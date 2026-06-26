«Πόσο ωραία μεγαλώνω!» – Οι επικές ατάκες των κριτών του MasterChef

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Οι κριτές του MasterChef στο Breakfast@star μετά τον τελικό

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Μετά την ανάδειξη του Πάνου Τελάλη ως μεγάλου νικητή του MasterChef, οι τρεις κριτές του διαγωνισμού μίλησαν στην κάμερα του Breakfast@Star, κάνοντας τον απολογισμό του επετειακού 10ου κύκλου, σχολιάζοντας τη νίκη του Πάνου, τις αλλαγές που είδαμε φέτος, αλλά και το μέλλον του διαγωνισμού μαγειρικής.

«Ήταν γιορτινός, είχε μια μεγάλη παραγωγή και έκλεισε πάρα πολύ ωραία. Είχε πολλά ξαφνιάσματα και εμείς περάσαμε πολύ καλά», είπε αρχικά ο Σωτήρης Κοντιζάς και συμπλήρωσε: «Εγώ πάντως θα το πω... έφυγε σαν νεράκι».

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Οι τρεις σεφ στάθηκαν στις αλλαγές που έγιναν στη δομή του παιχνιδιού, με τις δύο μπριγάδες να αγνοούν αρχικά η μία την ύπαρξη της άλλης.

«Δομικά ήταν ανανεωμένο πλήρως. Νομίζω δε βαρέθηκε κανείς, όλοι περίμεναν τις εξελίξεις», πρόσθεσε με τη σειρά του ο Λεωνίδας Κουτσόπουλος

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«Τα παιδιά τώρα μας τρόλαραν λίγο στην αρχή... Κι εγώ το άκουσα... Κάτι είχαν ψιλιαστεί μάλλον!», τόνισε ο ίδιος με χιούμορ.

Αναφερόμενοι στη φετινή δομή, παραδέχτηκαν πως η περίφημη «μητέρα των μαχών» ήταν ίσως η πιο απαιτητική δοκιμασία που έχει υπάρξει.

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«Ήταν δύσκολος γιατί ήταν τέτοια η δομή. Το ξαφνικό της "μητέρας των μαχών" το εισέπραξε και ο κόσμος. Δεν το θεώρησαν άδικο, αλλά ήταν σκληρό. Ακόμα και εμείς όταν ακούσαμε τον σχεδιασμό, είπαμε ότι θα φτάσουν πέντε στο τέλος. Αυτό ήταν το κομβικό σημείο φέτος».

Και κάπου εκεί δεν έλειψε η αυτοσαρκαστική διάθεση.

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«Τη φράση "η μητέρα των μαχών" πρέπει να την είπαμε χιλιάδες φορές φέτος!», σχολίασαν γελώντας.

Για τον μεγάλο νικητή, Πάνο Τελάλη, οι τρεις κριτές ήταν ξεκάθαροι.

«Μπράβο ρε Πανούλη. Το άξιζε. Όλα τα παιδιά το άξιζαν, γιατί έδωσαν ό,τι καλύτερο είχαν, μαγειρικά, σε δυνάμεις και σε ψυχή. Είδαμε πάρα πολύ ωραία πιάτα και από τους δύο φιναλίστ. Η διαφορά ήταν πάρα πολύ μικρή. Στο τέλος όμως μετράνε οι λεπτομέρειες και αυτή η μονομαχία κρίθηκε πραγματικά στις λεπτομέρειες», ανέφερε ο Πάνος Ιωαννίδης.

«Πόσο ωραία μεγαλώνω!» – Οι απολαυστικές ατάκες των κριτών του MasterChef μετά τον τελικό

Σχολίασαν ακόμη την παρουσία των προηγούμενων νικητών στον τελικό, οι οποίοι συμμετείχαν για πρώτη φορά στη βαθμολογία.

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«Όλη η οικογένεια μπήκε. Και ο Πάνος πλέον. Σε αυτή τη μεγάλη οικογένεια είναι όλοι όσοι έχουν περάσει την πόρτα από τις οντισιόν μέχρι εδώ. Οι νικητές είναι η πρώτη βαθμίδα, αλλά η οικογένεια είναι πολύ μεγάλη», είπαν.

Παράλληλα, αποκάλυψαν πως τόσο οι ίδιοι όσο και οι διαγωνιζόμενοι είχαν ξεχωρίσει από νωρίς τον Πάνο ως έναν από τους βασικούς διεκδικητές του τίτλου.

«Και τα παιδιά μεταξύ τους είχαν τους υποψηφίους τους. Μέσα σε αυτούς πρωταγωνιστικό ρόλο είχε ο Πάνος», 

Ως αγαπημένη τους στιγμή από τον φετινό κύκλο ξεχώρισαν τις οντισιόν.

«Οι οντισιόν είναι από τις αγαπημένες μας στιγμές. Μας είχαν λείψει και φέτος τις είχαμε ξανά. Εκεί πάντα περνάμε καλά και είναι η πραγματική εισαγωγή στο MasterChef», τόνισε ο Πάνος Ιωαννίδης.

«Πόσο ωραία μεγαλώνω!» – Οι απολαυστικές ατάκες των κριτών του MasterChef μετά τον τελικό

Για το αν θα υπάρξει 11ος κύκλος, οι τρεις σεφ δεν αποκάλυψαν πολλά, αλλά δεν έχασαν την ευκαιρία να αστειευτούν.

«Ας βάλουν υποψηφιότητες και το βλέπουμε. Εμείς είπαμε, δε σταματάμε ποτέ», σχολίασαν, με τον Λεωνίδα Κουτσόπουλο να παρατηρεί ότι μετά τον 10ο κύκλο θα έρθει ο 11ος και όχι... το 1.

Η απάντηση ήρθε αμέσως, με χιούμορ από τον Σωτήρη Κοντιζά: «Γύρισε το κοντέρ! Εκεί που είχε γράψει 999, κάνει "τακ" και ξαναγίνεται ένα!»

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Λίγο πριν αποχαιρετήσουν τις κάμερες, οι τρεις κριτές θυμήθηκαν τις πρώτες τους εμφανίσεις στο MasterChef και αυτοσαρκάστηκαν.

«Βλέποντας τις παλιές φωτογραφίες, αυτό που σκεφτόμαστε είναι ότι... έχουν γράψει πάνω μας τα χρόνια!», είπαν γελώντας, με τον Σωτήρη Κοντιζά να συμπληρώνει: «Πόσο ωραία μεγαλώνω!»

Και φυσικά, το φινάλε δεν θα μπορούσε να μην έχει καλοκαιρινή διάθεση.

«Τώρα είναι η ώρα για διακοπές», είπαν, με τον Σωτήρη Κοντιζά να πετάει την τελευταία ατάκα της βραδιάς, παραπέμποντας στα Ημισκούμπρια: «Greek... Greek... » και τον Λεωνίδα Κουτσόπουλο να συμπληρώνει: «Πάω να πάρω τη μαγική τσατσάρα. Γεια!».

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