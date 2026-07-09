ΑΑΔΕ: Οι Φορολογικές Υποθέσεις Που Παραγράφονται Το '26

Η αντίστροφη μέτρηση για την παραγραφή χιλιάδων φορολογικών υποθέσεων έως το τέλος του 2026 έχει σημάνει στην ΑΑΔΕ, η οποία επιταχύνει τους ελέγχους προκειμένου να μην χαθούν υποθέσεις που μπορούν να αποφέρουν σημαντικά πρόσθετα φορολογικά έσοδα. Οι ελεγκτικές υπηρεσίες βρίσκονται σε αγώνα δρόμου για την ολοκλήρωση εκκρεμών φακέλων, δίνοντας προτεραιότητα σε υποθέσεις με υψηλό δημοσιονομικό ενδιαφέρον και σοβαρές ενδείξεις φοροδιαφυγής, καθώς από την 1η Ιανουαρίου 2027 πολλές από αυτές δεν θα μπορούν πλέον να ελεγχθούν.

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