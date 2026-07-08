Ιωαννίδης: Δεν ξεκίνησε ακόμη διακοπές – Η ανάσα δροσιάς στη Σαντορίνη

«Οι διακοπές αργούν ακόμα», έγραψε o chef

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Δείτε όσα είπε ο Πάνος Ιωαννίδης στο Breakfast@Star

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο Πάνος Ιωαννίδης δεν έχει ξεκινήσει ακόμη τις καλοκαιρινές του διακοπές λόγω επαγγελματικών υποχρεώσεων.
  • Πραγματοποίησε μια μικρή απόδραση στη Σαντορίνη για να απολαύσει λίγο το ελληνικό καλοκαίρι.
  • Μοιράστηκε στιγμές από τη Σαντορίνη στα social media, αναφέροντας ότι πήρε μια γεύση από καλοκαίρι.
  • Η σύντομη στάση στη Σαντορίνη τον γέμισε με ενέργεια και καλοκαιρινή διάθεση πριν επιστρέψει στις υποχρεώσεις του.

Με την αυλαία του φετινού κύκλου του MasterChef να έχει πέσει, πολλοί περίμεναν πως ο Πάνος Ιωαννίδης θα απολάμβανε άμεσα τις καλοκαιρινές του διακοπές.

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Ωστόσο, ο αγαπημένος chef συνεχίζει να βρίσκεται σε επαγγελματικούς ρυθμούς, καθώς οι υποχρεώσεις του δεν του επιτρέπουν ακόμη να χαλαρώσει για μεγάλο χρονικό διάστημα.

 

Παρά το φορτωμένο πρόγραμμά του, ο γνωστός κριτής βρήκε την ευκαιρία να κάνει μια μικρή απόδραση στη Σαντορίνη, παίρνοντας μια ανάσα δροσιάς και απολαμβάνοντας για λίγο το ελληνικό καλοκαίρι.

Μέσα από ανάρτησή του στα social media, ο Πάνος Ιωαννίδης μοιράστηκε στιγμές από το μαγευτικό κυκλαδίτικο νησί, γράφοντας: «Μπορεί οι διακοπές να αργούν λίγο ακόμα… αλλά σήμερα στη Σαντορίνη πήρα μια μικρή γεύση από καλοκαίρι.»

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Αν και οι κανονικές καλοκαιρινές διακοπές θα χρειαστεί να περιμένουν λίγο ακόμη, η σύντομη στάση στη Σαντορίνη φαίνεται πως ήταν αρκετή για να γεμίσει τον αγαπημένο chef με εικόνες, ενέργεια και καλοκαιρινή διάθεση, πριν επιστρέψει ξανά στις επαγγελματικές του υποχρεώσεις.

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