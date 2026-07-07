Λόνι Γουίλισον: Ένα από τα πιο επιτυχημένα μοντέλα τώρα μένει στον δρόμο

Πώς έχασε την τεράστια ακίνητή της περιουσία

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Η Λόνι Γουίλισον είναι πλέον άστεγη

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Λόνι Γουίλισον, πρώην επιτυχημένο μοντέλο της δεκαετίας του 2000, είναι τώρα άστεγη.
  • Είχε περιουσία 1,6 εκατομμυρίων δολαρίων και εμφανίσεις σε γνωστά περιοδικά.
  • Η ζωή της άλλαξε ριζικά μετά τον γάμο της το 2012 με τον Τζέρεμι Τζάκσον, όπου υπήρξε θύμα ενδοοικογενειακής βίας.
  • Από το 2014 δεν μπορούσε να εργαστεί, χάνοντας τη δουλειά, το σπίτι και το αυτοκίνητό της.
  • Η ψυχολογική της κατάσταση επιδεινώθηκε, οδηγώντας την στη χρήση μεθαμφεταμίνης.

Πώς στη ζωή όλα μπορούν να αλλάξουν και να έρθουν τούμπα ανά πάσα στιγμή αποδεικνύει η περίπτωση της Λόνι Γουίλισον η οποία μεσουρανούσε στο χώρο του μόντελινγκ τη δεκαετία του 2000. Ήταν εξώφυλλο σε πολλά γνωστά περιοδικά Glam Fit και Iron Man.

 Λόνι Γουίλισον

 Λόνι Γουίλισον

Παράλληλα η περιουσία της ανέρχονταν στα 1,6 εκατομμυρίων δολαρίων και σήμερα είναι άστεγη και δεν έχει ούτε τα είδη πρώτης ανάγκης. 

Λόνι Γουίλισον/  Profimedia

Λόνι Γουίλισον/  Profimedia

Ο φωτογραφικός φακός περιοδικών την απαθανάτισε να κρατά ένα καρότσι σούπερ- μάρκετ στο οποίο είχε  μέσα τα λιγοστά υπάρχοντά της, και να ψάχνει κάδους σκουπιδιών. 

H Λόνι Γουίλισον ψάχνει στα σκουίδια/ Profimedia

H Λόνι Γουίλισον ψάχνει στα σκουίδια/ Profimedia

 Το μοντέλο που είχε παίξει το 2005 στο θρίλερ Expose είχε πολύ καλές αμοιβές και καλό Brand. Τότε μάλιστα είχε και σχέση με τον πρωταγωνιστή του «Baywatch», Τζέρεμι Τζάκσον. 

Λόνι Γουίλισον και Τζέρεμι Τζάκσον 

Λόνι Γουίλισον και Τζέρεμι Τζάκσον 

Μπορεί τότε η Λόνι να ζούσε μια ζωή σαν βγαλμένη από παραμύθι, ωστόσο το μέλλον προβλέπονταν δυσοίωνο. 

Όλα ξεκίνησαν το 2012, όταν τελικά αποφάσισε να παντρευτεί τον ηθοποιό Τζέρεμι Τζάκσον όμως η ίδια πέρασε, άσχημα καθώς, όπως είπε, έπεσε θύμα ενδοοικογενειακής βίας. 

Η ηθοποιός- μοντέλο έγινε ράκος ψυχολογικά και έληξε το 2014, δεν ήταν σε θέση να εργαστεί.Τότε δούλευε σε κλινική πλαστικής χειρουργικής έχασε τη δουλειά της. Αργότερα έχασε το σπίτι της και λίγο μετά και το αμάξι της. 

Η Λόνι Γουίλισον/ / Profimedia

Η Λόνι Γουίλισον/ / Profimedia

Η οικονομική εξαθλίωση συνεχίστηκε με αποτέλεσμα το 2016 να μείνει χωρίς στέγη. Η άσχημη οικονομική κατάταση και η άθλια ψυχολογική της κατάσταση την οδήγησε να στραφεί στη μεθαμφεταμίνη. 


 

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ΛΟΝΙ ΓΟΥΙΛΙΣΟΝ
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