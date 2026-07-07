Τι αλλάζει στην πληρωμή φόρων στην ΑΑΔΕ

Μοναδικός κωδικός για κάθε πληρωμή και πλήρης ψηφιοποίηση

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Πηγή: dnews.gr φωτογραφία Ευρωκίνηση
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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η ΑΑΔΕ ψηφιοποιεί πλήρως τη διαδικασία πληρωμής φόρων.
  • Καθιερώνεται μοναδικός κωδικός πληρωμής για κάθε οφειλή.
  • Εισάγονται ψηφιακά αποδεικτικά είσπραξης.
  • Στόχος είναι η απλούστευση συναλλαγών και η ενίσχυση της διαφάνειας.
  • Η νέα διαδικασία θα επιταχύνει την εξυπηρέτηση των φορολογουμένων.

Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) προχωρά σε πλήρη ψηφιοποίηση της διαδικασίας εξόφλησης φορολογικών υποχρεώσεων, αλλάζοντας τον τρόπο με τον οποίο πολίτες και επιχειρήσεις πληρώνουν τις οφειλές τους προς την Εφορία.

Βασική αλλαγή αποτελεί η καθιέρωση ενός μοναδικού κωδικού πληρωμής για κάθε οφειλή, ενώ παράλληλα εισάγονται ψηφιακά αποδεικτικά είσπραξης. Στόχος της νέας διαδικασίας είναι η απλούστευση των συναλλαγών, η ενίσχυση της διαφάνειας και η ταχύτερη εξυπηρέτηση των φορολογουμένων.

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