Ζημιές στο ακίνητο από τον ενοικιαστή: Πότε δικαιούμαι αποζημίωση

Πώς τη διεκδικώ και πρακτικές συμβουλές

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Πηγή: Ένωση Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδας, φωτογραφία Ευρωκίνηση, βίντεο Alpha

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο ιδιοκτήτης δικαιούται αποζημίωση αν οι ζημιές στο ακίνητο από τον ενοικιαστή ξεπερνούν τη φυσιολογική φθορά.
  • Ευθύνη του ενοικιαστή υπάρχει για κατεστραμμένα κουφώματα, ζημιές από αμέλεια και αλλαγές χωρίς άδεια.
  • Φυσιολογική φθορά δεν αποζημιώνεται, όπως το ξεθώριασμα τοίχων.
  • Ο ιδιοκτήτης πρέπει να καταγράψει τις ζημιές και μπορεί να χρησιμοποιήσει την εγγύηση για αποζημίωση.
  • Αν ο ενοικιαστής αρνείται να πληρώσει, ο ιδιοκτήτης μπορεί να στείλει εξώδικο ή να προσφύγει δικαστικά.

Όταν ένας ενοικιαστής φεύγει και το ακίνητο έχει φθορές που ξεπερνούν τη φυσιολογική χρήση, ο ιδιοκτήτης δικαιούται αποζημίωση. Όμως πότε θεωρούνται οι ζημιές ευθύνη του ενοικιαστή και πώς μπορεί να κινηθεί ο ιδιοκτήτης;

Η Ένωση Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδας (ΕΕΚΕ) εξηγεί τι προβλέπει ο νόμος:

Ποιες ζημιές αποζημιώνονται;

•    Ευθύνη ενοικιαστή υπάρχει όταν υπάρχουν:
•    Κατεστραμμένα κουφώματα, πόρτες, τζάμια, πλακάκια κ.λπ.
•    Ζημιές από απροσεξία ή αμέλεια (π.χ. πλημμύρα από κακή χρήση πλυντηρίου).
•    Τρύπες σε τοίχους, καταστροφή δαπέδου, επίμονη μούχλα από κακή χρήση.
•    Αλλαγές στο ακίνητο χωρίς άδεια (π.χ. γκρέμισμα τοίχου, βάψιμο σε ακατάλληλο χρώμα).

Δεν αποζημιώνονται:

Φυσιολογική φθορά από την καθημερινή χρήση (π.χ. ξεθώριασμα τοίχων, ελαφρές γρατζουνιές σε δάπεδο).

Πώς διεκδικεί αποζημίωση ο ιδιοκτήτης;

Καταγραφή ζημιών:


•    Κατά την παράδοση-παραλαβή του μισθίου
•    Με φωτογραφίες ή βίντεο, αμέσως μετά την αποχώρηση του ενοικιαστή.
•    Με τεχνική έκθεση με εξειδικευμένο επαγγελματία (αρχιτέκτονα, μηχανικό, ηλεκτρολόγο κλπ.).

Χρήση εγγύησης

Η εγγύηση μπορεί να συμψηφιστεί κατά τη λήξη της μίσθωσης για να καλύψει μέρος ή το σύνολο των ζημιών.

Αν οι φθορές είναι μεγαλύτερες από την εγγύηση, ζητείται πρόσθετη αποζημίωση.

Εξώδικη πρόσκληση

Αν ο ενοικιαστής αρνείται να πληρώσει, ο ιδιοκτήτης στέλνει εξώδικο ζητώντας αποζημίωση με προθεσμία.
Αγωγή αποζημίωσης

Τελευταίο στάδιο είναι η προσφυγή στο δικαστήριο, αν δεν υπάρξει συμφωνία.

Πρακτικές συμβουλές για ιδιοκτήτες:

✔️ Καταγράφετε πάντα την αρχική κατάσταση του ακινήτου πριν τη μίσθωση (με φωτογραφίες και περιγραφή).
✔️ Να υπάρχει έγγραφη σύμβαση με σαφή όρο για ευθύνες ζημιών.
✔️ Μην παραδίδετε πίσω την εγγύηση αν δεν έχει γίνει έλεγχος.
✔️ Ζητήστε νομική υποστήριξη πριν προχωρήσετε σε ενέργειες.
 

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