Με την αυλαία του φετινού κύκλου του MasterChef να έχει πέσει, πολλοί περίμεναν πως ο Πάνος Ιωαννίδης θα απολάμβανε άμεσα τις καλοκαιρινές του διακοπές.
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Ωστόσο, ο αγαπημένος chef συνεχίζει να βρίσκεται σε επαγγελματικούς ρυθμούς, καθώς οι υποχρεώσεις του δεν του επιτρέπουν ακόμη να χαλαρώσει για μεγάλο χρονικό διάστημα.
Παρά το φορτωμένο πρόγραμμά του, ο γνωστός κριτής βρήκε την ευκαιρία να κάνει μια μικρή απόδραση στη Σαντορίνη, παίρνοντας μια ανάσα δροσιάς και απολαμβάνοντας για λίγο το ελληνικό καλοκαίρι.
Μέσα από ανάρτησή του στα social media, ο Πάνος Ιωαννίδης μοιράστηκε στιγμές από το μαγευτικό κυκλαδίτικο νησί, γράφοντας: «Μπορεί οι διακοπές να αργούν λίγο ακόμα… αλλά σήμερα στη Σαντορίνη πήρα μια μικρή γεύση από καλοκαίρι.»
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Αν και οι κανονικές καλοκαιρινές διακοπές θα χρειαστεί να περιμένουν λίγο ακόμη, η σύντομη στάση στη Σαντορίνη φαίνεται πως ήταν αρκετή για να γεμίσει τον αγαπημένο chef με εικόνες, ενέργεια και καλοκαιρινή διάθεση, πριν επιστρέψει ξανά στις επαγγελματικές του υποχρεώσεις.Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.