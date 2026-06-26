Δείτε το trailer συμμετοχών για τον νέο κύκλο του MasterChef

Το trailer συμμετοχών για τον νέο κύκλο του MasterChef είναι γεγονός!

Κάθε μεγάλη διαδρομή ξεκινά με μία απόφαση. Από την Ελλάδα και σε κάθε γωνιά του κόσμου -από την κοσμοπολίτικη αύρα του Ντουμπάι και τις γαστρονομικές παραδόσεις της Ελβετίας, μέχρι την ιστορική Σμύρνη και τη μακρινή Αυστραλία- η αναζήτηση για το επόμενο μεγάλο ταλέντο της μαγειρικής δε γνωρίζει σύνορα.

Το MasterChef, ο μεγαλύτερος και πιο ανατρεπτικός τηλεοπτικός μαγειρικός διαγωνισμός, επιστρέφει για να αναδείξει τον επόμενο Έλληνα MasterChef, αποδεικνύοντας ότι η μαγειρική είναι μια παγκόσμια γλώσσα που ενώνει κουλτούρες, γεύσεις και ανθρώπους.

Τώρα είναι η σειρά σου: δήλωσε συμμετοχή στο masterchef.star.gr

Το MasterChef δεν είναι απλά ένα παιχνίδι· είναι ένα εντατικό «σεμινάριο» υψηλής γαστρονομίας και μια δοκιμασία χαρακτήρα. Οι διαγωνιζόμενοι καλούνται να ξεπεράσουν τα όριά τους μέσα από εμβληματικές δοκιμασίες.

Mystery Box: Το κουτί που κρύβει εκπλήξεις και απαιτεί γρήγορη σκέψη, δημιουργικότητα και απόλυτη ψυχραιμία κάτω από την πίεση του χρόνου.

Τεστ Δημιουργικότητας: Η ευκαιρία των επίδοξων σεφ να δείξουν την προσωπική τους ταυτότητα στο πιάτο, συνδυάζοντας αναπάντεχα υλικά.

Ομαδικές Δοκιμασίες: Εκεί όπου η ατομική ικανότητα συναντά τη συνεργασία. Οι παίκτες μαγειρεύουν σε απαιτητικές εξωτερικές τοποθεσίες, πρεσβείες, fine dining εστιατόρια ή ακόμα και για φιλανθρωπικούς σκοπούς, αντιμετωπίζοντας πραγματικές συνθήκες επαγγελματικής κουζίνας.

Αντιγραφή Πιάτου: Η απόλυτη πρόκληση των Shortlists και των δοκιμασιών αποχώρησης. Κορυφαίοι, βραβευμένοι με αστέρια Michelin Έλληνες και ξένοι chefs φέρνουν τα signature πιάτα τους, και οι παίκτες πρέπει να τα αντιγράψουν με μαθηματική ακρίβεια στη γεύση και στο στήσιμο.

Το Έπαθλο: Ο νικητής δεν κερδίζει μόνο τον επίζηλο τίτλο του MasterChef και το τρόπαιο, αλλά και ένα μεγάλο χρηματικό έπαθλο (που συνοδεύεται πλέον από επιπλέον χρηματικά βραβεία κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού), μαζί με τον απαραίτητο κορυφαίο κουζινικό εξοπλισμό για το ξεκίνημα της επαγγελματικής του καριέρας.

Οι αγαπημένοι κριτές είναι έτοιμοι να καθοδηγήσουν, να κρίνουν αυστηρά αλλά δίκαια, και να ανακαλύψουν το πάθος, την τεχνική και την εξέλιξη που κρύβεται πίσω από κάθε δημιουργία!