ένας συλληφθέντας στη Θεσσαλονίκη είναι γνωστό όνομα του αντιεξουσιαστικού χώρου, ενώ ο δεύτερος είναι ο ιδιοκτήτης του σπιτιού όπου κρύφτηκαν μετά την επίθεση οι δράστες.

Η εμπρηστική επίθεση στο σπίτι της Αφροδίτης Νέστορα

Μπαράζ επιθέσεων με αυτοσχέδιους εμπρηστικούς μηχανισμούς (γκαζάκια) σημειώθηκε τα ξημερώματα της Τετάρτης 1/7 στη Θεσσαλονίκη, με στόχο εισόδους πολυκατοικιών, όπου διαμένουν ή διέμεναν στελέχη της Νέας Δημοκρατίας. Πρόκειται για τρία περιστατικά που εκδηλώθηκαν μέσα σε διάστημα μόλις 17 λεπτών, στις περιοχές της Πυλαίας, της Τούμπας και της Ανάληψης - Χαριλάου, ενώ ερευνώνται από την Κρατική Ασφάλεια.

Συνεχίζονται οι έρευνες / Eurokinissi (ΡΑΦΑΗΛ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ)

Στην πρώτη περίπτωση, στις 04:18, εξερράγη γκαζάκι στην είσοδο πολυκατοικίας στην Πυλαία, χωρίς να αναφερθούν ζημιές.

Πέντε λεπτά αργότερα, σημειώθηκε δεύτερη έκρηξη στην είσοδο πολυκατοικίας στην περιοχή της Τούμπας, από την οποία προκλήθηκαν περιορισμένες υλικές ζημιές στην είσοδο.

Το σοβαρότερο περιστατικό καταγράφηκε στις 04:35 στην περιοχή Ανάληψης - Χαριλάου, όταν φωτιά που εκδηλώθηκε, πιθανότατα από έκρηξη αυτοσχέδιου εμπρηστικού μηχανισμού στην πυλωτή πολυκατοικίας, κατέστρεψε δύο σταθμευμένα αυτοκίνητα. Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς επιχείρησαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής. Από το περιστατικό τραυματίστηκαν ένοικοι της πολυκατοικίας- δύο υπέστησαν εγκαύματα και τρεις αντιμετώπισαν αναπνευστικά προβλήματα λόγω των καπνών.

Η Κρατική Ασφάλεια έχει αναλάβει την προανάκριση και διεξάγει έρευνα για την ταυτοποίηση και τον εντοπισμό των δραστών.

Τα χτυπήματα έγιναν στις κατοικίες του προέδρου της Διοικούσας Επιτροπής ΝΔ Θεσσαλονίκης, Ζήση Ιωακείμοβιτς, του πρώην βουλευτή Β’ Θεσσαλονίκης Σάββα Αναστασιάδη και της πολιτεύτριας στην Α’ Θεσσαλονίκης Αφροδίτης Νέστορα.

Από τη φωτιά που ξέσπασε στην πολυκατοικία όπου διαμένει η Αφροδίτη Νέστορα με την οικογένειά της, τραυματίστηκαν τόσο η ίδια όσο και η μητέρα της, η οποία κατέληξε λίγες ώρες αργότερα στο νοσοκομείο.