ΑΑΔΕ: Ποιες φορολογικές υποθέσεις παραγράφονται στο τέλος του 2026

«Σπριντ» της εφορίας για ελέγχους

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Πηγή: Εξωτερική φωτογραφία: Eurokinissi / ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ
ΑΑΔΕ: Οι Φορολογικές Υποθέσεις Που Παραγράφονται Το '26
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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η ΑΑΔΕ επιταχύνει τους ελέγχους φορολογικών υποθέσεων που παραγράφονται έως το τέλος του 2026.
  • Στόχος είναι να μην χαθούν υποθέσεις που μπορούν να αποφέρουν πρόσθετα φορολογικά έσοδα.
  • Προτεραιότητα δίνεται σε υποθέσεις με υψηλό δημοσιονομικό ενδιαφέρον και ενδείξεις φοροδιαφυγής.
  • Από 1η Ιανουαρίου 2027, πολλές υποθέσεις δεν θα μπορούν πλέον να ελεγχθούν.

Η αντίστροφη μέτρηση για την παραγραφή χιλιάδων φορολογικών υποθέσεων έως το τέλος του 2026 έχει σημάνει στην ΑΑΔΕ, η οποία επιταχύνει τους ελέγχους προκειμένου να μην χαθούν υποθέσεις που μπορούν να αποφέρουν σημαντικά πρόσθετα φορολογικά έσοδα. Οι ελεγκτικές υπηρεσίες βρίσκονται σε αγώνα δρόμου για την ολοκλήρωση εκκρεμών φακέλων, δίνοντας προτεραιότητα σε υποθέσεις με υψηλό δημοσιονομικό ενδιαφέρον και σοβαρές ενδείξεις φοροδιαφυγής, καθώς από την 1η Ιανουαρίου 2027 πολλές από αυτές δεν θα μπορούν πλέον να ελεγχθούν.

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