Με την αυλαία του φετινού κύκλου του MasterChef να έχει πέσει, πολλοί περίμεναν πως ο Πάνος Ιωαννίδης θα απολάμβανε άμεσα τις καλοκαιρινές του διακοπές.

Ωστόσο, ο αγαπημένος chef συνεχίζει να βρίσκεται σε επαγγελματικούς ρυθμούς, καθώς οι υποχρεώσεις του δεν του επιτρέπουν ακόμη να χαλαρώσει για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Παρά το φορτωμένο πρόγραμμά του, ο γνωστός κριτής βρήκε την ευκαιρία να κάνει μια μικρή απόδραση στη Σαντορίνη, παίρνοντας μια ανάσα δροσιάς και απολαμβάνοντας για λίγο το ελληνικό καλοκαίρι.

Μέσα από ανάρτησή του στα social media, ο Πάνος Ιωαννίδης μοιράστηκε στιγμές από το μαγευτικό κυκλαδίτικο νησί, γράφοντας: «Μπορεί οι διακοπές να αργούν λίγο ακόμα… αλλά σήμερα στη Σαντορίνη πήρα μια μικρή γεύση από καλοκαίρι.»

Αν και οι κανονικές καλοκαιρινές διακοπές θα χρειαστεί να περιμένουν λίγο ακόμη, η σύντομη στάση στη Σαντορίνη φαίνεται πως ήταν αρκετή για να γεμίσει τον αγαπημένο chef με εικόνες, ενέργεια και καλοκαιρινή διάθεση, πριν επιστρέψει ξανά στις επαγγελματικές του υποχρεώσεις.