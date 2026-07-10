Ήταν το 2011 όταν ο Άδωνις Γεωργιάδης βρέθηκε καλεσμένος στην εκπομπή του Star, «Επτά», μιλώντας στη Μαρία Σταματέρη για τη σχέση του με την Ευγενία Μανωλίδου, για τους λόγους που αποφάσισε να αγοράσει το διαμέρισμα στο οποίο πρωτογνωρίστηκαν οι γονείς του, τις σπουδές, καθώς και για τη σταδιοδρομία του στην πολιτική.

Ο Άδωνις Γεωργιάδης και η Ευγενία Μανωλίδου είναι παντρεμένοι από τον Ιούνιο του 2009, μετρώντας περισσότερα από 17 χρόνια κοινής πορείας και έγγαμου βίου, ενώ για το εάν ήταν έρωτας από την πρώτη ματιά, ο γνωστός πολιτικός αποκάλυψε ότι:

«Από τη δική μου πλευρά ήταν έρωτας με την πρώτη ματιά, ναι, από τη δική της όχι. Εγώ έκανα το πρώτο βήμα, δεν ήταν εύκολο, ήταν δύσκολο, έκανα εγώ αυτό που πρέπει να κάνει ένας άνδρας όταν θέλει μία γυναίκα, την κυνήγησα, δηλαδή, όσο γινόταν περισσότερο... Η Ευγενία είναι μία γυναίκα που το αξίζει να την κυνηγάνε και όλα πήγαν καλά δόξα τω Θεώ».

«Η Ευγενία είναι μία γυναίκα που το αξίζει να την κυνηγάνε και όλα πήγαν καλά δόξα το Θεό», είχε πει ο Άδωνις Γεωργιάδης στo Star (2011)

«Η Ευγενία Μανωλίδου είναι μία γυναίκα που έκανε τρομερή αίσθηση στο χώρο της τηλεόρασης, ενώ ξέρω ότι όταν ξεκινά κάτι το κάνει με πείσμα και το πετυχαίνει», σχολίασε η Μαρία Σταματέρη, με τον Άδωνι Γεωργιάδη να απαντά με τη σειρά του ότι: «Η Ευγενία είναι πράγματι ένα πρόσωπο που όταν αποφασίζει να αναλάβει μία ευθύνη, της είναι αδιανόητο να κάνει κάτι λιγότερο από το 100% των δυνάμεών της. Δεν έχει καθόλου το τσαπατσούλικο μέσα της. Άπαξ και πει "μπορώ να το αναλάβω", θα κάνει το παν για να το κάνει όσο γίνεται καλύτερα». Ενώ ανέφερε ότι ήταν εκείνος ο οποίος την παρότρυνε να ασχοληθεί επαγγελματικά με το χώρο της τηλεόρασης, όντας πιο έμπειρος: «Της είπα από την αρχή ότι πιστεύω ακράδαντα ότι έχει άστρο τηλεοπτικό».

Ενώ σχολίασε ότι δεν τον φόβισε όταν αχολήθηκε η σύζυγός του με τον χώρο της showbiz, αφού, όπως τόνισε στο Star, «δε με φόβισε, γιατί ξέρω πάρα πολύ καλά την Ευγενία. Όλοι οι χώροι μπορεί να είναι επικίνδυνοι για κάποιο άτομο που δεν είναι στέρεο μέσα του. Εάν το άτομο έχει εσωτερική συγκρότηση, είναι παντελώς ακίνδυνο».

Ο Άδωνις Γεωργιάδης καλεσμένος στην εκπομπή «Επτά» (2011)

«Η Ευγενία μπήκε σε ένα χώρο που δεν τον ήξερε και μπήκε με την αθωότητα του νεοφώτιστου. Η Ευγενία είναι ένα καλό παιδί, δεν έχει μέσα της την κακία, την ίντριγκα, είναι πολύ καλό παιδί», είχε αναφέρει χαρακτηριστικά ο Άδωνις Γεωργιάδης για τη γυναίκα της ζωής του, την οποία όπως είχε δηλώσει δε ζηλεύει καθόλου, αντιθέτως την καμαρώνει πολύ.

Ο Άδωνις Γεωργιάδης και η γνωστή συνθέτρια κλασικής μουσικής και διευθύντρια ορχήστρας, Ευγενία Μανωλίδου, έχουν αποκτήσει δύο παιδιά μαζί, τον Αθανάσιο-Περσέα (γενν. 2005) και τον Αναστάσιο-Αλκαίο (γενν. 2014). «Η Ευγενία είναι καταπληκτική μάνα, αυτό το θαύμαζα εξαρχής σε εκείνη. Καταφέρνει και κρατά καταπληκτικές ισορροπίες και αυτό είναι πολύ χρήσιμο για εμένα, γιατί εγώ δεν μπορώ, τους έχω τεράστια αδυναμία και αυτό δεν είναι αρκετά παιδαγωγικό», είχε πει.

Αναφερόμενος στην κριτική που του έχει ασκηθεί σε πολιτικό, αλλά και προσωπικό επίπεδο, ο Άδωνις Γεωργιάδης είπε χαρακτηριστικά ότι: «Εντάξει, το προσωπικό έχει έρθει πιο πολύ λόγω Ευγενίας, εγώ το προσωπικό δεν το είχα τόσο πολύ μέχρι που η Ευγενία έγινε πάρα πολύ γνωστή από την τηλεόραση. Όμως η σκληρή κριτική που δέχομαι έρχεται αναπόφεκτα από τη δημόσια έκθεσή μου, είναι αδύνατο, δηλαδή, να σε συμπαθούν όλοι. Εγώ το έχω προαποφασίσει αυτό μέσα μου και έτσι "από το ένα αυτί μου μπαίνουν, από το άλλο αυτί μου βγαίνουν».

Η Ευγενία Μανωλίδου και ο Άδωνις Γεωργιάδης με τους γιούς τους, Αναστάσιο-Αλκαίο & Αθανάσιο-Περσέα (2026) / Φωτογραφία: NDP

Ο Άδωνις Γεωργιάδης σπούδασε στο τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, απ' όπου αποφοίτησε το 2003, ενώ για την ενασχόλησή του με την πολιτική, ο Άδωνις Γεωργιάδης είπε ότι: «Είχα γενικά από μικρό παιδί το ρητορικό και στο σχολείο ήμουν πρόεδρος του 15μελούς και μετά ήμουν στο 15μελές, στο πρώτο έτος της φιλοσοφικής εξελέγην αμέσως πρώτος υποψήφιος με τη ΔΑΠ στο Ιστορικό Αρχαιολογικό, είχα, δηλαδή, εμπλοκή με την πολιτική. Μετά, όταν "έφυγαν" οι γονείς μου, επειδή είχαμε δέοντα προβλήματα επιβίωσης, απομακρύνθηκα από την ενεργό πολιτική και για μία δεκαετία ασχολούμουν αποκλειστικά με τις εκδόσεις μου, με τα φροντιστήρια που έχω φτιάξει κ.λπ.».

Έτσι, ο Άδωνις Γεωργιάδης ξεκίνησε επίσημα την πολιτική του πορεία το 2004, όταν ήταν για πρώτη φορά υποψήφιος βουλευτής με το κόμμα του ΛΑ.Ο.Σ. στις Ελληνικές εθνικές εκλογές του 2004.

O Άδωνις Γεωργιάδης και η Ευγενία Μανωλίδου (2025) / Φωτογραφία: NDP

Το διαμέρισμα όπου βρίσκεται το πολιτικό του γραφείο κρύβει μία συγκινητική ιστορία, αφού όπως αποκάλυψε ο γνωστός επιχειρηματίας και πολιτικός το απόκτησε κυρίως για συναισθηματικούς λόγους, αφού εκεί είχαν πρωτογνωριστεί οι γονείς του: «Το είχε ο πατέρας μου με ενοίκιο πριν από πάρα πολλά χρόνια, μετά πήγε κάπου αλλού να μείνει, ενώ όταν πλέον είχε "φύγει" από τη ζωή, βγήκε προς πώληση και έτσι αποφασίσαμε με τη μητέρα μου να το αγοράσουμε, αυτό έγινε το 1993. "Έφυγε" η μητέρα μου, το έφτιαξα εγώ, ήρθαν εδώ οι εκδόσεις Γεωργιάδη, δηλαδή, έφτιαξα όλη μου την επαγγελματική σταδιοδρομία εδώ και όταν έγινα βουλευτής, θεώρησα πάρα πολύ καλό ότι στο διαμέρισμα που ξεκίνησαν οι γονείς μου, αλλά και εγώ την επαγγελματική μου σταδιοδρομία, στο ίδιο διαμέρισμα θα έπρεπε να ξεκινήσω και την πολιτική μου σταδιοδρομία. Ήταν ένα καλότυχο διαμέρισμα και για τους γονείς μου και για εμένα»