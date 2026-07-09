Σοκ προκαλεί το βίντεο που καταγράφει καρέ καρέ τη στιγμή της ισχυρής έκρηξης που σημειώθηκε κατά τη διάρκεια της μεγάλης πυρκαγιάς σε επιχείρηση στον Ασπρόπυργο. Οι εικόνες «μιλούν» από μόνες τους, καθώς μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα μια τεράστια πύρινη σφαίρα τυλίγει τις εγκαταστάσεις, ενώ το ωστικό κύμα γίνεται αισθητό σε μεγάλη απόσταση.

Το εργοστάσιο που τυλίχθηκε στις φλόγες / Eurokinissi (ΔΑΝΑΗ ΔΑΥΛΟΠΟΥΛΟΥ)

Η φωτιά εκδηλώθηκε το πρωί της Πέμπτης 9 Ιουλίου σε επιχείρηση στη συμβολή των οδών Μεγαρίδος και Χίου, σε εργοστάσιο ανταλλακτικών. Μάλιστα, εξαπλώθηκε γρήγορα, με αποτέλεσμα να ακολουθήσει η ισχυρή έκρηξη που κατέγραψε κάμερα ασφαλείας, προκαλώντας πανικό στην ευρύτερη περιοχή.

Το βίντεο-ντοκουμέντο του 902.gr αποτυπώνει τη στιγμή που οι φλόγες ενισχύονται και αμέσως μετά σημειώνεται η έκρηξη. Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, η παρουσία εύφλεκτων υλικών στον χώρο συνέβαλε στην ταχύτατη εξάπλωση της φωτιάς, ενώ εξετάζονται όλα τα ενδεχόμενα για τα ακριβή αίτια που οδήγησαν στην έκρηξη. Οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής συνέχισαν για ώρες την επιχείρηση κατάσβεσης, προκειμένου να περιορίσουν τις αναζωπυρώσεις και να αποτρέψουν περαιτέρω κίνδυνο.

Εικόνες από την προσπάθεια της κατάσβεσης της φωτιάς / Eurokinissi (ΔΑΝΑΗ ΔΑΥΛΟΠΟΥΛΟΥ)

Στο σημείο επιχειρούν 75 πυροσβέστες με 20 οχήματα, καθώς και 4 ειδικά οχήματα εκ των οποίων 2 βραχιονοφόρα οχήματα, 1 ειδικό βραχιονοφόρο διυλιστηρίων και 1 ειδικό όχημα πλήρωσης αναπνευστικών συσκευών, ενώ από αέρος επιχειρεί και 1 ελικόπτερο. Στην επιχείρηση της κατάσβεσης συνδράμουν υδροφόρες του Δήμου Ασπροπύργου. Νωρίτερα το πρωί, βγήκε και 112 για εκκένωση της περιοχής.

Φωτογραφίες: INTIME NEWS / ΛΙΑΚΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ

Η εικόνα από το πύρινο μέτωπο είναι καλύτερη πλέον.

Φωτιά στον Ασπρόπυργο: Βαρύς ο απολογισμός των τραυματιών

Σύμφωνα με αρμόδιες πηγές, από την πυρκαγιά στον Ασπρόπυργο έχουν μεταφερθεί μέχρι στιγμής:

6 άτομα στο «Θριάσιο» Νοσοκομείο, εκ των οποίων 2 έχουν διασωληνωθεί, 3 νοσηλεύονται με ελαφρά εγκαύματα και ένα πήρε εξιτήριο.

5 άτομα στο «Αττικόν», εκ των οποίων ένα είναι διασωληνωμένο και μεταφέρεται στο ΚΑΤ και άλλα 4, που προσήλθαν μόνα τους, με αναπνευστικά προβλήματα.

Παράλληλα, οι αρμόδιες αρχές διερευνούν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες εκδηλώθηκε η φωτιά και ακολούθησε η έκρηξη, ενώ η επιχείρηση της Πυροσβεστικής στο σημείο συνεχίστηκε μέχρι να τεθεί πλήρως υπό έλεγχο η πυρκαγιά.

Φωτογραφίες: Eurokinissi (ΔΑΝΑΗ ΔΑΥΛΟΠΟΥΛΟΥ)