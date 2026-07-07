Εκκαθαριστικό: Πώς θα το βρείτε- Οι δόσεις και η πληρωμή σε απλά βήματα

Χρηστικός οδηγός με όσα πρέπει να γνωρίζετε

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Οικονομια
Πηγή: Εξωτερική φωτογραφία με τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης
ΕΦΚΑ: Αναρτήθηκαν τα εκκαθαριστικά για όσους έχουν μισθό και μπλοκάκι / ERT

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Το εκκαθαριστικό σημείωμα εκδίδεται μετά την υποβολή της φορολογικής δήλωσης και δείχνει αν ο φορολογούμενος οφείλει φόρο, έχει επιστροφή ή μηδενικό αποτέλεσμα.
  • Η εύρεση του εκκαθαριστικού γίνεται ψηφιακά μέσω της πύλης myAADE, με χρήση κωδικών TAXISnet.
  • Τα αποτελέσματα του εκκαθαριστικού είναι χρεωστικό (πληρωμή), πιστωτικό (επιστροφή) ή μηδενικό.
  • Για χρεωστικά εκκαθαριστικά, οι πληρωμές μπορούν να γίνουν σε 8 δόσεις ή εφάπαξ με έκπτωση.
  • Η πληρωμή γίνεται μέσω της Ταυτότητας Οφειλής (κωδικός RF) μέσω Web Banking, Mobile Banking ή ΑΤΜ.

Το εκκαθαριστικό σημείωμα (Πράξη Διοικητικού Προσδιορισμού Φόρου) είναι το επίσημο έγγραφο που εκδίδεται αμέσως μετά την οριστική υποβολή της φορολογικής δήλωσης. Δείχνει το τελικό αποτέλεσμα της οικονομικής εικόνας κάθε φορολογούμενου πολίτη για το προηγούμενο έτος, δηλαδή αν πρέπει να πληρώσει φόρο, αν έχει επιστροφή ή αν το αποτέλεσμα είναι μηδενικό.

Εκκαθαριστικό: Πώς θα το βρείτε- Οι δόσεις και η πληρωμή σε απλά βήματα

ΕΝΦΙΑ: Πώς θα κάνετε διορθώσεις στα εκκαθαριστικά

Πώς θα βρείτε το Εκκαθαριστικό 

Η εύρεση και η εκτύπωση του εγγράφου γίνεται αποκλειστικά ψηφιακά με μια απλή διαδικασία:

  • Από την ψηφιακή πύλη myAADE (myaade.gov.gr).
  • Ακολουθήστε τη διαδρομή: Εφαρμογές → Δημοφιλείς Εφαρμογές → Δήλωση ΦΕΦΠ (Ε1-Ε2-Ε3).
  • Εισέλθετε στο σύστημα χρησιμοποιώντας τους προσωπικούς σας κωδικούς TAXISnet.
  • Επιλέξτε το τρέχον φορολογικό έτος και κάντε κλικ στην επιλογή «Προβολή/Εκτύπωση Εκκαθαριστικού» για να το αποθηκεύσετε ή να το τυπώσετε.

Εκκαθαριστικό: Τα τρία πιθανά αποτελέσματα

Στο τέλος του εγγράφου αναγράφεται ξεκάθαρα το αποτέλεσμα της εκκαθάρισης:

  • Χρεωστικό (Ποσό προς πληρωμή): Ο φορολογούμενος οφείλει να καταβάλει το αναγραφόμενο ποσό φόρου.
  • Πιστωτικό (Ποσό επιστροφής): Το κράτος οφείλει να επιστρέψει χρήματα στον φορολογούμενο (απαιτείται η δήλωση του IBAN σας στην πλατφόρμα myAADE).
  • Μηδενικό: Δεν προκύπτει καμία οικονομική υποχρέωση ή απαίτηση.

Εκκαθαριστικό: Δόσεις, Προθεσμίες και Πληρωμή

Αν το εκκαθαριστικό είναι χρεωστικό, η ισχύουσα νομοθεσία παρέχει ευέλικτους τρόπους αποπληρωμής:

  • 8 Μηνιαίες Δόσεις: Η 1η δόση πρέπει να καταβληθεί έως τις 31 Ιουλίου και οι επόμενες 7 έως την τελευταία εργάσιμη ημέρα κάθε επόμενου μήνα (έως και τον Φεβρουάριο του επόμενου έτους).
  • Εφάπαξ Εξόφληση: Αν επιλέξετε να πληρώσετε ολόκληρο το ποσό μέχρι τις 31 Ιουλίου, δικαιούστε κλιμακωτή έκπτωση (έως 4%) επί του συνολικού φόρου.
  • Πιστωτική Κάρτα: Μπορείτε να εξοφλήσετε ολόκληρο τον φόρο μέσω της τράπεζάς σας με πιστωτική κάρτα, επωφελούμενοι από έως και 12 άτοκες δόσεις.

Εκκαθαριστικό: Πώς γίνεται η πληρωμή;

Στο κάτω μέρος του εκκαθαριστικού (ή στην ενότητα «Οφειλές εκτός Ρύθμισης» στην προσωπική σας σελίδα στο myAADE) θα βρείτε την Ταυτότητα Οφειλής (κωδικός RF). Με αυτόν τον μοναδικό κωδικό μπορείτε να πραγματοποιήσετε την πληρωμή εύκολα και γρήγορα μέσω Web Banking, Mobile Banking ή σε οποιοδήποτε ΑΤΜ, επιλέγοντας την κατηγορία «Πληρωμή Φόρου Εισοδήματος».

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