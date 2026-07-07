Πώς στη ζωή όλα μπορούν να αλλάξουν και να έρθουν τούμπα ανά πάσα στιγμή αποδεικνύει η περίπτωση της Λόνι Γουίλισον η οποία μεσουρανούσε στο χώρο του μόντελινγκ τη δεκαετία του 2000. Ήταν εξώφυλλο σε πολλά γνωστά περιοδικά Glam Fit και Iron Man.

Λόνι Γουίλισον

Παράλληλα η περιουσία της ανέρχονταν στα 1,6 εκατομμυρίων δολαρίων και σήμερα είναι άστεγη και δεν έχει ούτε τα είδη πρώτης ανάγκης.

Λόνι Γουίλισον/ Profimedia

Ο φωτογραφικός φακός περιοδικών την απαθανάτισε να κρατά ένα καρότσι σούπερ- μάρκετ στο οποίο είχε μέσα τα λιγοστά υπάρχοντά της, και να ψάχνει κάδους σκουπιδιών.

H Λόνι Γουίλισον ψάχνει στα σκουίδια/ Profimedia

Το μοντέλο που είχε παίξει το 2005 στο θρίλερ Expose είχε πολύ καλές αμοιβές και καλό Brand. Τότε μάλιστα είχε και σχέση με τον πρωταγωνιστή του «Baywatch», Τζέρεμι Τζάκσον.

Λόνι Γουίλισον και Τζέρεμι Τζάκσον

Μπορεί τότε η Λόνι να ζούσε μια ζωή σαν βγαλμένη από παραμύθι, ωστόσο το μέλλον προβλέπονταν δυσοίωνο.

Όλα ξεκίνησαν το 2012, όταν τελικά αποφάσισε να παντρευτεί τον ηθοποιό Τζέρεμι Τζάκσον όμως η ίδια πέρασε, άσχημα καθώς, όπως είπε, έπεσε θύμα ενδοοικογενειακής βίας.

Η ηθοποιός- μοντέλο έγινε ράκος ψυχολογικά και έληξε το 2014, δεν ήταν σε θέση να εργαστεί.Τότε δούλευε σε κλινική πλαστικής χειρουργικής έχασε τη δουλειά της. Αργότερα έχασε το σπίτι της και λίγο μετά και το αμάξι της.

Η Λόνι Γουίλισον/ / Profimedia

Η οικονομική εξαθλίωση συνεχίστηκε με αποτέλεσμα το 2016 να μείνει χωρίς στέγη. Η άσχημη οικονομική κατάταση και η άθλια ψυχολογική της κατάσταση την οδήγησε να στραφεί στη μεθαμφεταμίνη.



