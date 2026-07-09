Γιάννης Κότσιρας: Το Νέο Του Τραγούδι «Υπάρχει Ελπίδα»

Ο Γιάννης Κότσιρας επιστρέφει με το νέο του τραγούδι «Υπάρχει Ελπίδα», μια νέα δισκογραφική κυκλοφορία που ξεχωρίζει για την αμεσότητα και την ειλικρίνειά της. Τη μουσική υπογράφει ο Χριστόφορος Γερμενής, ενώ οι στίχοι ανήκουν στον ίδιο τον Γιάννη Κότσιρα.

Ένα τραγούδι που θα συμπεριλαμβάνεται στο επόμενο album του που θα κυκλοφορήσει μέσα στο 2026.

Το «Υπάρχει Ελπίδα» είναι ένα τραγούδι που μιλά για τη δύναμη να συνεχίζεις, ακόμη και όταν όλα μοιάζουν δύσκολα.Με λόγο λιτό αλλά ουσιαστικό και μια μελωδία που ξεσηκώνει και υπηρετεί το συναίσθημα, ο Γιάννης Κότσιρας ερμηνεύει ένα τραγούδι που αφήνει χώρο στον ακροατή να το κάνει δικό του.

Πιστός στις επιλογές που χαρακτηρίζουν τη διαδρομή του όλα αυτά τα χρόνια, ο Γιάννης Κότσιρας συνεχίζει να δίνει προτεραιότητα σε τραγούδια με περιεχόμενο και αλήθεια.

Το «Υπάρχει Ελπίδα» έρχεται να προστεθεί σε αυτή τη διαδρομή, μεταφέροντας ένα διαχρονικό μήνυμα αισιοδοξίας, χωρίς περιττές υπερβολές.

Μια νέα κυκλοφορία που επιβεβαιώνει για ακόμη μία φορά ότι η ουσία ενός τραγουδιού βρίσκεται στη δύναμη που έχει να αγγίζει τον ακροατή.

Nα σημειωθεί ότι ο Γιάννης Κότσιρας κατακτά και το Spotify, φιγουράροντας στο εξώφυλλο της editorial playlist “Entehno Voices”, της μεγαλύτερης ελληνικής έντεχνης λίστας της πλατφόρμας.

ο «Υπάρχει Ελπίδα», κυκλοφορεί τώρα σε όλα τα ψηφιακά καταστήματα & τις streaming υπηρεσίες: https://YiannisKotsiras.lnk.to/IparhiElpida

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