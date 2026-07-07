Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) προχωρά σε πλήρη ψηφιοποίηση της διαδικασίας εξόφλησης φορολογικών υποχρεώσεων, αλλάζοντας τον τρόπο με τον οποίο πολίτες και επιχειρήσεις πληρώνουν τις οφειλές τους προς την Εφορία.

Βασική αλλαγή αποτελεί η καθιέρωση ενός μοναδικού κωδικού πληρωμής για κάθε οφειλή, ενώ παράλληλα εισάγονται ψηφιακά αποδεικτικά είσπραξης. Στόχος της νέας διαδικασίας είναι η απλούστευση των συναλλαγών, η ενίσχυση της διαφάνειας και η ταχύτερη εξυπηρέτηση των φορολογουμένων.

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